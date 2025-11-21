Президент обозначил планы по развитию отрасли стройматериалов — что будет сделано

Узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/14/53622518_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bee56826f5715bed5246fc6ebb7558e1.jpg
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о развитии в Узбекистане индустрии строительных материалов. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.На презентации было отмечено, что сегодня в стране созданы большие возможности для промышленности стройматериалов. Ее объем за последние 8 лет вырос в 4 раза и, как ожидается, в этом году достигнет 53 трлн сумов, а экспорт составит $1,1 млрд.Вместе с тем, сохраняются проблемы, связанные с качеством продукции и соблюдением стандартов, вопросами логистики и выходом на новые рынки. На презентации доложено об основных планах на перспективу.Президент подчеркнул, что эти проекты должны разрабатываться с учетом имеющихся ресурсов, сырьевой базы и логистических возможностей каждой области и района.В соседних странах имеется рынок строительных материалов объемом более $4 млрд. Кроме того, есть возможность увеличить объемы экспорта по 9 видам продукции в 26 стран.Президент поручил ответственным лицам активизировать выход на внешние рынки и увеличить производство экспортоориентированных материалов, полностью задействовав возможности регионов и отраслей.Также были рассмотрены вопросы эффективного использования запасов каолина. Было отмечено, что несмотря на наличие в стране залежей каолина объемом более 1 млрд тонн, ежегодно завозится фарфор на многие миллионы долларов. В связи с этим на следующий год запланировано реализовать 40 проектов по глубокой переработке каолина общей стоимостью $515 млн и подготовить 460 профильных специалистов.Особое внимание было уделено вопросам повышения энергоэффективности в отрасли.Поставлена задача системно продолжить эту работу, расширить ассортимент выпускаемой энергосберегающей продукции, а также довести долю энергоэффективных и экологичных материалов в строительных работах до 25% в следующем году и до 35% к 2030 году.Подчеркнута важность роли науки в повышении качества и безопасности продукции, а также необходимость более широкого использования потенциала ученых.Было подчеркнуто, что за счет широкого внедрения цифрового управления и технологий искусственного интеллекта на предприятиях можно сократить себестоимость продукции на 5-10 %. Для увеличения числа предприятий, в которых будут внедряться такие системы, в течение двух лет предусмотрено выделение 100 млрд сумов.Президент дал конкретные поручения ответственным лицам по реализации намеченных планов, расширению производства качественной и соответствующей международным стандартам продукции и повышению экспортного потенциала.
Новости
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о развитии индустрии строительных материалов.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о развитии индустрии строительных материалов.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
В отрасли планируется реализовать 112 проектов на сумму $2,4 млрд, что позволит создать 13,5 тысяч рабочих мест, а также 5 крупных проектов стоимостью $110 млн. Поставлена задача в ближайшие годы довести портфель проектов до $3,5 млрд.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о развитии в Узбекистане индустрии строительных материалов. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
На презентации было отмечено, что сегодня в стране созданы большие возможности для промышленности стройматериалов. Ее объем за последние 8 лет вырос в 4 раза и, как ожидается, в этом году достигнет 53 трлн сумов, а экспорт составит $1,1 млрд.
Вместе с тем, сохраняются проблемы, связанные с качеством продукции и соблюдением стандартов, вопросами логистики и выходом на новые рынки. На презентации доложено об основных планах на перспективу.

"В отрасли планируется реализовать 112 проектов на сумму $2,4 млрд, что позволит создать 13,5 тысяч рабочих мест. Кроме того, будут осуществлены еще 5 имеющих стратегическое значение крупных проектов стоимостью $110 млн. Поставлена задача в ближайшие годы довести портфель проектов до $3,5 млрд", — отметили в пресс-службе.

Президент подчеркнул, что эти проекты должны разрабатываться с учетом имеющихся ресурсов, сырьевой базы и логистических возможностей каждой области и района.
В соседних странах имеется рынок строительных материалов объемом более $4 млрд. Кроме того, есть возможность увеличить объемы экспорта по 9 видам продукции в 26 стран.
Президент поручил ответственным лицам активизировать выход на внешние рынки и увеличить производство экспортоориентированных материалов, полностью задействовав возможности регионов и отраслей.
Также были рассмотрены вопросы эффективного использования запасов каолина. Было отмечено, что несмотря на наличие в стране залежей каолина объемом более 1 млрд тонн, ежегодно завозится фарфор на многие миллионы долларов. В связи с этим на следующий год запланировано реализовать 40 проектов по глубокой переработке каолина общей стоимостью $515 млн и подготовить 460 профильных специалистов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о развитии индустрии строительных материалов.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о развитии индустрии строительных материалов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.11.2025
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о развитии индустрии строительных материалов.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Особое внимание было уделено вопросам повышения энергоэффективности в отрасли.
"Проведенный до настоящего времени энергетический аудит на 34 предприятиях позволил сократить расход топлива на производство продукции", — отмечалось в ходе презентации.
Поставлена задача системно продолжить эту работу, расширить ассортимент выпускаемой энергосберегающей продукции, а также довести долю энергоэффективных и экологичных материалов в строительных работах до 25% в следующем году и до 35% к 2030 году.
Подчеркнута важность роли науки в повышении качества и безопасности продукции, а также необходимость более широкого использования потенциала ученых.

"Совместно с Ташкентским химико-технологическим институтом в этом направлении реализуются 4 научных проекта, привлечены ученые из Германии, Кореи и Турции. В рамках усиления интеграции науки и практики со следующего года на финансирование научных проектов в области стройматериалов будет выделено 30 млрд сумов", — говорится в сообщении.

Было подчеркнуто, что за счет широкого внедрения цифрового управления и технологий искусственного интеллекта на предприятиях можно сократить себестоимость продукции на 5-10 %. Для увеличения числа предприятий, в которых будут внедряться такие системы, в течение двух лет предусмотрено выделение 100 млрд сумов.
"В процессе присоединения Узбекистана к Всемирной торговой организации к международным требованиям адаптируется и отрасль строительных материалов. За прошедший период было принято 125 международных стандартов, а к 2026 году планируется довести их количество до 166", — подчеркнуто в ходе мероприятия.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о развитии индустрии строительных материалов.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о развитии индустрии строительных материалов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.11.2025
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о развитии индустрии строительных материалов.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент дал конкретные поручения ответственным лицам по реализации намеченных планов, расширению производства качественной и соответствующей международным стандартам продукции и повышению экспортного потенциала.
