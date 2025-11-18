Узбекистан
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
Страны ЕАЭС будут совместно производить строительно-дорожную технику с применением ВИЭ
Страны ЕАЭС будут совместно производить строительно-дорожную технику с применением ВИЭ
Коллегия Евразийской экономической комиссии определила перспективные направления развития промышленного сотрудничества в сфере строительно-дорожного машиностроения в рамках Союза
2025-11-18T14:20+0500
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Страны ЕАЭС будут совместно производить строительно-дорожную технику с применением возобновляемых источников энергии, сообщает пресс-служба ЕЭК.Коллегия Евразийской экономической комиссии определила перспективные направления развития промышленного сотрудничества в сфере строительно-дорожного машиностроения в рамках Союза. Это позволит систематизировать меры, необходимые для развития промышленности в сфере строительно-дорожного машиностроения в странах Союза, создать условия для усиления кооперационной составляющей в отрасли, пояснили в пресс-службе.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Страны ЕАЭС будут совместно производить строительно-дорожную технику с применением возобновляемых источников энергии, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Коллегия Евразийской экономической комиссии определила перспективные направления развития промышленного сотрудничества в сфере строительно-дорожного машиностроения в рамках Союза.
"В частности, предусматривается производство строительно-дорожной техники с применением альтернативных источников энергии (на газомоторном топливе, электроэнергии, водороде), стимулирование повышения качества производимых в государствах Союза узлов и комплектующих для строительно-дорожной техники, развитие обратного инжиниринга в строительно-дорожном машиностроении", — говорится в сообщении.
Это позволит систематизировать меры, необходимые для развития промышленности в сфере строительно-дорожного машиностроения в странах Союза, создать условия для усиления кооперационной составляющей в отрасли, пояснили в пресс-службе.
