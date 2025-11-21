Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251121/riyad-2025-uzbekistan-11-medaley-53626098.html
Рияд-2025: сборная Узбекистана пополнила копилку 11 медалями
Рияд-2025: сборная Узбекистана пополнила копилку 11 медалями
Sputnik Узбекистан
Сегодня в Эр-Рияде подходят к концу VI Игры исламской солидарности. В заключительный день соревнований делегация Узбекистана выступит в дисциплинах джиу-джитсу, пара пауэрлифтинг и спортивная борьба. Во второй половине дня состоится торжественная церемония закрытия Игр.
2025-11-21T10:25+0500
2025-11-21T10:25+0500
спорт
саудовская аравия
золотая медаль
серебро
бронза
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/15/53625450_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1fc79a4e710f04289770b96e6d592787.jpg
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Очередной день VI Игр исламской солидарности подошел к концу. Делегация Узбекистана завоевала 11 наград — 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. Об этом сообщает пресс-служба НОК.Имена призеровЗолото Серебро Бронза Сегодня, 21 ноября, в Эр-Рияде подходят к концу VI Игры исламской солидарности. В заключительный день соревнований делегация Узбекистана выступит в дисциплинах джиу-джитсу, пара пауэрлифтинг и спортивная борьба. Во второй половине дня состоится торжественная церемония закрытия Игр.VI Игры Исламской солидарности стартовали в Эр-Рияде 7 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.
https://uz.sputniknews.ru/20251119/riyad-2025-uzbekistantsy-medali-53577458.html
саудовская аравия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/15/53625450_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2fc831d9d56b3c74ba91398f9a49792c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт эр-рияд саудовская аравия медали спорт золото серебро бронза
спорт эр-рияд саудовская аравия медали спорт золото серебро бронза

Рияд-2025: сборная Узбекистана пополнила копилку 11 медалями

10:25 21.11.2025
© НОК УзбекистанаРияд-2025: Сегодня завоевали 11 медалей
Рияд-2025: Сегодня завоевали 11 медалей - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2025
© НОК Узбекистана
Подписаться
Сегодня в Эр-Рияде подходят к концу VI Игры исламской солидарности. В заключительный день соревнований делегация Узбекистана выступит в дисциплинах джиу-джитсу, пара пауэрлифтинг и спортивная борьба. Во второй половине дня состоится торжественная церемония закрытия Игр.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Очередной день VI Игр исламской солидарности подошел к концу. Делегация Узбекистана завоевала 11 наград — 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. Об этом сообщает пресс-служба НОК.
© Пресс-служба НОКУзбекистан завоевал еще 11 медалей на VI Играх исламской солидарности
Узбекистан завоевал еще 11 медалей на VI Играх исламской солидарности - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2025
Узбекистан завоевал еще 11 медалей на VI Играх исламской солидарности
© Пресс-служба НОК
Имена призеров
Золото
Анвар Анваров (легкая атлетика, прыжки в длину)
Фехтование, мужская командная рапира
Фехтование, женская командная шпага
© НОК УзбекистанаРияд-2025: Сегодня завоевали 11 медалей
Рияд-2025: Сегодня завоевали 11 медалей - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2025
Рияд-2025: Сегодня завоевали 11 медалей
© НОК Узбекистана
Серебро
Светлана Окназарова (женская борьба, до 68 кг)
Угилой Норбаева (легкая атлетика, многоборье)
Фехтование, женская командная сабля
Фехтование, мужская командная сабля
© НОК УзбекистанаРияд-2025: Сегодня завоевали 11 медалей
Рияд-2025: Сегодня завоевали 11 медалей - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.11.2025
Рияд-2025: Сегодня завоевали 11 медалей
© НОК Узбекистана
Бронза
Наталья Семёнова (пара-легкая атлетика, метание копья)
Гуломжон Абдуллаев (вольная борьба, до 57 кг)
Умиджон Жалолов (вольная борьба, до 65 кг)
Нигина Сабирова (женская борьба, до 62 кг)
Сегодня, 21 ноября, в Эр-Рияде подходят к концу VI Игры исламской солидарности. В заключительный день соревнований делегация Узбекистана выступит в дисциплинах джиу-джитсу, пара пауэрлифтинг и спортивная борьба. Во второй половине дня состоится торжественная церемония закрытия Игр.
VI Игры Исламской солидарности стартовали в Эр-Рияде 7 ноября. В 24 видах спорта соревнуются 3 500 спортсменов из 57 стран-членов Федерации исламских игр солидарности (ISSA), входящей в Организацию исламского сотрудничества.
🟠Рияд-2025: сборная Узбекистана завоевала 13 медалей по итогам очередного соревновательного дня - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2025
Рияд-2025: узбекистанцы завоевали еще 13 наград
19 ноября, 11:00
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0