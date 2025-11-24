В Узбекистане стартовали соревнования Президентской Олимпиады — что в программе
ТАШКЕНТ, 24 ноября – Sputnik. В Узбекистане стартовал финальный этап соревнований "Олимпийские вершины Нового Узбекистана" — Президентская Олимпиада. Об этом сообщает НОК.
С сегодняшнего дня официально началась ее спортивная программа.
Сильнейшие юные спортсмены страны в возрасте от 15 до 17 лет начали борьбу за победу.
Соревнования включают 10 олимпийских видов спорта: бокс, вольную и греко-римскую борьбу, дзюдо, тяжелую атлетику, легкую атлетику, баскетбол 3x3, художественную гимнастику, таэквондо WT и настольный теннис. Их организуют в Олимпийской деревне, Чирчикском центре подготовки по Олимпийским и Паралимпийским видам спорта, а также в Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва по гимнастике.
Они выполняют важную селекционную функцию и служат отборочной площадкой для формирования будущих национальных сборных среди взрослых.
Уже определились первые победители в соревнованиях по тяжелой атлетике
“В Центре подготовки по Олимпийским и Паралимпийским видам спорта в Чирчике проходят соревнования по тяжелой атлетике. Согласно программе, были определены победители и призеры среди девушек в легких весовых категориях”, — говорится в сообщении.
Победители
до 40 кг
Гулчехра Дониёрова (Навои)
Зебо Иномова (Наманган)
Муслима Нуриллаева (Кашкадарья)
до 45 кг
Феруза Кадамбоева (Хорезм)
Малика Хожиева (Навои)
Фарангиз Абдухалилова (Наманган)