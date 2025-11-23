Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251123/tsentr-islamskoy-tsivilizatsii-puteshestvie-skvoz-veka-53594814.html
Центр исламской цивилизации: путешествие сквозь века — фото
Центр исламской цивилизации: путешествие сквозь века — фото
Sputnik Узбекистан
Центр исламской цивилизации — масштабный комплекс. Он формирует уникальную научную и образовательную платформу, где объединены тысячелетняя история, духовные традиции и современные технологии
2025-11-23T18:15+0500
2025-11-23T18:15+0500
архитектура
центр исламской цивилизации
фото
ташкент
наука
культура
узбекская культура
культурное наследие
эксклюзив
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/15/53645931_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_2d417aa174188462f18f6392ee2a4627.jpg
Центр исламской цивилизации в Узбекистане — один из самых амбициозных культурно-исторических проектов современности. Его создание было инициировано президентом республики в 2017 году, спустя год состоялась торжественная закладка фундамента. Сегодня работы на территории комплекса, расположенного рядом с ансамблем Хаст-Имам в Ташкенте, уже вступили в завершающую стадию строительства. Это локация готовится стать новой точкой притяжения для исследователей, паломников и ценителей истории со всего мира.Архитектура, вдохновленная великими эпохамиЗдание Центра выполнено в национальном стиле, объединяющем традиции исламского зодчества и современные музейные решения. Его архитектурный облик напоминает величественные памятники Самарканда и Герата: по четырем сторонам возвышаются 34-метровые порталы, а центральный купол достигает 65 метров. Комплекс занимает более 10 гектаров и органично вписывается в историческую среду, сочетая монументальность и изящество.Внутренние пространства организованы с учетом современных технологических требований: здесь расположены исследовательские отделы, фонд редких рукописей, библиотека, архивы, мастерские по реставрации, лаборатории цифровизации, а также конференц-зал на 460 мест.Уникальные коллекции и редчайшие артефактыГлавным духовным центром комплекса станет зал Священного Корана. Здесь будет представлен один из древнейших экземпляров — Мусхаф Усмана, а также редкие рукописные издания эпох Саманидов, Караханидов, Хорезмшахов, Темуридов и других династий. Особое место займут переводы священных текстов на староузбекский язык и редкие версии Корана, не имеющие аналогов в мировых коллекциях.Экспозиции Центра охватывают ключевые этапы многовекового развития:Историю раскроют через артефакты, рукописи, мультимедийные решения, архивные фото и интерактивные инсталляции.Великие мыслители и просветители — в центре концепцииЦентр предлагает уникальный подход: он представляет цивилизацию не только через вещи, но прежде всего через людей — выдающихся ученых, богословов и мыслителей, которые формировали духовный и научный облик региона.Среди них — аль-Хорезми, аль-Фергани, аль-Фараби, аль-Беруни, Ибн Сино, Улугбек, Алишер Навои, Бабур, Бурхануддин Маргинани, Махмуд Замахшари и другие.Большое внимание уделено богословам: Имаму Бухари, Имаму Термези, Абу Мансуру Матуриди, Бахауддину Накшбанди, Ходже Ахрору Вали и многим другим.Отдельная экспозиция рассказывает о выдающихся женщинах-просветительницах и меценатках: Бибиханым, Хонзодабегим, Гаухаршодбегим, Нодирабегим, Увайси, Анбар Отин. Их вклад в культуру и образование представлен в качестве примера для современных девушек.Современные технологии и инновационные проектыЦентр сочетает традиционные музейные формы с новейшими мультимедийными решениями. Среди инновационных проектов:Цифровые технологии создают эффект погружения и позволяют посетителям почувствовать связь времен.Международная научная платформаЦентр исламской цивилизации становится международным научным хабом. Он активно сотрудничает с ЮНЕСКО, ИСЕСКО, ведущими научными и религиозными институтами мира. В 2024 году в Ташкенте и Самарканде прошел VIII Международный конгресс, собравший более 400 ученых из около 40 стран.Научная программа Центра включает более 800 проектов, реализация которых рассчитана до 2026 года. В них задействованы более 2 000 исследователей и 600 международных экспертов.ЗаключениеЦентр исламской цивилизации в Узбекистане — это не просто музей или архитектурный объект. Это современная международная платформа, объединяющая научные исследования, культурное наследие, духовное воспитание и инновационные технологии. Он призван стать символом Нового Узбекистана и фундаментом для дальнейшего развития Третьего Ренессанса.Подробности — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/15/53645931_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_31488b5d85f8e12a38510f44c4e12601.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
центр исламской цивилизации, узбекистан, ташкент, наследие, культура, история, третий ренессанс, архитектура, библиотека рукописи
центр исламской цивилизации, узбекистан, ташкент, наследие, культура, история, третий ренессанс, архитектура, библиотека рукописи

