Какой продукт поможет при сидячем образе жизни

"При малоподвижном образе такие минералы в какао, как магний и хром, помогают нормализовать уровень глюкозы в крови, снижают инсулинорезистентность, то есть повышают чувствительность клеток к инсулину, предотвращают резкие приступы голода и тягу к вредным перекусам. Опять-таки помним, что какао должно быть натуральным, с низким содержанием сахара, и мы не запиваем им печеньки. Если все эти условия соблюдены, то это можно назвать профилактикой метаболического синдрома и набора лишнего веса", — отметила Залетова.