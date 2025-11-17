Узбекистан
О чем договорились президенты Узбекистана и Туркменистана
Sputnik Узбекистан
По приглашению Шавката Мирзиёева Сердар Бердымухамедов 16-17 ноября находится в республике с государственным визитом
2025-11-17T13:00+0500
2025-11-17T13:00+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/11/53532864_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_96d640a8ce0605d5455f15df22be92e2.jpg
ТАШКЕНТ, 17 ноября — Sputnik. В резиденции "Куксарой" в узком формате прошли переговоры президентов Узбекистана и Туркменистана Шавката Мирзиёева и Сердара Бердымухамедова. Об этом сообщает пресс-служба главы РУз.По мнению сторон, нынешний государственный визит туркменского лидера станет важным шагом на пути дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.Собеседники отметили положительную динамику и активные контакты во всех направлениях: регулярные заседания Межправкомиссии и Делового совета, культурные мероприятия. В преддверии визита в Ургенче и Ташкенте прошли Дни культуры и показы кино Туркменистана.В прошлом году товарооборот между странами превысил $1 млрд. Растут объемы грузоперевозок, в том числе через порт Туркменбаши.Также главы Узбекистана и Туркменистана обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки.После чего переговоры продолжились в расширенном формате с участием официальных делегаций двух стран.По приглашению Шавката Мирзиёева Сердар Бердымухамедов 16-17 ноября находится в республике с государственным визитом. Накануне он принял участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкВ резиденции "Куксарой" начались официальные мероприятия государственного визита президента Туркменистана
В резиденции Куксарой начались официальные мероприятия государственного визита президента Туркменистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2025
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
По приглашению Шавката Мирзиёева Сердар Бердымухамедов 16-17 ноября находится в республике с государственным визитом.
ТАШКЕНТ, 17 ноября — Sputnik. В резиденции "Куксарой" в узком формате прошли переговоры президентов Узбекистана и Туркменистана Шавката Мирзиёева и Сердара Бердымухамедова. Об этом сообщает пресс-служба главы РУз.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялись переговоры Шавката Мирзиёева и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова
Состоялись переговоры Шавката Мирзиёева и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2025
Состоялись переговоры Шавката Мирзиёева и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова
© Пресс-служба президента Узбекистана
По мнению сторон, нынешний государственный визит туркменского лидера станет важным шагом на пути дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
Собеседники отметили положительную динамику и активные контакты во всех направлениях: регулярные заседания Межправкомиссии и Делового совета, культурные мероприятия. В преддверии визита в Ургенче и Ташкенте прошли Дни культуры и показы кино Туркменистана.
В прошлом году товарооборот между странами превысил $1 млрд. Растут объемы грузоперевозок, в том числе через порт Туркменбаши.
“Особое внимание уделено наращиванию взаимной торговли, продвижению эффективной кооперации в промышленности, энергетике, транспорте, машиностроении, сельском и водном хозяйстве. Отмечена важность дальнейшего расширения межрегиональных обменов. Достигнута договоренность о проведении третьего Форума регионов в Хиве”, — говорится в сообщении.
Также главы Узбекистана и Туркменистана обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкЛидеры Узбекистана и Туркменистана обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки
Лидеры Узбекистана и Туркменистана обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2025
Лидеры Узбекистана и Туркменистана обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
После чего переговоры продолжились в расширенном формате с участием официальных делегаций двух стран.
По приглашению Шавката Мирзиёева Сердар Бердымухамедов 16-17 ноября находится в республике с государственным визитом. Накануне он принял участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.
