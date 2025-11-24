https://uz.sputniknews.ru/20251124/uzbekistan-sorevnovaniya-prezidentskoy-olimpiady-53707004.html

В Узбекистане стартовали соревнования Президентской Олимпиады — что в программе

Борьбу за победу начали сильнейшие юные спортсмены республики в возрасте от 15 до 17 лет. Состязания включают 10 олимпийских видов спорта

ТАШКЕНТ, 24 ноября – Sputnik. В Узбекистане стартовал финальный этап соревнований "Олимпийские вершины Нового Узбекистана" — Президентская Олимпиада. Об этом сообщает НОК.С сегодняшнего дня официально началась ее спортивная программа.Сильнейшие юные спортсмены страны в возрасте от 15 до 17 лет начали борьбу за победу.Соревнования включают 10 олимпийских видов спорта: бокс, вольную и греко-римскую борьбу, дзюдо, тяжелую атлетику, легкую атлетику, баскетбол 3x3, художественную гимнастику, таэквондо WT и настольный теннис. Их организуют в Олимпийской деревне, Чирчикском центре подготовки по Олимпийским и Паралимпийским видам спорта, а также в Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва по гимнастике.Они выполняют важную селекционную функцию и служат отборочной площадкой для формирования будущих национальных сборных среди взрослых.Уже определились первые победители в соревнованиях по тяжелой атлетикеПобедителидо 40 кгдо 45 кг

