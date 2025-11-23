Как работает природный лекарь: нутрициолог перечислила полезные свойства чеснока

https://uz.sputniknews.ru/20251123/poleznye-svoystva-chesnoka-53684149.html
Но, как и у любого продукта, у чеснока есть ограничения.
Чеснок справедливо называют суперфудом. Доказано, что он обладает противовирусным, антибактериальным и противогрибковым эффектом, сообщает радио Sputnik со ссылкой на диетолога, нутрициолога Ирину Писареву.Кроме того, чеснок полезен для сердечно- сосудистой системы.Вместе с тем, эксперт предупредила, что как и у любого продукта, у чеснока есть ограничения.
"Чеснок стимулирует иммунные клетки. Чесночные соединения усиливают активность лимфоцитов-макрофагов — это клетки-киллеры, которые распознают и уничтожают патогенные микробы. Чеснок помогает модулировать воспалительные реакции в организме не дает иммунному ответу стать избыточным. Исследования показывают, что регулярное употребление чеснока может сократить продолжительность простудных заболеваний и в меньшей степени — снизить риск заболеть", — пояснила специалист.
Кроме того, чеснок полезен для сердечно- сосудистой системы.
"Чеснок снижает артериальное давление, уровень плохого холестерина, разжижает кровь, предотвращает образование тромбов. Это важно для профилактики инсультов и инфарктов. Антиоксидантный эффект защищает клетки от повреждения свободными радикалами, замедляя процесс старения. В небольших дозах чеснок поддерживает микрофлору кишечника, борется с патогенными бактериями, стимулирует выработку желчи, улучшает пищеварение. Сера в составе чеснока помогает активировать ферменты печени, которые отвечают за выведение токсинов", — перечислила диетолог.
Вместе с тем, эксперт предупредила, что как и у любого продукта, у чеснока есть ограничения.
"Чеснок некоторым людям может быть противопоказан, либо ограничен. Например, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, во время обострения гастрита, если есть язва, синдром раздраженного кишечника, панкреатит, при заболеваниях почек в острой фазе. Не стоит употреблять чеснок при приеме антикоагулянтов — это препараты, которые разжижают кровь, чеснок усиливает эффект и повышает риск кровотечения. При низком давлении чеснок может его еще снизить. Плюс не стоит злоупотреблять чесноком при индивидуальной непереносимости или аллергии", — резюмировала Писарева.