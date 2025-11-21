https://uz.sputniknews.ru/20251121/faktcheking-kak-ne-zabluditsya-v-mire-feykovyx-novostey-novaya-lektsiya-v-ramkax-proekta-sputnikpro-v-53633202.html
Как не заблудиться в мире фейковых новостей, расскажут на SputnikPRO в Ташкенте
Спикер расскажет о двух основных вариантах фейков — текстовом и медиа-форматах, а также о том, какие элементы нужно прежде всего проверять, чтобы не попасться на fake news.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Узбекском государственном университете мировых языков (УзГУМЯ) в Ташкенте пройдет мастер-класс "Фактчекинг: как не заблудиться в мире фейковых новостей".Мероприятие в рамках проекта SputnikPRO состоится 27 ноября в 10.30 в здании факультета международной журналистики УзГУМЯ, аудитория № 127, (адрес: г. Ташкент, ул. Лутфий, дом 8).Спикером выступит шеф-редактор сайта РИА.ру Максим Зубков. Эксперт расскажет о двух основных вариантах фейков — текстовом и медиа-форматах, а также о том, какие элементы нужно прежде всего проверять, чтобы не попасться на fake news.Также лекция осветит тему влияния бурно развивающегося ИИ на фактчекинг. Рассмотрим, как вместе с искусственным интеллектом развиваются и фейки.Кроме того, студенты получат советы и профессиональные рекомендации от эксперта.Записаться на мероприятие можно по следующим контактам: +998971907178,@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.
