https://uz.sputniknews.ru/20251120/mirziyoyev-soboleznovaniya-konchina-mirabbos-mirzaaxmedov-53609233.html

Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с кончиной Мираббоса Мирзаахмедова

Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с кончиной Мираббоса Мирзаахмедова

Sputnik Узбекистан

Выдающийся представитель культуры и искусства, известный режиссер и телеведущий, заслуженный работник культуры Узбекистана ушел из жизни в возрасте 84 лет.

2025-11-20T15:33+0500

2025-11-20T15:33+0500

2025-11-20T15:46+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

соболезнования

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1c/44569617_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_6c7f82af79ce1a2d9231fb617e049f63.png

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью Мираббоса Абдулхаковича Мирзаахмедова, сообщает пресс-служба главы государства. Выдающийся представитель культуры и искусства, известный режиссер и телеведущий, заслуженный работник культуры Узбекистана ушел из жизни 19 ноября в возрасте 84 лет. Соболезнования в связи с его смертью также выразили Танзила Нарбаева, Нуриддин Исмаилов, Абдулла Арипов и Содикжон Турдиев. Мираббос Мирзаахмедов родился 30 сентября 1941 года в Ташкенте, в семье интеллигентов. После средней школы он окончил Ташкентский театрально-художественный институт (ныне — Государственный институт искусств и культуры Узбекистана), получив специальность актера кино и театра. Трудовую деятельность начал в качестве ассистента режиссера в Телерадиокомпании Узбекистана. Мирзаахмедов более 60 лет работал режиссером и главным режиссером редакции "Ёшлар", режиссером высшей категории телеканала "Узбекистон", автором и ведущим программы "Оталар сузи – аклнинг кузи". Эта программа выходит в эфир центральных телеканалов уже более 40 лет, привлекая внимание общества к важным социально-духовным вопросам, внося значительный вклад в воспитание любви к семье и Родине, уважения, морали, милосердия, особенно среди молодежи. Под его руководством созданы телепередачи, радиопрограммы и художественные видеофильмы на актуальные темы и в различных жанрах, отличавшиеся глубоким содержанием, национальным духом и народностью и снискавшие любовь миллионов зрителей. Мираббос Мирзаахмедов стал наставником для многих молодых специалистов, создав собственную школу мастерства. Вклад Мирзаахмедова в развитие культуры и искусства Узбекистана отмечен высокими государственными наградами: почетным званием "Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан", орденами "Мехнат шухрати" и "Дустлик".

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент узбекистана соболезнования смерть мираббос мирзаахмедов