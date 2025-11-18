https://uz.sputniknews.ru/20251118/eaeu-napravleniya-promsotrudnichestvo-53558204.html

Страны ЕАЭС будут совместно производить строительно-дорожную технику с применением ВИЭ

Коллегия Евразийской экономической комиссии определила перспективные направления развития промышленного сотрудничества в сфере строительно-дорожного машиностроения в рамках Союза

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Страны ЕАЭС будут совместно производить строительно-дорожную технику с применением возобновляемых источников энергии, сообщает пресс-служба ЕЭК.Коллегия Евразийской экономической комиссии определила перспективные направления развития промышленного сотрудничества в сфере строительно-дорожного машиностроения в рамках Союза. Это позволит систематизировать меры, необходимые для развития промышленности в сфере строительно-дорожного машиностроения в странах Союза, создать условия для усиления кооперационной составляющей в отрасли, пояснили в пресс-службе.

