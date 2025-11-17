https://uz.sputniknews.ru/20251117/shavkat-mirziyoev-i-serdar-berdymuxamedov-zapustili-zonu-prigranichnoy-torgovli-53537910.html

Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов запустили зону приграничной торговли

Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов запустили зону приграничной торговли

Sputnik Узбекистан

По приглашению Шавката Мирзиёева Сердар Бердымухамедов 16-17 ноября находится в республике с государственным визитом. Накануне он принял участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии

2025-11-17T15:30+0500

2025-11-17T15:30+0500

2025-11-17T15:30+0500

узбекистан

туркменистан

торговля

граница

сотрудничество

шавкат мирзиёев

сердар бердымухамедов

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/11/53535919_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ac864c290c68b677279114c270d3b071.jpg

ТАШКЕНТ, 17 ноября — Sputnik. Президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов запустили зону приграничной торговли, сообщает пресс-служба главы государства.На территории зоны находятся административные здания дирекции, таможенной, карантинной, фитосанитарной и ветеринарной служб, торговый павильон и складские помещения.Здесь предусмотрены государственные услуги по принципу "единое окно" и интерактивные системы, банковский, медицинский и гостиничный сервис, вместительная автостоянка.Деятельность зоны будет способствовать наращиванию торгово-экономических отношений между Хорезмской областью Узбекистана и Дашогузским велаятом Туркменистана — двух ключевых регионов с общим населением более 3,5 млн человек, добавили в пресс-службе.По приглашению Шавката Мирзиёева Сердар Бердымухамедов 16-17 ноября находится в республике с государственным визитом. Накануне он принял участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

https://uz.sputniknews.ru/20251117/o-chem-dogovorilis-prezidenty-uzbekistana-i-turkmenistana-53533482.html

узбекистан

туркменистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев сердар бердымухамедов государственный визит