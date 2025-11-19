В Узбекистане появится Экополиция

Узбекистан
В соответствии с документами за подписью главы республики в стране создадут систему управления по оперативному реагированию на требования населения в сферах экологии и туризма.
2025-11-19T13:23+0500
2025-11-19T14:09+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/13/20551157_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b8dbc8fcb2c6a2f14918c2671f0d4c3b.jpg
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В Узбекистане создадут Госинспекцию экологического контроля (Экополицию). Это определено в соответствующем указе президента.Новую структуру образуют на базе:Ей передадут 40 штатных единиц в части надзора за исполнением законодательства в сферах экологии, охраны окружающей среды и лесного хозяйства, выделенных прокуратурам Каракалпакстана, областей и Ташкента.Сотрудники Экополиции получат право применять к нарушителям физическую силу, спецсредства и служебное оружие (с резиновыми пулями или сетчатое).Кроме того, их обеспечат формой с боди-камерами.
13:23 19.11.2025 (обновлено: 14:09 19.11.2025)
© Пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей средыВ Ташкенте презентовали служебные автомобили для экополиции
В Ташкенте презентовали служебные автомобили для экополиции - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2025
© Пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды
В соответствии с документами за подписью главы республики в стране создадут систему управления по оперативному реагированию на требования населения в сферах экологии и туризма.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В Узбекистане создадут Госинспекцию экологического контроля (Экополицию). Это определено в соответствующем указе президента.

"Образовать Государственную инспекцию экологического контроля Национального комитета по экологии и изменению климата (Экополицию) без статуса юридического лица", — говорится в документе.

Новую структуру образуют на базе:
Государственной инспекции экологического контроля Минэкологии;
региональных специальных прокуратур по охране природы Каракалпакстана, Ташкентской и Джизакской областей;
оптимизируемых штатных единиц подразделений по надзору за исполнением законодательства в сферах экологии, охраны окружающей среды и лесного хозяйства прокуратуры Каракалпакстана, областей и Ташкента.
Ей передадут 40 штатных единиц в части надзора за исполнением законодательства в сферах экологии, охраны окружающей среды и лесного хозяйства, выделенных прокуратурам Каракалпакстана, областей и Ташкента.
Сотрудники Экополиции получат право применять к нарушителям физическую силу, спецсредства и служебное оружие (с резиновыми пулями или сетчатое).
Кроме того, их обеспечат формой с боди-камерами.
