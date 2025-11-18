https://uz.sputniknews.ru/20251118/xlopkovodstvo-prezentatsiya-mirziyoyev-53548920.html

В хлопководстве Узбекистана внедрят наставничество и добровольное страхование урожая

Для упрощения системы субсидирования в республике создадут Агентство по платежам в аграрной сфере, которое объединит в единую платформу 75 видов субсидий, предоставляемых в настоящее время различными ведомствами

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В хлопководстве Узбекистана внедрят наставничество и систему добровольного страхования урожая. Шавкату Мирзиёеву представили эти и другие предложения по повышению эффективности хлопководства на основе передового опыта и технологий, а также финансовой поддержке сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба президента. Как отмечалось, несмотря на то, что доля отрасли в экономике составляет 20%, ею производится продукция на 467 трлн сумов в год и обеспечивается занятость 3,5 млн человек, свежие и переработанные агротовары составляют лишь треть всего экспорта. Повышение урожайности в хлопководствеДля этого разработали меры по адресной работе с малопродуктивными хозяйствами, внедрению передовых агротехнологий и методов подкормки растений, а также кардинальному реформированию системы подготовки агрономов. Для совершенствования системы подготовки агрономов внедрят механизм двухгодичного "дуального" образования для выпускников Аграрного университета и других вузов, готовящих агрономов. Студентам, проходящим стажировку в передовых кластерах и фермерских хозяйствах, будут выплачивать стипендии, а специалистам, обучившим их, — стимулирующие выплаты. Работа по созданию местных сортов хлопчатника В республике действуют два уникальных научных института — Центр геномики и биоинформатики и Институт хлопководства, однако их потенциал используют не в полной мере. Президенту также представили планы по масштабированию технологии выращивания хлопчатника под пленкой. Глава республики отметил важность расширения использования агродронов и подготовки специалистов в этой области. Речь шла о внедрении технологий ИИ и цифровизации в сельском хозяйстве. Мирзиёеву рассказали о работе Минсельхоза в этом направлении, которая осуществляется в сотрудничестве с зарубежными компаниями в части подготовки кадров и создания научной инфраструктуры.Финансовая поддержка аграриев Президент одобрил представленные предложения и дал соответствующие поручения ответственным лицам.

