Узбекистан впервые посетила бизнес-миссия Красноярского края — подробности
Республика является одним из ключевых внешнеэкономических партнеров этого российского региона, и по итогам 2024 года объем двустороннего товарооборота превысил $120 млн.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Узбекистан впервые посетила бизнес-миссия Красноярского края, сообщает ИА "Дунё".
В состав делегации вошли руководители отраслевых министерств и ведомств региона, члены правительства и администрации, а также ведущие представители деловых кругов.
Торгово-экономический, инвестиционный и туристический потенциал Красноярского края презентовали в Ташкенте и Сурхандарьинской области.
“Министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков отметил заинтересованность в углублении торгово-экономических, культурно-гуманитарных и инвестиционных связей с Узбекистаном. В свою очередь, Генеральный консул Узбекистана Аслам Акбаров подчеркнул необходимость усиления позиций узбекской продукции на рынке Красноярского края, а также расширения поставок оборудования и материалов для текстильной промышленности”, — говорится в сообщении.
Представители делового сообщества Красноярска представили проекты в сферах сельского хозяйства, химической и деревообрабатывающей промышленности, транспорта, логистики, образования и туризма. В рамках B2B встреч стороны обсудили перспективы их совместной реализации, включая создание тепличных хозяйств, поставки текстильной продукции и расширение сотрудничества в химотрасли.
“Особое внимание было уделено вопросам организации оптово-распределительного центра на территории Красноярского края для увеличения экспорта плодоовощной продукции из Ферганской и Сырдарьинской областей в регионы Сибири и на Дальний Восток. Российская сторона поддержала разработку "Дорожной карты" двустороннего сотрудничества и организацию бизнес-миссии узбекских областей в Красноярский край весной 2026 года”, — говорится в сообщении.
Стороны договорились о поставках аммиачных и азотных удобрений, открытии прямого авиасообщения "Фергана–Красноярск–Фергана", а также подписали меморандумы о сотрудничестве между компаниями и организациями в сфере строительства, сельского хозяйства и деревообрабатывающей промышленности.
“Подтверждена готовность открыть выставочный павильон продукции Красноярского края в СЭЗ "Айритом" Сурхандарьинской области для дальнейших поставок в Афганистан. В логистическом центре "Термез Карго Центр" делегация изучила комплекс услуг по таможенному оформлению, хранению и обработке грузов, включая транзитные интермодальные перевозки”, — говорится в сообщении.
В ходе встречи с представителями турведомства Узбекистана речь шла об организации роуд-шоу в Красноярске и развитии контактов между туристическими операторами.
