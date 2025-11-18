Узбекистан
В хлопководстве Узбекистана внедрят наставничество и добровольное страхование урожая
В хлопководстве Узбекистана внедрят наставничество и добровольное страхование урожая
Для упрощения системы субсидирования в республике создадут Агентство по платежам в аграрной сфере, которое объединит в единую платформу 75 видов субсидий, предоставляемых в настоящее время различными ведомствами
09:55 18.11.2025 (обновлено: 10:25 18.11.2025)
© Министерство сельского хозяйства Созревший хлопок
Созревший хлопок - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2025
© Министерство сельского хозяйства
Для упрощения системы субсидирования в республике создадут Агентство по платежам в аграрной сфере, которое объединит в единую платформу 75 видов субсидий, предоставляемых в настоящее время различными ведомствами.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В хлопководстве Узбекистана внедрят наставничество и систему добровольного страхования урожая. Шавкату Мирзиёеву представили эти и другие предложения по повышению эффективности хлопководства на основе передового опыта и технологий, а также финансовой поддержке сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Как отмечалось, несмотря на то, что доля отрасли в экономике составляет 20%, ею производится продукция на 467 трлн сумов в год и обеспечивается занятость 3,5 млн человек, свежие и переработанные агротовары составляют лишь треть всего экспорта.
Повышение урожайности в хлопководстве
Для этого разработали меры по адресной работе с малопродуктивными хозяйствами, внедрению передовых агротехнологий и методов подкормки растений, а также кардинальному реформированию системы подготовки агрономов.

"В частности, предложено внедрить наставничество в хлопководстве, при котором опытные фермеры с урожайностью свыше 60 центнеров будут закреплены за фермерами, чей урожай составляет менее 30 центнеров. Передовые фермеры пройдут переподготовку в Институте повышения квалификации и переподготовки кадров сферы сельского хозяйства, получат сертификаты. Если малопродуктивные фермеры достигнут урожайности 50 центнеров с гектара, прикрепленным к ним в качестве наставников фермерам будет выплачиваться денежное вознаграждение в размере 5 миллионов сумов", — говорится в сообщении.

Для совершенствования системы подготовки агрономов внедрят механизм двухгодичного "дуального" образования для выпускников Аграрного университета и других вузов, готовящих агрономов. Студентам, проходящим стажировку в передовых кластерах и фермерских хозяйствах, будут выплачивать стипендии, а специалистам, обучившим их, — стимулирующие выплаты.
Работа по созданию местных сортов хлопчатника
В республике действуют два уникальных научных института — Центр геномики и биоинформатики и Институт хлопководства, однако их потенциал используют не в полной мере.
"С целью дальнейшего развития семеноводства хлопка на основе селекции сортов было поручено построить в этих институтах фитотрон и репродукционную теплицу. В результате сроки разработки нового местного сорта сократятся в 2,5 раза, ускорится работа ученых и исчезнет потребность в импортных семенах", — говорится в сообщении.
Президенту также представили планы по масштабированию технологии выращивания хлопчатника под пленкой.
Глава республики отметил важность расширения использования агродронов и подготовки специалистов в этой области.
Речь шла о внедрении технологий ИИ и цифровизации в сельском хозяйстве. Мирзиёеву рассказали о работе Минсельхоза в этом направлении, которая осуществляется в сотрудничестве с зарубежными компаниями в части подготовки кадров и создания научной инфраструктуры.
Финансовая поддержка аграриев
Предложено с 2026 года создать систему добровольного страхования урожая хлопка, зерновых, плодовых и зернобобовых культур с покрытием 50% страховой премии за счет бюджета.
В целях упрощения системы субсидирования предложено создать Агентство по платежам в аграрной сфере, которое объединит в единую платформу 75 видов субсидий, предоставляемых в настоящее время различными ведомствами. Это позволит значительно сократить бюрократические преграды и волокиту для аграриев.
Президент одобрил представленные предложения и дал соответствующие поручения ответственным лицам.
