Центр исламской цивилизации: путешествие сквозь века — фото

Центр исламской цивилизации в Узбекистане — один из самых амбициозных культурно-исторических проектов современности. Его создание было инициировано президентом республики в 2017 году, спустя год состоялась торжественная закладка фундамента. Сегодня работы на территории комплекса, расположенного рядом с ансамблем Хаст-Имам в Ташкенте, уже вступили в завершающую стадию строительства. Это локация готовится стать новой точкой притяжения для исследователей, паломников и ценителей истории со всего мира.Архитектура, вдохновленная великими эпохамиЗдание Центра выполнено в национальном стиле, объединяющем традиции исламского зодчества и современные музейные решения. Его архитектурный облик напоминает величественные памятники Самарканда и Герата: по четырем сторонам возвышаются 34-метровые порталы, а центральный купол достигает 65 метров. Комплекс занимает более 10 гектаров и органично вписывается в историческую среду, сочетая монументальность и изящество.Внутренние пространства организованы с учетом современных технологических требований: здесь расположены исследовательские отделы, фонд редких рукописей, библиотека, архивы, мастерские по реставрации, лаборатории цифровизации, а также конференц-зал на 460 мест.Уникальные коллекции и редчайшие артефактыГлавным духовным центром комплекса станет зал Священного Корана. Здесь будет представлен один из древнейших экземпляров — Мусхаф Усмана, а также редкие рукописные издания эпох Саманидов, Караханидов, Хорезмшахов, Темуридов и других династий. Особое место займут переводы священных текстов на староузбекский язык и редкие версии Корана, не имеющие аналогов в мировых коллекциях.Экспозиции Центра охватывают ключевые этапы многовекового развития:Историю раскроют через артефакты, рукописи, мультимедийные решения, архивные фото и интерактивные инсталляции.Великие мыслители и просветители — в центре концепцииЦентр предлагает уникальный подход: он представляет цивилизацию не только через вещи, но прежде всего через людей — выдающихся ученых, богословов и мыслителей, которые формировали духовный и научный облик региона.Среди них — аль-Хорезми, аль-Фергани, аль-Фараби, аль-Беруни, Ибн Сино, Улугбек, Алишер Навои, Бабур, Бурхануддин Маргинани, Махмуд Замахшари и другие.Большое внимание уделено богословам: Имаму Бухари, Имаму Термези, Абу Мансуру Матуриди, Бахауддину Накшбанди, Ходже Ахрору Вали и многим другим.Отдельная экспозиция рассказывает о выдающихся женщинах-просветительницах и меценатках: Бибиханым, Хонзодабегим, Гаухаршодбегим, Нодирабегим, Увайси, Анбар Отин. Их вклад в культуру и образование представлен в качестве примера для современных девушек.Современные технологии и инновационные проектыЦентр сочетает традиционные музейные формы с новейшими мультимедийными решениями. Среди инновационных проектов:Цифровые технологии создают эффект погружения и позволяют посетителям почувствовать связь времен.Международная научная платформаЦентр исламской цивилизации становится международным научным хабом. Он активно сотрудничает с ЮНЕСКО, ИСЕСКО, ведущими научными и религиозными институтами мира. В 2024 году в Ташкенте и Самарканде прошел VIII Международный конгресс, собравший более 400 ученых из около 40 стран.Научная программа Центра включает более 800 проектов, реализация которых рассчитана до 2026 года. В них задействованы более 2 000 исследователей и 600 международных экспертов.ЗаключениеЦентр исламской цивилизации в Узбекистане — это не просто музей или архитектурный объект. Это современная международная платформа, объединяющая научные исследования, культурное наследие, духовное воспитание и инновационные технологии. Он призван стать символом Нового Узбекистана и фундаментом для дальнейшего развития Третьего Ренессанса.Подробности — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.
Центр исламской цивилизации — масштабный комплекс. Он формирует уникальную научную и образовательную платформу, где объединены тысячелетняя история, духовные традиции и современные технологии.
