Мирзиёев вручил туркменскому коллеге высшую госнаграду Узбекистана
Мирзиёев вручил туркменскому коллеге высшую госнаграду Узбекистана
Sputnik Узбекистан
По приглашению Шавката Мирзиёева Сердар Бердымухамедов 16-17 ноября находился в республике с государственным визитом. Накануне он принял участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/11/53535464_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_ebcd73b8af0f2787ae0b455eb359977e.jpg
ТАШКЕНТ, 17 ноября — Sputnik. В резиденции "Куксарой" состоялась торжественная церемония вручения Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову высшей государственной награды Республики Узбекистан — ордена "Олий Даражали Дустлик". Об этом сообщает пресс-служба главы РУз.По словам Шавката Мирзиёева, это решение отражает искреннее уважение и признание народом Узбекистана заслуг Президента Туркменистана в укреплении дружбы, взаимного доверия и стратегического партнерства двух братских стран. Награда станет символом крепкой дружбы и добрососедства.Он отметил, что туркменский коллега достойно продолжает дело своего отца — Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова: в стране реализуют масштабные проекты, создающие надежную основу обеспечения благополучной жизни людей.Глава республики подчеркнул вклад Сердара Бердымухамедова в расширение многоплановых узбекско-туркменских отношений.В свою очередь Президент Туркменистана выразил признательность лидеру и народу Узбекистана за высокое признание, а также приверженность дальнейшему укреплению отношений стратегического партнерства двух стран.По приглашению Шавката Мирзиёева Сердар Бердымухамедов 16-17 ноября находился в республике с государственным визитом. Накануне он принял участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.Сегодня, 17 ноября состоялись переговоры Шавката Мирзиёева и Президента Сердара Бердымухамедова в узком и расширенном форматах, в ходе которых рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.Главы государств запустили совместную зону приграничной торговли "Шават-Дашогуз".Президенты подписали Совместное заявление и поделились с представителями средств массовой информации оценками итогов переговоров.По завершении мероприятий визита в международном аэропорту "Ташкент-Хумо" Шавкат Мирзиёев проводил Сердара Бердымухамедова.
