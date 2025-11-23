https://uz.sputniknews.ru/20251123/kak-v-uzbekistane-otmetyat-den-konstitutsii-53683012.html
Как в Узбекистане отметят День Конституции
Как в Узбекистане отметят День Конституции
Распоряжением главы республики утверждена Программа по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Конституции Узбекистана
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил программу подготовки и проведения Дня Конституции республики, сообщает
Минюст.
“Распоряжением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева утверждена Программа по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Конституции страны”, — говорится в сообщении.
В соответствии с документом по всей республике пройдут духовно-просветительские мероприятия, воплощающие в себе главную идею "Конституция – гарант чести и достоинства человека, свободы, равенства и справедливости!".
К участию в конференциях, открытых диалогах и беседах, художественных вечерах, фестивалях, народных гуляниях, культурных и спортивных мероприятиях привлекут известных деятелей науки, культуры и искусства, представителей старшего и молодого поколения, знаменитых спортсменов.
Также в преддверии праздника в образовательных организациях пройдут уроки Конституции с участием известных правоведов, ученых и работников правоохранительных органов.