https://uz.sputniknews.ru/20251119/eaeu-integratsiya-jeleznodorojnyy-transport-53582240.html

В ЕЭК рассказали о ключевом элементе интеграции в ЕАЭС

В ЕЭК рассказали о ключевом элементе интеграции в ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Арзыбек Кожошев: Перед нами стоит задача не просто адаптироваться к новым вызовам, а активно формировать будущее транспортной системы Союза

2025-11-19T16:00+0500

2025-11-19T16:00+0500

2025-11-19T16:00+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

железная дорога

транспорт

транзит

интеграция

арзыбек кожошев

еэк

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/09/25171010_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_15a6497514f6f6ca336735e811807f26.jpg

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Участники V совместного круглого стола ЕЭК и Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам обсудили современные тенденции развития железнодорожного транспорта и новые логистические решения, инфраструктурное развитие и инновации. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.Мероприятие объединило представителей госорганов, железнодорожных администраций, логистических компаний, научного и экспертного сообщества стран Союза.Представители ведущих транспортно-логистических компаний евразийского региона обсудили ситуацию с цепочками поставок, перспективы контейнерных перевозок и развитие мультимодальной логистики. Особое внимание уделили подготовке кадров для транспортной отрасли в условиях цифровой трансформации. По итогам встречи приняли совместное коммюнике, где участники констатировали необходимость:

https://uz.sputniknews.ru/20251118/eaeu-napravleniya-promsotrudnichestvo-53558204.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еэк интеграция еаэс арзыбек кожошев