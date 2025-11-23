Как работает природный лекарь: нутрициолог перечислила полезные свойства чеснока

"Чеснок некоторым людям может быть противопоказан, либо ограничен. Например, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, во время обострения гастрита, если есть язва, синдром раздраженного кишечника, панкреатит, при заболеваниях почек в острой фазе. Не стоит употреблять чеснок при приеме антикоагулянтов — это препараты, которые разжижают кровь, чеснок усиливает эффект и повышает риск кровотечения. При низком давлении чеснок может его еще снизить. Плюс не стоит злоупотреблять чесноком при индивидуальной непереносимости или аллергии", — резюмировала Писарева.