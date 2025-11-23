Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251123/uzbekistan-vpervye-posetila-biznes-missiya-krasnoyarskogo-kraya-53688701.html
Узбекистан впервые посетила бизнес-миссия Красноярского края — подробности
Узбекистан впервые посетила бизнес-миссия Красноярского края — подробности
Sputnik Узбекистан
Республика является одним из ключевых внешнеэкономических партнеров этого российского региона, и по итогам 2024 года объем двустороннего товарооборота превысил $120 млн
2025-11-23T17:30+0500
2025-11-23T17:30+0500
узбекистан
бизнес-миссия
красноярский край
россия
сотрудничество
экономика
туризм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45305344_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_84a1635d825706618989878543ba2fea.jpg
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Узбекистан впервые посетила бизнес-миссия Красноярского края, сообщает ИА "Дунё".В состав делегации вошли руководители отраслевых министерств и ведомств региона, члены правительства и администрации, а также ведущие представители деловых кругов.Торгово-экономический, инвестиционный и туристический потенциал Красноярского края презентовали в Ташкенте и Сурхандарьинской области.Представители делового сообщества Красноярска представили проекты в сферах сельского хозяйства, химической и деревообрабатывающей промышленности, транспорта, логистики, образования и туризма. В рамках B2B встреч стороны обсудили перспективы их совместной реализации, включая создание тепличных хозяйств, поставки текстильной продукции и расширение сотрудничества в химотрасли.Стороны договорились о поставках аммиачных и азотных удобрений, открытии прямого авиасообщения "Фергана–Красноярск–Фергана", а также подписали меморандумы о сотрудничестве между компаниями и организациями в сфере строительства, сельского хозяйства и деревообрабатывающей промышленности.В ходе встречи с представителями турведомства Узбекистана речь шла об организации роуд-шоу в Красноярске и развитии контактов между туристическими операторами.Республика является одним из ключевых внешнеэкономических партнеров Красноярского края, по итогам 2024 года объем двустороннего товарооборота превысил $120 млн.
узбекистан
красноярский край
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45305344_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_ec956661fa9241151be60861da143a39.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан красноярский край сотрудничество
узбекистан красноярский край сотрудничество

Узбекистан впервые посетила бизнес-миссия Красноярского края — подробности

17:30 23.11.2025
© Depositphotos / Pavel DanilyukРукопожатие. Архивное фото
Рукопожатие. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2025
© Depositphotos / Pavel Danilyuk
Подписаться
Республика является одним из ключевых внешнеэкономических партнеров этого российского региона, и по итогам 2024 года объем двустороннего товарооборота превысил $120 млн.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Узбекистан впервые посетила бизнес-миссия Красноярского края, сообщает ИА "Дунё".
В состав делегации вошли руководители отраслевых министерств и ведомств региона, члены правительства и администрации, а также ведущие представители деловых кругов.
Торгово-экономический, инвестиционный и туристический потенциал Красноярского края презентовали в Ташкенте и Сурхандарьинской области.
“Министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков отметил заинтересованность в углублении торгово-экономических, культурно-гуманитарных и инвестиционных связей с Узбекистаном. В свою очередь, Генеральный консул Узбекистана Аслам Акбаров подчеркнул необходимость усиления позиций узбекской продукции на рынке Красноярского края, а также расширения поставок оборудования и материалов для текстильной промышленности”, — говорится в сообщении.
Представители делового сообщества Красноярска представили проекты в сферах сельского хозяйства, химической и деревообрабатывающей промышленности, транспорта, логистики, образования и туризма. В рамках B2B встреч стороны обсудили перспективы их совместной реализации, включая создание тепличных хозяйств, поставки текстильной продукции и расширение сотрудничества в химотрасли.
“Особое внимание было уделено вопросам организации оптово-распределительного центра на территории Красноярского края для увеличения экспорта плодоовощной продукции из Ферганской и Сырдарьинской областей в регионы Сибири и на Дальний Восток. Российская сторона поддержала разработку "Дорожной карты" двустороннего сотрудничества и организацию бизнес-миссии узбекских областей в Красноярский край весной 2026 года”, — говорится в сообщении.
Стороны договорились о поставках аммиачных и азотных удобрений, открытии прямого авиасообщения "Фергана–Красноярск–Фергана", а также подписали меморандумы о сотрудничестве между компаниями и организациями в сфере строительства, сельского хозяйства и деревообрабатывающей промышленности.
“Подтверждена готовность открыть выставочный павильон продукции Красноярского края в СЭЗ "Айритом" Сурхандарьинской области для дальнейших поставок в Афганистан. В логистическом центре "Термез Карго Центр" делегация изучила комплекс услуг по таможенному оформлению, хранению и обработке грузов, включая транзитные интермодальные перевозки”, — говорится в сообщении.
В ходе встречи с представителями турведомства Узбекистана речь шла об организации роуд-шоу в Красноярске и развитии контактов между туристическими операторами.
Республика является одним из ключевых внешнеэкономических партнеров Красноярского края, по итогам 2024 года объем двустороннего товарооборота превысил $120 млн.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0