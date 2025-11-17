https://uz.sputniknews.ru/20251117/shavkat-mirziyoev-i-serdar-berdymuxamedov-zapustili-zonu-prigranichnoy-torgovli-53537910.html
Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов запустили зону приграничной торговли
Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов запустили зону приграничной торговли
Sputnik Узбекистан
По приглашению Шавката Мирзиёева Сердар Бердымухамедов 16-17 ноября находится в республике с государственным визитом. Накануне он принял участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
2025-11-17T15:30+0500
2025-11-17T15:30+0500
2025-11-17T15:30+0500
узбекистан
туркменистан
торговля
граница
сотрудничество
шавкат мирзиёев
сердар бердымухамедов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/11/53535919_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ac864c290c68b677279114c270d3b071.jpg
ТАШКЕНТ, 17 ноября — Sputnik. Президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов запустили зону приграничной торговли, сообщает пресс-служба главы государства.На территории зоны находятся административные здания дирекции, таможенной, карантинной, фитосанитарной и ветеринарной служб, торговый павильон и складские помещения.Здесь предусмотрены государственные услуги по принципу "единое окно" и интерактивные системы, банковский, медицинский и гостиничный сервис, вместительная автостоянка.Деятельность зоны будет способствовать наращиванию торгово-экономических отношений между Хорезмской областью Узбекистана и Дашогузским велаятом Туркменистана — двух ключевых регионов с общим населением более 3,5 млн человек, добавили в пресс-службе.По приглашению Шавката Мирзиёева Сердар Бердымухамедов 16-17 ноября находится в республике с государственным визитом. Накануне он принял участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20251117/o-chem-dogovorilis-prezidenty-uzbekistana-i-turkmenistana-53533482.html
узбекистан
туркменистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/11/53535919_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_14a05e0473790ee2279d33cb8c1cafb5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев сердар бердымухамедов государственный визит
шавкат мирзиёев сердар бердымухамедов государственный визит
Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов запустили зону приграничной торговли
По приглашению Шавката Мирзиёева Сердар Бердымухамедов 16-17 ноября находится в республике с государственным визитом. Накануне он принял участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 17 ноября — Sputnik.
Президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов запустили зону приграничной торговли, сообщает
пресс-служба главы государства.
“По завершении переговоров на высшем уровне Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов приняли участие в церемонии запуска совместной зоны приграничной торговли "Шават – Дашогуз", — говорится в сообщении.
На территории зоны находятся административные здания дирекции, таможенной, карантинной, фитосанитарной и ветеринарной служб, торговый павильон и складские помещения.
Здесь предусмотрены государственные услуги по принципу "единое окно" и интерактивные системы, банковский, медицинский и гостиничный сервис, вместительная автостоянка.
Деятельность зоны будет способствовать наращиванию торгово-экономических отношений между Хорезмской областью Узбекистана и Дашогузским велаятом Туркменистана — двух ключевых регионов с общим населением более 3,5 млн человек, добавили в пресс-службе.
По приглашению Шавката Мирзиёева Сердар Бердымухамедов 16-17 ноября находится в республике с государственным визитом. Накануне он принял участие в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.