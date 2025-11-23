Узбекистан впервые посетила бизнес-миссия Красноярского края — подробности

https://uz.sputniknews.ru/20251123/uzbekistan-vpervye-posetila-biznes-missiya-krasnoyarskogo-kraya-53688701.html

Республика является одним из ключевых внешнеэкономических партнеров этого российского региона, и по итогам 2024 года объем двустороннего товарооборота превысил $120 млн

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Узбекистан впервые посетила бизнес-миссия Красноярского края, сообщает ИА "Дунё".В состав делегации вошли руководители отраслевых министерств и ведомств региона, члены правительства и администрации, а также ведущие представители деловых кругов.Торгово-экономический, инвестиционный и туристический потенциал Красноярского края презентовали в Ташкенте и Сурхандарьинской области.Представители делового сообщества Красноярска представили проекты в сферах сельского хозяйства, химической и деревообрабатывающей промышленности, транспорта, логистики, образования и туризма. В рамках B2B встреч стороны обсудили перспективы их совместной реализации, включая создание тепличных хозяйств, поставки текстильной продукции и расширение сотрудничества в химотрасли.Стороны договорились о поставках аммиачных и азотных удобрений, открытии прямого авиасообщения "Фергана–Красноярск–Фергана", а также подписали меморандумы о сотрудничестве между компаниями и организациями в сфере строительства, сельского хозяйства и деревообрабатывающей промышленности.В ходе встречи с представителями турведомства Узбекистана речь шла об организации роуд-шоу в Красноярске и развитии контактов между туристическими операторами.Республика является одним из ключевых внешнеэкономических партнеров Красноярского края, по итогам 2024 года объем двустороннего товарооборота превысил $120 млн.

