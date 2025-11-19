Узбекистан и Словения согласовали новые проекты

https://uz.sputniknews.ru/20251119/uzbekistan-i-sloveniya-soglasovali-novye-proekty-53580006.html
В Любляне прошло заседание узбекско-словенской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. По его итогам министерства сельского хозяйства двух стран подписали Меморандум о сотрудничестве
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В ходе заседания узбекско-словенской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшемся в Любляне, стороны обсудили расширение взаимодействия в торговле, транспорте, сельском хозяйстве, цифровой трансформации, образовании и других перспективных направлениях. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ Узбекистана. Кроме того, глава министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазиз Кудратов провел переговоры с заместителем премьер-министра — министром иностранных и европейских дел Словении Таней Файон. Речь шла о развитии кооперации в фармацевтике, логистике, в сфере критических минералов, а также о поддержке выхода узбекской продукции на рынок ЕС. Результатом встреч главы МИПТ с рядом словенских компаний стали договоренности по развитию проектов в сферах цифровизации, авиации, подготовки кадров, фармацевтики, энергетики и страхования.
13:10 19.11.2025 (обновлено: 14:10 19.11.2025)
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik
. В ходе заседания узбекско-словенской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшемся в Любляне, стороны обсудили расширение взаимодействия в торговле, транспорте, сельском хозяйстве, цифровой трансформации, образовании и других перспективных направлениях. Об этом сообщает
пресс-служба МИПТ Узбекистана.
"По итогам заседания подписаны Протокол комиссии и Меморандум о сотрудничестве между министерствами сельского хозяйства двух стран", — говорится в сообщении.
Кроме того, глава министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазиз Кудратов провел переговоры с заместителем премьер-министра — министром иностранных и европейских дел Словении Таней Файон. Речь шла о развитии кооперации в фармацевтике, логистике, в сфере критических минералов, а также о поддержке выхода узбекской продукции на рынок ЕС.
Результатом встреч главы МИПТ с рядом словенских компаний стали договоренности по развитию проектов в сферах цифровизации, авиации, подготовки кадров, фармацевтики, энергетики и страхования.