Как в Узбекистане отметят День Конституции

Распоряжением главы республики утверждена Программа по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Конституции Узбекистана

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил программу подготовки и проведения Дня Конституции республики, сообщает Минюст.В соответствии с документом по всей республике пройдут духовно-просветительские мероприятия, воплощающие в себе главную идею "Конституция – гарант чести и достоинства человека, свободы, равенства и справедливости!".К участию в конференциях, открытых диалогах и беседах, художественных вечерах, фестивалях, народных гуляниях, культурных и спортивных мероприятиях привлекут известных деятелей науки, культуры и искусства, представителей старшего и молодого поколения, знаменитых спортсменов.Также в преддверии праздника в образовательных организациях пройдут уроки Конституции с участием известных правоведов, ученых и работников правоохранительных органов.

