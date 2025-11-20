https://uz.sputniknews.ru/20251120/sovet-eek-odobril-novyy-kooperatsionnyy-proekt-53598922.html
Совет ЕЭК одобрил новый кооперационный проект — что он предусматривает
Совет ЕЭК одобрил новый кооперационный проект — что он предусматривает
Sputnik Узбекистан
Гоар Барсегян: В рамках проекта формируется цепочка добавленной стоимости, выстраиваются долгосрочные устойчивые экономические связи и создаются новые рабочие места на предприятиях стран ЕАЭС.
2025-11-20T14:30+0500
2025-11-20T14:30+0500
2025-11-20T14:30+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еэк
проект
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51527799_0:0:796:448_1920x0_80_0_0_c39a1d40c0064af0fbe13e320a3eecf5.jpg
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Совет ЕЭК одобрил новый кооперационный проект, а также предоставление из бюджета ЕАЭС субсидии на его реализацию. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Заявитель по проекту — ПАО "Сбербанк" (Россия).Проект реализует Курганский завод дорожных машин при участии предприятий из Беларуси и Казахстана, которые поставляют комплектующие для производства готовой продукции.В пресс-службе комиссии добавили, что реализация проекта позволит увеличить объемы выпуска комплексных дорожных машин (КДМ) и мусоровозов совместного производства на новой производственной площадке Курганского завода. В планах — организовать серийный выпуск оборудования для КДМ с объемом производства не менее 530 единиц продукции в год к 2029 году.Механизм финансовой поддержки производителей стран ЕАЭС предусматривает субсидирование процентной ставки по кредитам и займам, выдаваемым финансовыми организациями на реализацию совместных проектов, из бюджета Союза.
https://uz.sputniknews.ru/20250930/uzbekistan-podgotovil-programmu-kooperatsii-s-eaes-v-agrarnoy-sfere-52372539.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51527799_0:0:598:448_1920x0_80_0_0_181abe84ead818f8f0be0a19844e1c2b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еэк кооперация проект еаэс
еэк кооперация проект еаэс
Совет ЕЭК одобрил новый кооперационный проект — что он предусматривает
Гоар Барсегян: В рамках проекта формируется цепочка добавленной стоимости, выстраиваются долгосрочные устойчивые экономические связи и создаются новые рабочие места на предприятиях стран ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik.
Совет ЕЭК одобрил новый кооперационный проект, а также предоставление из бюджета ЕАЭС субсидии на его реализацию. Об этом сообщает
пресс-служба комиссии.
Заявитель по проекту — ПАО "Сбербанк" (Россия).
Проект реализует Курганский завод дорожных машин при участии предприятий из Беларуси и Казахстана, которые поставляют комплектующие для производства готовой продукции.
"В рамках проекта формируется цепочка добавленной стоимости, выстраиваются долгосрочные устойчивые экономические связи и создаются новые рабочие места на предприятиях стран Евразийского экономического союза", — отметила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.
В пресс-службе комиссии добавили, что реализация проекта позволит увеличить объемы выпуска комплексных дорожных машин (КДМ) и мусоровозов совместного производства на новой производственной площадке Курганского завода. В планах — организовать серийный выпуск оборудования для КДМ с объемом производства не менее 530 единиц продукции в год к 2029 году.
Механизм финансовой поддержки производителей стран ЕАЭС предусматривает субсидирование процентной ставки по кредитам и займам, выдаваемым финансовыми организациями на реализацию совместных проектов, из бюджета Союза.
"Участие в механизме позволит предприятию снизить ставку кредитования с 23% до 6,5%", — заключила министр ЕЭК.