В Узбекистане создадут Агентство по платежам в агросекторе – указ президента

Структура будет разрабатывать предложения по внедрению новых видов поддержки аграриев и полностью обеспечивать цифровизацию всех этапов, начиная с подачи заявки до рассмотрения, одобрения и перечисления средств.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В Узбекистане при Министерстве сельского хозяйства будет создано Агентство по платежам в аграрной сфере. Оно объединит в единую платформу 75 видов субсидий, предоставляемых в настоящее время различными ведомствами. Президент Шавкат Мирзиёев подписал соответствующий указ, сообщает Министерство юстиции республики.Согласно документу, новая организация будет разрабатывать предложения по внедрению новых видов поддержки аграриев и полностью обеспечивать цифровизацию всех этапов, начиная с подачи заявки до рассмотрения, одобрения и перечисления средств.С 1 января 2026 года предусмотренные указом меры поддержки будут предоставляться исключительно через Агентство. Финансирование предпринимателей будет осуществляться через отдельные специальные счета (код 23210), для каждой меры поддержки.Как отмечается, настоящий указ направлен на двукратное сокращение затрат труда и времени за счет полной цифровизации процессов финансовой поддержки аграрного сектора, а также сокращения мер государственной поддержки для предпринимателей осуществляющих деятельность в продовольственной и сельскохозяйственной сферах.Их объем планируют сократить к концу 2028 году на 50% путем унификации и упрощения действующих механизмов. Как ожидается, новые реформы позволят значительно сократить бюрократические преграды и волокиту для аграриев.

