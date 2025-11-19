Узбекистан нарастит добычу угля в осенне-зимний сезон

https://uz.sputniknews.ru/20251119/uzbekistan-narastit-dobychu-uglya-v-osenne-zimniy-sezon-53578501.html

Глава республики ознакомился с презентацией о достигнутых результатах и предстоящих задачах по добыче угля и дал поручения по гарантированному снабжению им населения в течение всего сезона.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В Узбекистане нарастят добычу угля в осенне-зимний сезон. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о достигнутых результатах и предстоящих задачах по добыче угля, сообщает пресс-служба президента. Согласно представленным данным, в прошлый осенне-зимний период в республике добыли и поставили тепловым электростанциям, бюджетным организациям и населению почти 8,7 млн тонн угля. Президент дал поручения по гарантированному снабжению населения углем в течение всего сезона. Он отметил важность модернизации предприятий и ввода новых производственных мощностей, снижения себестоимости продукции за счет развития рыночных принципов и конкуренции в отрасли. Также речь шла об ускорении реализации новых инвестиционных проектов в урановой отрасли, расширении объемов геологоразведочных работ и внедрении современных технологий.

