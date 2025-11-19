https://uz.sputniknews.ru/20251119/v-uzbekistane-poyavitsya-ekopolitsiya-53581145.html

В Узбекистане появится Экополиция

В соответствии с документами за подписью главы республики в стране создадут систему управления по оперативному реагированию на требования населения в сферах экологии и туризма.

2025-11-19T13:23+0500

2025-11-19T13:23+0500

2025-11-19T14:09+0500

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/13/20551157_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b8dbc8fcb2c6a2f14918c2671f0d4c3b.jpg

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В Узбекистане создадут Госинспекцию экологического контроля (Экополицию). Это определено в соответствующем указе президента.Новую структуру образуют на базе:Ей передадут 40 штатных единиц в части надзора за исполнением законодательства в сферах экологии, охраны окружающей среды и лесного хозяйства, выделенных прокуратурам Каракалпакстана, областей и Ташкента.Сотрудники Экополиции получат право применять к нарушителям физическую силу, спецсредства и служебное оружие (с резиновыми пулями или сетчатое).Кроме того, их обеспечат формой с боди-камерами.

