https://uz.sputniknews.ru/20251120/uzbekistane-vremya-vnutrennix-pereletov-mejdu-turgorodami-sokratyat-53615270.html

В Узбекистане время внутренних перелетов между тургородами сократят минимум втрое

В Узбекистане время внутренних перелетов между тургородами сократят минимум втрое

Sputnik Узбекистан

Глава республики подписал постановление по ускоренному развитию сферы туризма

2025-11-20T17:42+0500

2025-11-20T17:42+0500

2025-11-20T17:42+0500

узбекистан

развитие

туризм

постановление

президент узбекистана

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1f/38455189_0:353:1023:928_1920x0_80_0_0_25d969e64c0e9f21190b0f54de0723e2.jpg

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В Узбекистане намерены сократить время внутренних перелетов между туристическими городами минимум в 3 раза. Это следует из постановления президента о мерах по организации деятельности обновленного Комитета по туризму и ускоренному развитию сферы.Также в числе поставленных целей до 2030 года:Список государств, граждане которых могут въезжать в республику без виз, расширят.В соответствии с документом, Комитет по туризму станет самостоятельным республиканским органом исполнительной власти.Он является правопреемником Комитета по туризму при Минэкологии по правам и обязательствам, при этом его полномочия расширяются.Председатель комитета, который назначается и освобождается от должности президентом, несет персональную ответственность за достижение целевых показателей.Для продвижения национальных туристских продуктов Узбекистана в мире:Президент поручил Комитету совместно с Агентством стратегического развития и реформ до 1 марта 2026 года подготовить проект Стратегии развития сферы туризма Республики Узбекистан до 2040 года.Также совместно с Минцифры и Минэкономфином до 1 апреля 2026-го Комитет подготовит проект Маркетинговой стратегии на рынках туристских услуг до 2030 года.Кроме того, в 2026–2028 годах:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан туризм постановление