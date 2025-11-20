Узбекистан
В Узбекистане время внутренних перелетов между тургородами сократят минимум втрое
В Узбекистане время внутренних перелетов между тургородами сократят минимум втрое
Глава республики подписал постановление по ускоренному развитию сферы туризма
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В Узбекистане намерены сократить время внутренних перелетов между туристическими городами минимум в 3 раза. Это следует из постановления президента о мерах по организации деятельности обновленного Комитета по туризму и ускоренному развитию сферы.Также в числе поставленных целей до 2030 года:Список государств, граждане которых могут въезжать в республику без виз, расширят.В соответствии с документом, Комитет по туризму станет самостоятельным республиканским органом исполнительной власти.Он является правопреемником Комитета по туризму при Минэкологии по правам и обязательствам, при этом его полномочия расширяются.Председатель комитета, который назначается и освобождается от должности президентом, несет персональную ответственность за достижение целевых показателей.Для продвижения национальных туристских продуктов Узбекистана в мире:Президент поручил Комитету совместно с Агентством стратегического развития и реформ до 1 марта 2026 года подготовить проект Стратегии развития сферы туризма Республики Узбекистан до 2040 года.Также совместно с Минцифры и Минэкономфином до 1 апреля 2026-го Комитет подготовит проект Маркетинговой стратегии на рынках туристских услуг до 2030 года.Кроме того, в 2026–2028 годах:
Подписаться
Глава республики подписал постановление по ускоренному развитию сферы туризма.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В Узбекистане намерены сократить время внутренних перелетов между туристическими городами минимум в 3 раза. Это следует из постановления президента о мерах по организации деятельности обновленного Комитета по туризму и ускоренному развитию сферы.
Также в числе поставленных целей до 2030 года:
доведение доли сферы туризма в ВВП до 7%;
увеличение ежегодного количества туристов с нынешних 10 млн человек до 20 млн, в том числе рост потока туристов с высокой платежеспособностью;
повышение годового объема туристических услуг до $6 млрд;
увеличение количества 4- и 5-звездочных гостиниц в 2 раза;
создание широко узнаваемого в мире туристического бренда Узбекистана и внедрение новых инструментов для продвижения национальных турпродуктов.
Список государств, граждане которых могут въезжать в республику без виз, расширят.
В соответствии с документом, Комитет по туризму станет самостоятельным республиканским органом исполнительной власти.
Он является правопреемником Комитета по туризму при Минэкологии по правам и обязательствам, при этом его полномочия расширяются.
Председатель комитета, который назначается и освобождается от должности президентом, несет персональную ответственность за достижение целевых показателей.
Для продвижения национальных туристских продуктов Узбекистана в мире:
вводят должность зампредседателя Комитета по продвижению национальных туристских продуктов;
образуют представительства Комитета в зарубежных странах.
Президент поручил Комитету совместно с Агентством стратегического развития и реформ до 1 марта 2026 года подготовить проект Стратегии развития сферы туризма Республики Узбекистан до 2040 года.
Также совместно с Минцифры и Минэкономфином до 1 апреля 2026-го Комитет подготовит проект Маркетинговой стратегии на рынках туристских услуг до 2030 года.
Кроме того, в 2026–2028 годах:
в Самарканде реализуют проект "Путь наследия Самарканда". Он предусматривает организацию туристического маршрута протяженностью 6,6 км, который свяжет самые важные исторические объекты города;
Комплекс "Ичан-Кала" в Хиве преобразуют в первый в мире иммерсивный и "умный" город-музей. Посетители будут погружаться в историческую среду, где быт местных жителей, точки торговли, сервисы и коммуникации органично дополняют друг друга;
подготовят документы для включения ташкентских памятников модернизма в Список всемирного наследия ЮНЕСКО;
планируют добиться международного признания столицы как города с самым большим числом мозаик.
