Переговоры президентов Узбекистана и Туркменистана: какие документы подписали по итогам

По приглашению Шавката Мирзиёева Сердар Бердымухамедов 16-17 ноября находится в республике с государственным визитом. Накануне он принял участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 17 ноября — Sputnik. По итогам переговоров на высшем уровне, прошедших в резиденции "Куксарой", президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписали Совместное заявление, сообщает пресс-служба главы республики.Также в присутствии лидеров двух стран состоялся обмен рядом подписанных документов. В их числе:По окончании переговоров на высшем уровне президенты выступили с заявлениями для представителей СМИ.По приглашению Шавката Мирзиёева Сердар Бердымухамедов 16-17 ноября находится в республике с государственным визитом. Накануне он принял участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

