В Агентстве миграции Узбекистана появится ситуационный центр помощи гражданам

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В Агентстве миграции Узбекистана создадут ситуационный центр для оказания помощи гражданам. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву доложили о совершенствовании системы внешней трудовой миграции и организации миграционных процессов на основе международных стандартов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Как отмечалось, на международном рынке труда наблюдается высокий спрос на квалифицированные кадры. На данный момент сформированы заказы на 140 тыс. специалистов, однако для подготовки тех, кто соответствует требованиям по языку и профнавыкам, предстоит проделать значительную работу. Кроме того, из-за рассредоточенности услуг трудовой миграции граждане сталкиваются с рядом неудобств. В связи с этим поставлена задача упорядочить услуги в сфере и унифицировать все процессы по принципу "одного окна". За последние годы миграционный поток в европейские страны увеличился в 4 раза. Речь шла об усилении правовой защиты работающих там граждан. В настоящее время с рядом европейских стран отсутствуют соглашения о трудовой миграции. Президент поручил ускорить проработку соответствующих межправительственных документов. Также планируют увеличить количество атташе по вопросам трудовой миграции и представительств Агентства миграции при Кабинете Министров за рубежом, открыть мобильные офисы визовых центров в регионах республики. Цифровизация миграционных услугВ настоящее время на платформе "Хорижда иш" предоставляют 25 видов услуг, с начала текущего года онлайн услугами воспользовались 524 тыс. граждан. Однако не все сервисы цифровизированы. Шавкат Мирзиёев отметил необходимость дальнейшего совершенствования процессов предоставления услуг путем внедрения в систему технологий ИИ. В связи с участившимися случаями незаконной миграции и мошенничества при оказании консалтинговых услуг, в целях повышения правовой грамотности трудовых мигрантов предложено установить в международных аэропортах интерактивные информационные киоски по вопросам миграции, а также увеличить размер штрафов для консалтинговых организаций, осуществляющих деятельность без лицензии. Глава республики одобрил представленные предложения и дал дополнительные поручения должностным лицам по повышению удобства, безопасности и прозрачности процессов трудовой миграции.

