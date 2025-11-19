https://uz.sputniknews.ru/20251119/eaeu-integratsiya-jeleznodorojnyy-transport-53582240.html
В ЕЭК рассказали о ключевом элементе интеграции в ЕАЭС
В ЕЭК рассказали о ключевом элементе интеграции в ЕАЭС
Арзыбек Кожошев: Перед нами стоит задача не просто адаптироваться к новым вызовам, а активно формировать будущее транспортной системы Союза
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Участники V совместного круглого стола ЕЭК и Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам обсудили современные тенденции развития железнодорожного транспорта и новые логистические решения, инфраструктурное развитие и инновации. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.Мероприятие объединило представителей госорганов, железнодорожных администраций, логистических компаний, научного и экспертного сообщества стран Союза.Представители ведущих транспортно-логистических компаний евразийского региона обсудили ситуацию с цепочками поставок, перспективы контейнерных перевозок и развитие мультимодальной логистики. Особое внимание уделили подготовке кадров для транспортной отрасли в условиях цифровой трансформации. По итогам встречи приняли совместное коммюнике, где участники констатировали необходимость:
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik.
Участники V совместного круглого стола ЕЭК и Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам обсудили современные тенденции развития железнодорожного транспорта и новые логистические решения, инфраструктурное развитие и инновации. Об этом сообщает
пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
Мероприятие объединило представителей госорганов, железнодорожных администраций, логистических компаний, научного и экспертного сообщества стран Союза.
"Железнодорожный транспорт остается ключевым элементом интеграции наших стран и основой для реализации транзитного потенциала ЕАЭС. Сегодня перед нами стоит задача не просто адаптироваться к новым вызовам, а активно формировать будущее транспортной системы Союза", — отметил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
Представители ведущих транспортно-логистических компаний евразийского региона обсудили ситуацию с цепочками поставок, перспективы контейнерных перевозок и развитие мультимодальной логистики. Особое внимание уделили подготовке кадров для транспортной отрасли в условиях цифровой трансформации.
По итогам встречи приняли совместное коммюнике, где участники констатировали необходимость:
ускорения цифровизации транспортно-логистических процессов;
развития инфраструктуры для укрепления транзитного потенциала ЕАЭС;
гармонизации нормативной базы и внедрения инновационных решений;
усиления координации между государствами-членами ЕАЭС по ключевым направлениям развития транспортной системы.