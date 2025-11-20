Узбекистан
Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с кончиной Мираббоса Мирзаахмедова
Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с кончиной Мираббоса Мирзаахмедова
Выдающийся представитель культуры и искусства, известный режиссер и телеведущий, заслуженный работник культуры Узбекистана ушел из жизни в возрасте 84 лет.
2025-11-20T15:33+0500
2025-11-20T15:46+0500
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью Мираббоса Абдулхаковича Мирзаахмедова, сообщает пресс-служба главы государства. Выдающийся представитель культуры и искусства, известный режиссер и телеведущий, заслуженный работник культуры Узбекистана ушел из жизни 19 ноября в возрасте 84 лет. Соболезнования в связи с его смертью также выразили Танзила Нарбаева, Нуриддин Исмаилов, Абдулла Арипов и Содикжон Турдиев. Мираббос Мирзаахмедов родился 30 сентября 1941 года в Ташкенте, в семье интеллигентов. После средней школы он окончил Ташкентский театрально-художественный институт (ныне — Государственный институт искусств и культуры Узбекистана), получив специальность актера кино и театра. Трудовую деятельность начал в качестве ассистента режиссера в Телерадиокомпании Узбекистана. Мирзаахмедов более 60 лет работал режиссером и главным режиссером редакции "Ёшлар", режиссером высшей категории телеканала "Узбекистон", автором и ведущим программы "Оталар сузи – аклнинг кузи". Эта программа выходит в эфир центральных телеканалов уже более 40 лет, привлекая внимание общества к важным социально-духовным вопросам, внося значительный вклад в воспитание любви к семье и Родине, уважения, морали, милосердия, особенно среди молодежи. Под его руководством созданы телепередачи, радиопрограммы и художественные видеофильмы на актуальные темы и в различных жанрах, отличавшиеся глубоким содержанием, национальным духом и народностью и снискавшие любовь миллионов зрителей. Мираббос Мирзаахмедов стал наставником для многих молодых специалистов, создав собственную школу мастерства. Вклад Мирзаахмедова в развитие культуры и искусства Узбекистана отмечен высокими государственными наградами: почетным званием "Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан", орденами "Мехнат шухрати" и "Дустлик".
15:33 20.11.2025 (обновлено: 15:46 20.11.2025)
Выдающийся представитель культуры и искусства, известный режиссер и телеведущий, заслуженный работник культуры Узбекистана ушел из жизни в возрасте 84 лет.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью Мираббоса Абдулхаковича Мирзаахмедова, сообщает пресс-служба главы государства.
Выдающийся представитель культуры и искусства, известный режиссер и телеведущий, заслуженный работник культуры Узбекистана ушел из жизни 19 ноября в возрасте 84 лет.
Соболезнования в связи с его смертью также выразили Танзила Нарбаева, Нуриддин Исмаилов, Абдулла Арипов и Содикжон Турдиев.

"Память о признанном мастере искусства, искреннем и скромном человеке, заботливом наставнике молодежи Мираббосе Мирзаахмедове навсегда останется в наших сердцах", — говорится в сообщении.

Мираббос Мирзаахмедов родился 30 сентября 1941 года в Ташкенте, в семье интеллигентов. После средней школы он окончил Ташкентский театрально-художественный институт (ныне — Государственный институт искусств и культуры Узбекистана), получив специальность актера кино и театра.
Трудовую деятельность начал в качестве ассистента режиссера в Телерадиокомпании Узбекистана. Мирзаахмедов более 60 лет работал режиссером и главным режиссером редакции "Ёшлар", режиссером высшей категории телеканала "Узбекистон", автором и ведущим программы "Оталар сузи – аклнинг кузи". Эта программа выходит в эфир центральных телеканалов уже более 40 лет, привлекая внимание общества к важным социально-духовным вопросам, внося значительный вклад в воспитание любви к семье и Родине, уважения, морали, милосердия, особенно среди молодежи.
Под его руководством созданы телепередачи, радиопрограммы и художественные видеофильмы на актуальные темы и в различных жанрах, отличавшиеся глубоким содержанием, национальным духом и народностью и снискавшие любовь миллионов зрителей.
Мираббос Мирзаахмедов стал наставником для многих молодых специалистов, создав собственную школу мастерства.
Вклад Мирзаахмедова в развитие культуры и искусства Узбекистана отмечен высокими государственными наградами: почетным званием "Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан", орденами "Мехнат шухрати" и "Дустлик".
