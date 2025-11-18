Что заявил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС
Нынешнее заседание стало завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах. Участники обсудили приоритетные вопросы укрепления взаимодействия в ШОС в разных сферах.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин собрал в Москве заседание совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества.
Участники рассмотрели меры по выполнению Стратегии развития ШОС до 2035 года и, прежде всего, по расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.
Основное внимание уделили взаимодействию в сферах цифровой экономики, энергетики, зеленой промышленности, искусственного интеллекта, науки и инноваций, образования, культуры, туризма, здравоохранения, спорта, молодежных обменов.
Доля стран ШОС в глобальном ВВП в 2024 году достигла трети, а по итогам 2025 года может вырасти до 35%, заявил российский премьер.
"В прошлом году суммарный экспорт наших государств составил около пятой части мирового показателя. А доля участников ШОС в глобальном валовом внутреннем продукте достигла уже трети. По итогам текущего года, согласно прогнозам, она вырастет еще больше — до 35%", — сказал Мишустин.
Другие заявления премьер-министра РФ:
география нашей организации охватывает практически всю Евразию. Важно с максимальной отдачей использовать этот внушительный совокупный потенциал для повышения благосостояния граждан наших государств;
наше взаимодействие охватывает самые перспективные направления, включая инновации, искусственный интеллект, космические технологии, платформенную экономику, климатическую повестку;
народы стран Шанхайской организации сотрудничества связывает общая историческая память и уважение к культуре и традициям друг друга;
страны ШОС имеют возможности для укрепления сотрудничества в области науки и образования, здравоохранения, молодежных контактов, культуры, искусства, туризма и спорта;
РФ предлагает странам ШОС наращивать сотрудничество в области инновационного сельского хозяйства;
страны Шанхайской организации сотрудничества подтвердили настрой на укрепление ШОС как ведущего международного объединения.
По итогам встречи в Москве главы правительств стран Шанхайской организации сотрудничества приняли совместное коммюнике.
ШОС объединяет десять государств-членов: Узбекистан, Россию, Беларусь, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан и Таджикистан.