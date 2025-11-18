https://uz.sputniknews.ru/20251118/mishustin-zasedaniye-soveta-glav-pravitelstv-shos-53564697.html

Что заявил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС

Нынешнее заседание стало завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах. Участники обсудили приоритетные вопросы укрепления взаимодействия в ШОС в разных сферах

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин собрал в Москве заседание совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества.Участники рассмотрели меры по выполнению Стратегии развития ШОС до 2035 года и, прежде всего, по расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.Основное внимание уделили взаимодействию в сферах цифровой экономики, энергетики, зеленой промышленности, искусственного интеллекта, науки и инноваций, образования, культуры, туризма, здравоохранения, спорта, молодежных обменов.Доля стран ШОС в глобальном ВВП в 2024 году достигла трети, а по итогам 2025 года может вырасти до 35%, заявил российский премьер.Другие заявления премьер-министра РФ:По итогам встречи в Москве главы правительств стран Шанхайской организации сотрудничества приняли совместное коммюнике.Нынешнее заседание стало завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах.ШОС объединяет десять государств-членов: Узбекистан, Россию, Беларусь, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан и Таджикистан.

