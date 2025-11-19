Мирзиёев уволил двух районных хокимов и их первых замов — причина

Узбекистан
Под председательством главы республики проходит видеоселекторное совещание по итогам проделанной работы и приоритетным задачам на следующий год в области сокращения бедности и обеспечения занятости населения
Под председательством главы республики проходит видеоселекторное совещание по итогам проделанной работы и приоритетным задачам на следующий год в области сокращения бедности и обеспечения занятости населения.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев входе видеоселекторного совещания уволил глав Денауского района Сурхандарьинской области и Чиракчинского района Кашкадарьинской области. Об этом сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкШавкат Мирзиёев уволил глав Денауского района Сурхандарьинской области и Чиракчинского района Кашкадарьинской области
Шавкат Мирзиёев уволил глав Денауского района Сурхандарьинской области и Чиракчинского района Кашкадарьинской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2025
Шавкат Мирзиёев уволил глав Денауского района Сурхандарьинской области и Чиракчинского района Кашкадарьинской области
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Такое решение руководитель страны принял после анализа проделанной работы в сфере сокращения бедности и обеспечения занятости населения.
В качестве положительного примера Мирзиёев привел Узунский район Сурхандарьинской области.
В рамках программ по сокращению бедности и обеспечению занятости населения в этом году туда направили 160 млрд сумов.
Район привлек иностранные инвестиции в размере $70 млн, на его территории открыли 47 предприятий, на 300 объектах сферы услуг трудоустроили 1 тыс. человек. Из 51 махалли района 9 специализируются на выращивании винограда, налажена кооперация между предпринимателями и населением, свыше 4 000 жителей получили прибыль в результате реализации более чем 2 000 микропроектов.
В результате уровень бедности в Узунском районе с начала года снизился с 10,5% до 3%.
Ситуация же в Денауском районе того же региона прямо противоположная, при том, что туда направили в 4,5 раза больше средств, чем в Узунский.
Несмотря на выделенные ресурсы, доходы 1,2 тыс. семей, состоящих в реестре малоимущих, не увеличились.
Чиракчинскому району Кашкадарьинской области в этом году выделили свыше 300 млрд сумов кредитных ресурсов на развитие предпринимательства в махаллях. Но даже при таком объеме средств районная администрация не смогла предложить жителям ни одного готового проекта, соответствующего их возможностям.

"В связи с этим принято решение освободить от должностей хокима Денауского района Илхома Абророва, его первого заместителя Шухрата Туракулова, хокима Чиракчинского района Файзуллу Юсупова и его первого заместителя Зафара Эргашева", — говорится в сообщении.

Президент поручил премьер-министру рассмотреть ответственность руководителей еще 20 районов, где также выявили серьезные недостатки в вопросах занятости и поддержки населения.
Речь идет о хокимах Учтепинского и Яшнабадского районов Ташкента, а также Бухарского, Гиждуванского, Касанского, Хатырчинского, Кумкурганского, Янгиюльского, Узбекистанского, Гулистанского, Яккабагского, Андижанского, Паркентского, Ташкентского, Нурабадского, Чаткальского, Давлатабадского, Алтынкульского, Кизирикского и Каганского районов.
Как отмечалось, всего с начала года за безответственность в работе по сокращению бедности и выполнению планов занятости в республике уволили более 260 ответственных сотрудников, а свыше 490 получили дисциплинарные взыскания.
