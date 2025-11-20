https://uz.sputniknews.ru/20251120/sovet-eek-odobril-novyy-kooperatsionnyy-proekt-53598922.html

Совет ЕЭК одобрил новый кооперационный проект — что он предусматривает

Гоар Барсегян: В рамках проекта формируется цепочка добавленной стоимости, выстраиваются долгосрочные устойчивые экономические связи и создаются новые рабочие места на предприятиях стран ЕАЭС.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Совет ЕЭК одобрил новый кооперационный проект, а также предоставление из бюджета ЕАЭС субсидии на его реализацию. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Заявитель по проекту — ПАО "Сбербанк" (Россия).Проект реализует Курганский завод дорожных машин при участии предприятий из Беларуси и Казахстана, которые поставляют комплектующие для производства готовой продукции.В пресс-службе комиссии добавили, что реализация проекта позволит увеличить объемы выпуска комплексных дорожных машин (КДМ) и мусоровозов совместного производства на новой производственной площадке Курганского завода. В планах — организовать серийный выпуск оборудования для КДМ с объемом производства не менее 530 единиц продукции в год к 2029 году.Механизм финансовой поддержки производителей стран ЕАЭС предусматривает субсидирование процентной ставки по кредитам и займам, выдаваемым финансовыми организациями на реализацию совместных проектов, из бюджета Союза.

