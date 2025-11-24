https://uz.sputniknews.ru/20251124/uzbekistan-aydarkul-turisticheskiy-tsentr-53698151.html

В Узбекистане на побережье Айдаркуля открыли современный туристический центр

В Узбекистане на побережье Айдаркуля открыли современный туристический центр

Sputnik Узбекистан

Сюда планируют ежегодно привлекать 100 тыс. иностранных и 500 тыс. местных туристов. Для семей и молодежи разработают специальные турпакеты

2025-11-24T13:20+0500

2025-11-24T13:20+0500

2025-11-24T13:20+0500

туризм

узбекистан

джизакская область

отдых

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/18/53697706_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_203e7ea9578d83c5a5408e8bdef72a47.jpg

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В Узбекистане на берегу Айдаркуля открыли современный туристический центр, сообщает пресс-служба Комитета по туризму республики.На территории построили современный комплекс на 594 места, двухэтажный санаторий на 200 мест, хостел на 294 места, 40 капсул на 100 мест четырех типов, автокартинг, детскую и две волейбольные площадки.Кроме того, на побережье гостям предоставляют 40 топчанов, 200 пляжных зонтов, услуги катеров и яхт, кафе, ресторан, открытый бассейн, а также санитарно-гигиенические пункты.Новый туристический центр планирует ежегодно привлекать 100 тыс. иностранных и 500 тыс. местных туристов. Для семей и молодежи введут специальные турпакеты: "Weekend tour", "Family rest", "Youth camp".Айдаркуль — крупное бессточное озеро в северно-восточной части Узбекистана, является искусственным водохранилищем в Айдар-Арнасайской системе озер, занимающей общую площадь 4 000 км². Сегодня площадь озера составляет около 3000 км².

https://uz.sputniknews.ru/20250308/gde-naxodyatsya-samye-populyarnye-kurorty-uzbekistana--infografika-48306928.html

узбекистан

джизакская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узекистан айдаркуль побережье туристический центр