Рияд-2025: сборная Узбекистана пополнила копилку 11 медалями

Сегодня в Эр-Рияде подходят к концу VI Игры исламской солидарности. В заключительный день соревнований делегация Узбекистана выступит в дисциплинах джиу-джитсу, пара пауэрлифтинг и спортивная борьба. Во второй половине дня состоится торжественная церемония закрытия Игр.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Очередной день VI Игр исламской солидарности подошел к концу. Делегация Узбекистана завоевала 11 наград — 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. Об этом сообщает пресс-служба НОК.Имена призеровЗолото Серебро Бронза Сегодня, 21 ноября, в Эр-Рияде подходят к концу VI Игры исламской солидарности. В заключительный день соревнований делегация Узбекистана выступит в дисциплинах джиу-джитсу, пара пауэрлифтинг и спортивная борьба. Во второй половине дня состоится торжественная церемония закрытия Игр.VI Игры Исламской солидарности стартовали в Эр-Рияде 7 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.

