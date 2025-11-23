https://uz.sputniknews.ru/20251123/rossiyskaya-armiya-osvobodila-naselennye-punkty-v-dnr-i-dnepropetrovskoy-oblasti-53687869.html

Российская армия освободила населенные пункты в ДНР и Днепропетровской области

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Российские бойцы взяли под контроль Петровское в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.Также члены группировки “Юг” нанесли поражение формированиям трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Платоновка, Краматорск, Васюковка, Степановка и Северск ДНР.Противник потерял:Контроль над населенными пунктами Тихое и Отрадное Днепропетровской области удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток”.Наряду с этим, они нанесли поражение формированиям двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Варваровка, Затишье, Доброполье Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области.Потери ВСУ составили:

