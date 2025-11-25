https://uz.sputniknews.ru/20251125/kogo-naznachili-predstavitelem-administratsii-prezidenta-uzbekistana-v-ssha-53716188.html
Кого назначили представителем администрации президента Узбекистана в США
Sputnik Узбекистан
Указом главы республики с 1 января 2026 года вводится должность советника-посланника — представителя аппарата президента Узбекистана в США. Также документом утверждено создание американо-узбекского делового и инвестиционного совета.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Экс-пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов назначен на должность советника-посланника — представителя администрации главы республики в США, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. Алламжонов также продолжит одновременно занимать должность советника руководителя Администрации Президента РУз, добавил Асадов. Ранее он занимал должность руководителя Департамента информационной политики АП Узбекистана, а с декабря 2017 года по октябрь 2018-го работал на посту замглавы администрации президента и пресс-секретаря главы государства. Напомним, что указом Шавката Мирзиёева от 11 ноября этого года, с 1 января 2026-го вводится должность советника-посланника — представителя аппарата президента Узбекистана в США. Документом также утверждено создание американо-узбекского делового и инвестиционного совета. Сопредседатель совета с узбекской стороны — руководитель администрации президента РУз Саида Мирзиёева, с американской — спецпосланник США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор.
узбекистан
09:44 25.11.2025 (обновлено: 10:12 25.11.2025)
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik.
Экс-пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов назначен на должность советника-посланника — представителя администрации главы республики в США, сообщил
пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
"Распоряжением руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Алламжонов Комил Исмоилович назначен на должность советника-посланника – представителя Администрации Президента Республики Узбекистан в США", — говорится в сообщении.
Алламжонов также продолжит одновременно занимать должность советника руководителя Администрации Президента РУз, добавил Асадов.
Ранее он занимал должность руководителя Департамента информационной политики АП Узбекистана, а с декабря 2017 года по октябрь 2018-го работал на посту замглавы администрации президента и пресс-секретаря главы государства.
Напомним, что указом Шавката Мирзиёева от 11 ноября этого года, с 1 января 2026-го вводится должность советника-посланника — представителя аппарата президента Узбекистана в США. Документом также утверждено создание американо-узбекского делового и инвестиционного совета. Сопредседатель совета с узбекской стороны — руководитель администрации президента РУз Саида Мирзиёева, с американской — спецпосланник США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор.