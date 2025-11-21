https://uz.sputniknews.ru/20251121/prezident-oboznachil-plany-na-perspektivu-razvitii-sfery-stroymaterialov-53621400.html

Президент обозначил планы по развитию отрасли стройматериалов — что будет сделано

В отрасли планируется реализовать 112 проектов на сумму $2,4 млрд, что позволит создать 13,5 тысяч рабочих мест, а также 5 имеющих стратегическое значение крупных проектов стоимостью $110 млн. Поставлена задача в ближайшие годы довести портфель проектов до $3,5 млрд.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о развитии в Узбекистане индустрии строительных материалов. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.На презентации было отмечено, что сегодня в стране созданы большие возможности для промышленности стройматериалов. Ее объем за последние 8 лет вырос в 4 раза и, как ожидается, в этом году достигнет 53 трлн сумов, а экспорт составит $1,1 млрд.Вместе с тем, сохраняются проблемы, связанные с качеством продукции и соблюдением стандартов, вопросами логистики и выходом на новые рынки. На презентации доложено об основных планах на перспективу.Президент подчеркнул, что эти проекты должны разрабатываться с учетом имеющихся ресурсов, сырьевой базы и логистических возможностей каждой области и района.В соседних странах имеется рынок строительных материалов объемом более $4 млрд. Кроме того, есть возможность увеличить объемы экспорта по 9 видам продукции в 26 стран.Президент поручил ответственным лицам активизировать выход на внешние рынки и увеличить производство экспортоориентированных материалов, полностью задействовав возможности регионов и отраслей.Также были рассмотрены вопросы эффективного использования запасов каолина. Было отмечено, что несмотря на наличие в стране залежей каолина объемом более 1 млрд тонн, ежегодно завозится фарфор на многие миллионы долларов. В связи с этим на следующий год запланировано реализовать 40 проектов по глубокой переработке каолина общей стоимостью $515 млн и подготовить 460 профильных специалистов.Особое внимание было уделено вопросам повышения энергоэффективности в отрасли.Поставлена задача системно продолжить эту работу, расширить ассортимент выпускаемой энергосберегающей продукции, а также довести долю энергоэффективных и экологичных материалов в строительных работах до 25% в следующем году и до 35% к 2030 году.Подчеркнута важность роли науки в повышении качества и безопасности продукции, а также необходимость более широкого использования потенциала ученых.Было подчеркнуто, что за счет широкого внедрения цифрового управления и технологий искусственного интеллекта на предприятиях можно сократить себестоимость продукции на 5-10 %. Для увеличения числа предприятий, в которых будут внедряться такие системы, в течение двух лет предусмотрено выделение 100 млрд сумов.Президент дал конкретные поручения ответственным лицам по реализации намеченных планов, расширению производства качественной и соответствующей международным стандартам продукции и повышению экспортного потенциала.

