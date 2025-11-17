О чем договорились президенты Узбекистана и Туркменистана
В резиденции "Куксарой" начались официальные мероприятия государственного визита президента Туркменистана

По приглашению Шавката Мирзиёева Сердар Бердымухамедов 16-17 ноября находится в республике с государственным визитом.
ТАШКЕНТ, 17 ноября — Sputnik. В резиденции "Куксарой" в узком формате прошли переговоры президентов Узбекистана и Туркменистана Шавката Мирзиёева и Сердара Бердымухамедова. Об этом сообщает пресс-служба главы РУз.
Состоялись переговоры Шавката Мирзиёева и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова

По мнению сторон, нынешний государственный визит туркменского лидера станет важным шагом на пути дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
Собеседники отметили положительную динамику и активные контакты во всех направлениях: регулярные заседания Межправкомиссии и Делового совета, культурные мероприятия. В преддверии визита в Ургенче и Ташкенте прошли Дни культуры и показы кино Туркменистана.
В прошлом году товарооборот между странами превысил $1 млрд. Растут объемы грузоперевозок, в том числе через порт Туркменбаши.
“Особое внимание уделено наращиванию взаимной торговли, продвижению эффективной кооперации в промышленности, энергетике, транспорте, машиностроении, сельском и водном хозяйстве. Отмечена важность дальнейшего расширения межрегиональных обменов. Достигнута договоренность о проведении третьего Форума регионов в Хиве”, — говорится в сообщении.
Также главы Узбекистана и Туркменистана обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки.
Лидеры Узбекистана и Туркменистана обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки

После чего переговоры продолжились в расширенном формате с участием официальных делегаций двух стран.
По приглашению Шавката Мирзиёева Сердар Бердымухамедов 16-17 ноября находится в республике с государственным визитом. Накануне он принял участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.