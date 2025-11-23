Российская армия освободила населенные пункты в ДНР и Днепропетровской области
© Sputnik / Алексей МайшевРоссийские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Майшев
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Российские бойцы взяли под контроль Петровское в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.
“Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Петровское Донецкой Народной Республики”, — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также члены группировки “Юг” нанесли поражение формированиям трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Платоновка, Краматорск, Васюковка, Степановка и Северск ДНР.
Противник потерял:
более 225 военнослужащих;
танк;
боевую бронированную машину "MaxxPro" производства США;
19 автомобилей;
два артиллерийских орудия;
радиолокационную станцию воздушной разведки RADA RPS-42 производства Израиля;
четыре станции радиоэлектронной борьбы;
четыре склада боеприпасов;
два склада материальных средств.
Контроль над населенными пунктами Тихое и Отрадное Днепропетровской области удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток”.
“Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Тихое и Отрадное Днепропетровской области”, — говорится в сводке Минобороны РФ.
Наряду с этим, они нанесли поражение формированиям двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Варваровка, Затишье, Доброполье Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области.
Потери ВСУ составили:
до 225 военнослужащих;
боевая бронированная машина:
12 автомобилей;
орудие полевой артиллерии;
станция радиоэлектронной борьбы.