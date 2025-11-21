Рияд-2025: сборная Узбекистана пополнила копилку 11 медалями
Сегодня в Эр-Рияде подходят к концу VI Игры исламской солидарности. В заключительный день соревнований делегация Узбекистана выступит в дисциплинах джиу-джитсу, пара пауэрлифтинг и спортивная борьба. Во второй половине дня состоится торжественная церемония закрытия Игр.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Очередной день VI Игр исламской солидарности подошел к концу. Делегация Узбекистана завоевала 11 наград — 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. Об этом сообщает пресс-служба НОК.
Имена призеров
Золото
Анвар Анваров (легкая атлетика, прыжки в длину)
Фехтование, мужская командная рапира
Фехтование, женская командная шпага
Серебро
Светлана Окназарова (женская борьба, до 68 кг)
Угилой Норбаева (легкая атлетика, многоборье)
Фехтование, женская командная сабля
Фехтование, мужская командная сабля
Бронза
Наталья Семёнова (пара-легкая атлетика, метание копья)
Гуломжон Абдуллаев (вольная борьба, до 57 кг)
Умиджон Жалолов (вольная борьба, до 65 кг)
Нигина Сабирова (женская борьба, до 62 кг)
Сегодня, 21 ноября, в Эр-Рияде подходят к концу VI Игры исламской солидарности. В заключительный день соревнований делегация Узбекистана выступит в дисциплинах джиу-джитсу, пара пауэрлифтинг и спортивная борьба. Во второй половине дня состоится торжественная церемония закрытия Игр.
VI Игры Исламской солидарности стартовали в Эр-Рияде 7 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.
