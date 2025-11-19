Какой продукт поможет при сидячем образе жизни
Подписаться
Диетолог рассказал, что поддержит здоровье офисных сотрудников и людей, ведущих малоподвижный образ жизни.
Качественный, натуральный какао-порошок без добавок и сахара может помочь в борьбе с негативными последствиями малоподвижности, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога, специалиста по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяну Залетову.
"Во-первых, какао — это топливо для мозга, оно содержит вещество под названием теобромин и флавонолы, которые мягко стимулируют нашу нервную систему, улучшая кровоснабжение мозга, что приводит к повышению концентрации памяти и скорости обработки информации, что, собственно, важно для офисной работы. При этом нет избыточной стимуляции, которую, например, дает кофеин. Кроме того, какао способствует выработке гормонов счастья серотонина и эндорфинов, что помогает также бороться со стрессом и выгоранием", — пояснила специалист.
По ее словам, при сидячем образе жизни — это мощная поддержка для сердечно сосудистой системы.
"Гиподинамия действительно злейший враг наших сосудов. И какао является одним из лидеров по содержанию антиоксидантов. Эти вещества борются с окислительным стрессом, а флавоноиды улучшают эластичность сосудов. Соответственно, это помогает нормализовать давление, уровень холестерина и защищает от атеросклероза", — сказала диетолог.
Она также добавила, что какао благотворно влияет на метаболизм, поскольку при сидячей работе обмен веществ замедляется, а риск набора веса растет.
"При малоподвижном образе такие минералы в какао, как магний и хром, помогают нормализовать уровень глюкозы в крови, снижают инсулинорезистентность, то есть повышают чувствительность клеток к инсулину, предотвращают резкие приступы голода и тягу к вредным перекусам. Опять-таки помним, что какао должно быть натуральным, с низким содержанием сахара, и мы не запиваем им печеньки. Если все эти условия соблюдены, то это можно назвать профилактикой метаболического синдрома и набора лишнего веса", — отметила Залетова.
Очень важно правильно готовить этот напиток.
"Нужно правильно выбирать натуральный какао-порошок без сахара. Готовить его на воде, нежирном молоке или альтернативном молоке со сниженным количеством углеводов, а вместо сахара использовать натуральные подсластители, если не нравится вкус натурального какао. С этими условиями 1-2 чашки такого напитка в первой половине дня будут приносить не только удовольствие и согревать, но и станут вкладом в продуктивность и здоровье офисного работника", — резюмировала врач.