https://uz.sputniknews.ru/20251119/mirziyeev-videoselektor-sokrascheniye-bednosti-53587799.html

Мирзиёев уволил двух районных хокимов и их первых замов — причина

Мирзиёев уволил двух районных хокимов и их первых замов — причина

Sputnik Узбекистан

Под председательством главы республики проходит видеоселекторное совещание по итогам проделанной работы и приоритетным задачам на следующий год в области сокращения бедности и обеспечения занятости населения

2025-11-19T18:05+0500

2025-11-19T18:05+0500

2025-11-19T18:14+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

видеоселекторное совещание

сокращение

бедность

занятость населения

общество

увольнение

хоким

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1118/95/11189536_0:0:963:541_1920x0_80_0_0_22daab56a57c67f7ff976066d62e22b2.jpg

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев входе видеоселекторного совещания уволил глав Денауского района Сурхандарьинской области и Чиракчинского района Кашкадарьинской области. Об этом сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.Такое решение руководитель страны принял после анализа проделанной работы в сфере сокращения бедности и обеспечения занятости населения.В качестве положительного примера Мирзиёев привел Узунский район Сурхандарьинской области.В рамках программ по сокращению бедности и обеспечению занятости населения в этом году туда направили 160 млрд сумов.Район привлек иностранные инвестиции в размере $70 млн, на его территории открыли 47 предприятий, на 300 объектах сферы услуг трудоустроили 1 тыс. человек. Из 51 махалли района 9 специализируются на выращивании винограда, налажена кооперация между предпринимателями и населением, свыше 4 000 жителей получили прибыль в результате реализации более чем 2 000 микропроектов.В результате уровень бедности в Узунском районе с начала года снизился с 10,5% до 3%.Ситуация же в Денауском районе того же региона прямо противоположная, при том, что туда направили в 4,5 раза больше средств, чем в Узунский.Несмотря на выделенные ресурсы, доходы 1,2 тыс. семей, состоящих в реестре малоимущих, не увеличились.Чиракчинскому району Кашкадарьинской области в этом году выделили свыше 300 млрд сумов кредитных ресурсов на развитие предпринимательства в махаллях. Но даже при таком объеме средств районная администрация не смогла предложить жителям ни одного готового проекта, соответствующего их возможностям.Президент поручил премьер-министру рассмотреть ответственность руководителей еще 20 районов, где также выявили серьезные недостатки в вопросах занятости и поддержки населения.Речь идет о хокимах Учтепинского и Яшнабадского районов Ташкента, а также Бухарского, Гиждуванского, Касанского, Хатырчинского, Кумкурганского, Янгиюльского, Узбекистанского, Гулистанского, Яккабагского, Андижанского, Паркентского, Ташкентского, Нурабадского, Чаткальского, Давлатабадского, Алтынкульского, Кизирикского и Каганского районов.Как отмечалось, всего с начала года за безответственность в работе по сокращению бедности и выполнению планов занятости в республике уволили более 260 ответственных сотрудников, а свыше 490 получили дисциплинарные взыскания.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент узбекистана задачи сокращение бедности