Мирзиёев вручил туркменскому коллеге высшую госнаграду Узбекистана
Президенту Туркменистана вручили высшую государственную награду Республики Узбекистан
По приглашению Шавката Мирзиёева Сердар Бердымухамедов 16-17 ноября находился в республике с государственным визитом. Накануне он принял участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 17 ноября — Sputnik. В резиденции "Куксарой" состоялась торжественная церемония вручения Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову высшей государственной награды Республики Узбекистан — ордена "Олий Даражали Дустлик". Об этом сообщает пресс-служба главы РУз.
По словам Шавката Мирзиёева, это решение отражает искреннее уважение и признание народом Узбекистана заслуг Президента Туркменистана в укреплении дружбы, взаимного доверия и стратегического партнерства двух братских стран. Награда станет символом крепкой дружбы и добрососедства.
Он отметил, что туркменский коллега достойно продолжает дело своего отца — Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова: в стране реализуют масштабные проекты, создающие надежную основу обеспечения благополучной жизни людей.
Глава республики подчеркнул вклад Сердара Бердымухамедова в расширение многоплановых узбекско-туркменских отношений.
В свою очередь Президент Туркменистана выразил признательность лидеру и народу Узбекистана за высокое признание, а также приверженность дальнейшему укреплению отношений стратегического партнерства двух стран.
Сегодня, 17 ноября состоялись переговоры Шавката Мирзиёева и Президента Сердара Бердымухамедова в узком и расширенном форматах, в ходе которых рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
Главы государств запустили совместную зону приграничной торговли "Шават-Дашогуз".
Президенты подписали Совместное заявление и поделились с представителями средств массовой информации оценками итогов переговоров.
По завершении мероприятий визита в международном аэропорту "Ташкент-Хумо" Шавкат Мирзиёев проводил Сердара Бердымухамедова.
Узбекско-туркменский саммит завершился