Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251123/kak-v-uzbekistane-otmetyat-den-konstitutsii-53683012.html
Как в Узбекистане отметят День Конституции
Как в Узбекистане отметят День Конституции
Sputnik Узбекистан
Распоряжением главы республики утверждена Программа по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Конституции Узбекистана
2025-11-23T11:05+0500
2025-11-23T11:05+0500
день конституции
узбекистан
праздник
распоряжение
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
программа
министерство юстиции узбекистана
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/16/46769133_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bcc552c103bf20e5e07348b9fa74cf3e.jpg
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил программу подготовки и проведения Дня Конституции республики, сообщает Минюст.В соответствии с документом по всей республике пройдут духовно-просветительские мероприятия, воплощающие в себе главную идею "Конституция – гарант чести и достоинства человека, свободы, равенства и справедливости!".К участию в конференциях, открытых диалогах и беседах, художественных вечерах, фестивалях, народных гуляниях, культурных и спортивных мероприятиях привлекут известных деятелей науки, культуры и искусства, представителей старшего и молодого поколения, знаменитых спортсменов.Также в преддверии праздника в образовательных организациях пройдут уроки Конституции с участием известных правоведов, ученых и работников правоохранительных органов.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/16/46769133_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b70cf889d92299f0bdc19ddab8eb4e4f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
день конституции узбекистан
день конституции узбекистан

Как в Узбекистане отметят День Конституции

11:05 23.11.2025
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУзбекистан в преддверии досрочных выборов президента
Узбекистан в преддверии досрочных выборов президента - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2025
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Распоряжением главы республики утверждена Программа по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Конституции Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил программу подготовки и проведения Дня Конституции республики, сообщает Минюст.

“Распоряжением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева утверждена Программа по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Конституции страны”, — говорится в сообщении.

В соответствии с документом по всей республике пройдут духовно-просветительские мероприятия, воплощающие в себе главную идею "Конституция – гарант чести и достоинства человека, свободы, равенства и справедливости!".
К участию в конференциях, открытых диалогах и беседах, художественных вечерах, фестивалях, народных гуляниях, культурных и спортивных мероприятиях привлекут известных деятелей науки, культуры и искусства, представителей старшего и молодого поколения, знаменитых спортсменов.
Также в преддверии праздника в образовательных организациях пройдут уроки Конституции с участием известных правоведов, ученых и работников правоохранительных органов.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0