Центр исламской цивилизации: путешествие сквозь века — фото

18:15 23.11.2025
Подписаться
Эксклюзив
Центр исламской цивилизации — масштабный комплекс. Он формирует уникальную научную и образовательную платформу, где объединены тысячелетняя история, духовные традиции и современные технологии.
Центр исламской цивилизации в Узбекистане — один из самых амбициозных культурно-исторических проектов современности. Его создание было инициировано президентом республики в 2017 году, спустя год состоялась торжественная закладка фундамента. Сегодня работы на территории комплекса, расположенного рядом с ансамблем Хаст-Имам в Ташкенте, уже вступили в завершающую стадию строительства. Это локация готовится стать новой точкой притяжения для исследователей, паломников и ценителей истории со всего мира.

Архитектура, вдохновленная великими эпохами

Здание Центра выполнено в национальном стиле, объединяющем традиции исламского зодчества и современные музейные решения. Его архитектурный облик напоминает величественные памятники Самарканда и Герата: по четырем сторонам возвышаются 34-метровые порталы, а центральный купол достигает 65 метров. Комплекс занимает более 10 гектаров и органично вписывается в историческую среду, сочетая монументальность и изящество.
Внутренние пространства организованы с учетом современных технологических требований: здесь расположены исследовательские отделы, фонд редких рукописей, библиотека, архивы, мастерские по реставрации, лаборатории цифровизации, а также конференц-зал на 460 мест.

Уникальные коллекции и редчайшие артефакты

Главным духовным центром комплекса станет зал Священного Корана. Здесь будет представлен один из древнейших экземпляров — Мусхаф Усмана, а также редкие рукописные издания эпох Саманидов, Караханидов, Хорезмшахов, Темуридов и других династий. Особое место займут переводы священных текстов на староузбекский язык и редкие версии Корана, не имеющие аналогов в мировых коллекциях.
Экспозиции Центра охватывают ключевые этапы многовекового развития:
цивилизации до Ислама;
период Первого Ренессанса;
период Второго Ренессанса;
Узбекистан в XX веке;
Новый Узбекистан — основа Третьего Ренессанса;
зал Священного Корана.
Историю раскроют через артефакты, рукописи, мультимедийные решения, архивные фото и интерактивные инсталляции.

Великие мыслители и просветители — в центре концепции

Центр предлагает уникальный подход: он представляет цивилизацию не только через вещи, но прежде всего через людей — выдающихся ученых, богословов и мыслителей, которые формировали духовный и научный облик региона.
Среди них — аль-Хорезми, аль-Фергани, аль-Фараби, аль-Беруни, Ибн Сино, Улугбек, Алишер Навои, Бабур, Бурхануддин Маргинани, Махмуд Замахшари и другие.
Большое внимание уделено богословам: Имаму Бухари, Имаму Термези, Абу Мансуру Матуриди, Бахауддину Накшбанди, Ходже Ахрору Вали и многим другим.
Отдельная экспозиция рассказывает о выдающихся женщинах-просветительницах и меценатках: Бибиханым, Хонзодабегим, Гаухаршодбегим, Нодирабегим, Увайси, Анбар Отин. Их вклад в культуру и образование представлен в качестве примера для современных девушек.

Современные технологии и инновационные проекты

Центр сочетает традиционные музейные формы с новейшими мультимедийными решениями. Среди инновационных проектов:
"Капсула времени" — интерактивная площадка для посланий будущим поколениям;
"Стена времени" — гигантская голографическая панель, на которой "оживают" ключевые эпохи и открытия.
Цифровые технологии создают эффект погружения и позволяют посетителям почувствовать связь времен.

