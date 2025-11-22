https://uz.sputniknews.ru/20251122/rossiyskie-voennye-vzyali-pod-kontrol-2-naselennyx-punkta-v-zaporojskoy-oblasti-i-dnr-53676289.html

Российские военные взяли под контроль 2 населенных пункта в Запорожской области и ДНР

В зоне действий российских группировок "Восток" и "Юг" ВСУ за минувшие сутки потеряли более 450 боевиков, боевые бронированные машины, артиллерийские орудия и автомобили, а также станции радиоэлектронной борьбы и склады материальных средств.

2025-11-22T15:25+0500

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новое Запорожье Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, ВСУ потеряли за сутки в зоне действия сил "Востока" до 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Доброполье, Ровнополье, Затишье Запорожской области и Отрадное Днепропетровской области.В Минобороны расказали, что в ходе боев за Новое Запорожье взят под контроль крупный узел обороны ВСУ площадью более 14 квадратных километров.Кроме того, российская группировка войск "Южная" освободила населенный пункт Звановка в Донецкой Народной Республике.Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной, егерской и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Платоновка, Резниковка, Сергеевка и Северск Донецкой Народной Республики.В зоне действий "Южной" группировки войск ВСУ за минувшие сутки потеряли до 230 боевиков, три боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия и 13 автомобилей. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.

