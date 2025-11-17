https://uz.sputniknews.ru/20251117/o-chem-dogovorilis-prezidenty-uzbekistana-i-turkmenistana-53533482.html

О чем договорились президенты Узбекистана и Туркменистана

О чем договорились президенты Узбекистана и Туркменистана

Sputnik Узбекистан

По приглашению Шавката Мирзиёева Сердар Бердымухамедов 16-17 ноября находится в республике с государственным визитом

2025-11-17T13:00+0500

2025-11-17T13:00+0500

2025-11-17T13:00+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

президент

туркменистан

переговоры

государственный визит

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/11/53532864_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_96d640a8ce0605d5455f15df22be92e2.jpg

ТАШКЕНТ, 17 ноября — Sputnik. В резиденции "Куксарой" в узком формате прошли переговоры президентов Узбекистана и Туркменистана Шавката Мирзиёева и Сердара Бердымухамедова. Об этом сообщает пресс-служба главы РУз.По мнению сторон, нынешний государственный визит туркменского лидера станет важным шагом на пути дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.Собеседники отметили положительную динамику и активные контакты во всех направлениях: регулярные заседания Межправкомиссии и Делового совета, культурные мероприятия. В преддверии визита в Ургенче и Ташкенте прошли Дни культуры и показы кино Туркменистана.В прошлом году товарооборот между странами превысил $1 млрд. Растут объемы грузоперевозок, в том числе через порт Туркменбаши.Также главы Узбекистана и Туркменистана обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки.После чего переговоры продолжились в расширенном формате с участием официальных делегаций двух стран.По приглашению Шавката Мирзиёева Сердар Бердымухамедов 16-17 ноября находится в республике с государственным визитом. Накануне он принял участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

туркменистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президенты узбекистан туркменистан переговоры сердар бердымухамедов государственный визит