Международная научная платформа

Центр исламской цивилизации становится международным научным хабом. Он активно сотрудничает с ЮНЕСКО, ИСЕСКО, ведущими научными и религиозными институтами мира. В 2024 году в Ташкенте и Самарканде прошел VIII Международный конгресс, собравший более 400 ученых из около 40 стран.
Научная программа Центра включает более 800 проектов, реализация которых рассчитана до 2026 года. В них задействованы более 2 000 исследователей и 600 международных экспертов.

Заключение

Центр исламской цивилизации в Узбекистане — это не просто музей или архитектурный объект. Это современная международная платформа, объединяющая научные исследования, культурное наследие, духовное воспитание и инновационные технологии. Он призван стать символом Нового Узбекистана и фундаментом для дальнейшего развития Третьего Ренессанса.
Подробности — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Центр исламской цивилизации в Ташкенте

Центр исламской цивилизации в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
1/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Центр исламской цивилизации в Ташкенте

© Sputnik / Бахром Хатамов

Халат с надписями из Корана
Индия, период Бабуридов, начало XVI века
Хлопок, чернила
65 × 94 см

Халат с надписями из КоранаИндия, период Бабуридов, начало XVI векаХлопок, чернила65 × 94 см - Sputnik Узбекистан
2/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Халат с надписями из Корана
Индия, период Бабуридов, начало XVI века
Хлопок, чернила
65 × 94 см

© Sputnik / Бахром Хатамов

Мраморный фонтан. Центральная Азия, XIV–XV века

Мраморный фонтан. Центральная Азия, XIV–XV века - Sputnik Узбекистан
3/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Мраморный фонтан. Центральная Азия, XIV–XV века

© Sputnik / Бахром Хатамов

Гиссарский хребет XIV век

Гиссарский хребет XIV век - Sputnik Узбекистан
4/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Гиссарский хребет XIV век

© Sputnik / Бахром Хатамов

Архитектурное великолепие: фасад, украшенный узбекской синей майоликой и каллиграфией

Архитектурное великолепие: фасад, украшенный узбекской синей майоликой и каллиграфией - Sputnik Узбекистан
5/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Архитектурное великолепие: фасад, украшенный узбекской синей майоликой и каллиграфией

© Sputnik / Бахром Хатамов

Восточные шахматы

Восточные шахматы - Sputnik Узбекистан
6/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Восточные шахматы

© Sputnik / Бахром Хатамов

Стенд с восточными миниатюрами

Стенд с восточными миниатюрами - Sputnik Узбекистан
7/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Стенд с восточными миниатюрами

© Sputnik / Бахром Хатамов

Зал, посвященный великим деятелям Центральной Азии

Зал, посвященный великим деятелям Центральной Азии - Sputnik Узбекистан
8/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зал, посвященный великим деятелям Центральной Азии

© Sputnik / Бахром Хатамов

Интерьерный зал, стилизованный под библиотеку/гостиную, демонстрирующий культурное наследие и декоративно-прикладное искусство Центральной Азии XVI–XIX веков

Интерьерный зал, стилизованный под библиотеку/гостиную, демонстрирующий культурное наследие и декоративно-прикладное искусство Центральной Азии XVI–XIX веков - Sputnik Узбекистан
9/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Интерьерный зал, стилизованный под библиотеку/гостиную, демонстрирующий культурное наследие и декоративно-прикладное искусство Центральной Азии XVI–XIX веков

© Sputnik / Бахром Хатамов

Искусство древних мастеров: бронзовые и керамические кувшины из музейной коллекции

Искусство древних мастеров: бронзовые и керамические кувшины из музейной коллекции - Sputnik Узбекистан
10/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Искусство древних мастеров: бронзовые и керамические кувшины из музейной коллекции

© Sputnik / Бахром Хатамов

Артефакты Шелкового пути: древние стеклянные изделия

Артефакты Шелкового пути: древние стеклянные изделия - Sputnik Узбекистан
11/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Артефакты Шелкового пути: древние стеклянные изделия

© Sputnik / Бахром Хатамов

Зал экспозиции с богато украшенным церемониальным или свадебным костюмом в окружении артефактов, украшенный традиционными восточными изразцами

Зал экспозиции с богато украшенным церемониальным или свадебным костюмом в окружении артефактов, украшенный традиционными восточными изразцами - Sputnik Узбекистан
12/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Зал экспозиции с богато украшенным церемониальным или свадебным костюмом в окружении артефактов, украшенный традиционными восточными изразцами