Центр исламской цивилизации в Узбекистане — один из самых амбициозных культурно-исторических проектов современности. Его создание было инициировано президентом республики в 2017 году, спустя год состоялась торжественная закладка фундамента. Сегодня работы на территории комплекса, расположенного рядом с ансамблем Хаст-Имам в Ташкенте, уже вступили в завершающую стадию строительства. Это локация готовится стать новой точкой притяжения для исследователей, паломников и ценителей истории со всего мира.
Архитектура, вдохновленная великими эпохами
Здание Центра выполнено в национальном стиле, объединяющем традиции исламского зодчества и современные музейные решения. Его архитектурный облик напоминает величественные памятники Самарканда и Герата: по четырем сторонам возвышаются 34-метровые порталы, а центральный купол достигает 65 метров. Комплекс занимает более 10 гектаров и органично вписывается в историческую среду, сочетая монументальность и изящество.
Внутренние пространства организованы с учетом современных технологических требований: здесь расположены исследовательские отделы, фонд редких рукописей, библиотека, архивы, мастерские по реставрации, лаборатории цифровизации, а также конференц-зал на 460 мест.
Уникальные коллекции и редчайшие артефакты
Главным духовным центром комплекса станет зал Священного Корана. Здесь будет представлен один из древнейших экземпляров — Мусхаф Усмана, а также редкие рукописные издания эпох Саманидов, Караханидов, Хорезмшахов, Темуридов и других династий. Особое место займут переводы священных текстов на староузбекский язык и редкие версии Корана, не имеющие аналогов в мировых коллекциях.
Экспозиции Центра охватывают ключевые этапы многовекового развития:
цивилизации до Ислама;
период Первого Ренессанса;
период Второго Ренессанса;
Узбекистан в XX веке;
Новый Узбекистан — основа Третьего Ренессанса;
зал Священного Корана.
Историю раскроют через артефакты, рукописи, мультимедийные решения, архивные фото и интерактивные инсталляции.
Великие мыслители и просветители — в центре концепции
Центр предлагает уникальный подход: он представляет цивилизацию не только через вещи, но прежде всего через людей — выдающихся ученых, богословов и мыслителей, которые формировали духовный и научный облик региона.
Среди них — аль-Хорезми, аль-Фергани, аль-Фараби, аль-Беруни, Ибн Сино, Улугбек, Алишер Навои, Бабур, Бурхануддин Маргинани, Махмуд Замахшари и другие.
Большое внимание уделено богословам: Имаму Бухари, Имаму Термези, Абу Мансуру Матуриди, Бахауддину Накшбанди, Ходже Ахрору Вали и многим другим.
Отдельная экспозиция рассказывает о выдающихся женщинах-просветительницах и меценатках: Бибиханым, Хонзодабегим, Гаухаршодбегим, Нодирабегим, Увайси, Анбар Отин. Их вклад в культуру и образование представлен в качестве примера для современных девушек.
Современные технологии и инновационные проекты
Центр сочетает традиционные музейные формы с новейшими мультимедийными решениями. Среди инновационных проектов:
"Капсула времени" — интерактивная площадка для посланий будущим поколениям;
"Стена времени" — гигантская голографическая панель, на которой "оживают" ключевые эпохи и открытия.
Цифровые технологии создают эффект погружения и позволяют посетителям почувствовать связь времен.
Международная научная платформа
Центр исламской цивилизации становится международным научным хабом. Он активно сотрудничает с ЮНЕСКО, ИСЕСКО, ведущими научными и религиозными институтами мира. В 2024 году в Ташкенте и Самарканде прошел VIII Международный конгресс, собравший более 400 ученых из около 40 стран.
Научная программа Центра включает более 800 проектов, реализация которых рассчитана до 2026 года. В них задействованы более 2 000 исследователей и 600 международных экспертов.
Заключение
Центр исламской цивилизации в Узбекистане — это не просто музей или архитектурный объект. Это современная международная платформа, объединяющая научные исследования, культурное наследие, духовное воспитание и инновационные технологии. Он призван стать символом Нового Узбекистана и фундаментом для дальнейшего развития Третьего Ренессанса.