© Sputnik / Бахром Хатамов

Искусство мукарнаса: портал Центра исламской цивилизации в Ташкенте

Искусство мукарнаса: портал Центра исламской цивилизации в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
13/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Искусство мукарнаса: портал Центра исламской цивилизации в Ташкенте

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рукописи и артефакты: экспозиция Центра исламской цивилизации в Ташкенте

Рукописи и артефакты: экспозиция Центра исламской цивилизации в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
14/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рукописи и артефакты: экспозиция Центра исламской цивилизации в Ташкенте

© Sputnik / Бахром Хатамов

Коллекция сельджукских украшений IX-XIII вв. Самая длинная цепь составляет 28,1 см

Коллекция сельджукских украшений IX-XIII вв. Самая длинная цепь составляет 28,1 см - Sputnik Узбекистан
15/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Коллекция сельджукских украшений IX-XIII вв. Самая длинная цепь составляет 28,1 см

© Sputnik / Бахром Хатамов

Символ правления Сельджуков Центральная Азия, ХІІ век. Изображение двуглавого орла. Металл 32.8 x 17.4 CM

Символ правления Сельджуков Центральная Азия, ХІІ век. Изображение двуглавого орла. Металл 32.8 x 17.4 CM - Sputnik Узбекистан
16/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Символ правления Сельджуков Центральная Азия, ХІІ век. Изображение двуглавого орла. Металл 32.8 x 17.4 CM

© Sputnik / Бахром Хатамов

Исторические артефакты: Махмал, позади Макоми Иброхим

Исторические артефакты: Махмал, позади Макоми Иброхим - Sputnik Узбекистан
17/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Исторические артефакты: Махмал, позади Макоми Иброхим

© Sputnik / Бахром Хатамов

Искусство Востока: экспозиция миниатюр, декоративной керамики и металлопластики в Центре исламской цивилизации

Искусство Востока: экспозиция миниатюр, декоративной керамики и металлопластики в Центре исламской цивилизации - Sputnik Узбекистан
18/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Искусство Востока: экспозиция миниатюр, декоративной керамики и металлопластики в Центре исламской цивилизации

© Sputnik / Бахром Хатамов

Трехногий котел. Период Газневидов, XI-XII вв. 50 x 56.5 см

Трехногий котел. Период Газневидов, XI-XII вв. 50 x 56.5 см - Sputnik Узбекистан
19/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Трехногий котел. Период Газневидов, XI-XII вв. 50 x 56.5 см

© Sputnik / Бахром Хатамов

Макет мечети Магоки Аттори Бухара, ІХ-Х вв. 119.5 x 87 см

Макет мечети Магоки Аттори Бухара, ІХ-Х вв. 119.5 x 87 см - Sputnik Узбекистан
20/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Макет мечети Магоки Аттори Бухара, ІХ-Х вв. 119.5 x 87 см

© Sputnik / Бахром Хатамов

Археология и интерактив: экспозиция раннего средневековья (VIII век) в Центре исламской цивилизации

Археология и интерактив: экспозиция раннего средневековья (VIII век) в Центре исламской цивилизации - Sputnik Узбекистан
21/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Археология и интерактив: экспозиция раннего средневековья (VIII век) в Центре исламской цивилизации

© Sputnik / Бахром Хатамов

Чойдиш. Бухара, XIX век. Медь, латунь

Чойдиш. Бухара, XIX век. Медь, латунь - Sputnik Узбекистан
22/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Чойдиш. Бухара, XIX век. Медь, латунь

© Sputnik / Бахром Хатамов

Халка – нагрудный амулет
Примерно 1870 г., Каракалпакстан, Узбекистан
Серебро, позолота, коралловые бусины, сердолик, штамп, скань
23 х 18,5 см

Халка – нагрудный амулетПримерно 1870 г., Каракалпакстан, УзбекистанСеребро, позолота, коралловые бусины, сердолик, штамп, скань23 х 18,5 см - Sputnik Узбекистан
23/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Халка – нагрудный амулет
Примерно 1870 г., Каракалпакстан, Узбекистан
Серебро, позолота, коралловые бусины, сердолик, штамп, скань
23 х 18,5 см

© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухарский портал центра исламской цивилизации на закате

Бухарский портал центра исламской цивилизации на закате - Sputnik Узбекистан
24/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухарский портал центра исламской цивилизации на закате

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0