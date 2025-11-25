https://uz.sputniknews.ru/20251125/komu-protivopokazany-mandariny--vrach-53717719.html
Кому противопоказаны мандарины — врач
Кому противопоказаны мандарины — врач
Sputnik Узбекистан
При злоупотреблении мандаринами даже у людей без противопоказаний могут появиться аллергические реакции, раздражение слизистой желудка и повышение кислотности
2025-11-25T22:05+0500
2025-11-25T22:05+0500
2025-11-25T22:05+0500
это интересно
мнение эксперта
мандарины
здоровье
заболевания
питание
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/1b/21966662_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9093cc32658337a075ac246d63514fde.jpg
Мандарины противопоказаны тем, у кого диагностированы гастрит, язва желудка, а также гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь(ГЭРБ), сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Елену Пехотину.Также она перечислила полезные свойства мандаринов.В заключение она добавила, что при чрезмерном употреблении мандаринов даже у людей без противопоказаний могут появиться аллергические реакции, раздражение слизистой желудка и повышение кислотности. Поэтому оптимальная ежедневная порция — один-два мандарина.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/1b/21966662_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8bccbb0f800f535c5e124df17fe1d7f6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мандарины противопоказания врач
мандарины противопоказания врач
Кому противопоказаны мандарины — врач
При злоупотреблении мандаринами даже у людей без противопоказаний могут появиться аллергические реакции, раздражение слизистой желудка и повышение кислотности.
Мандарины противопоказаны тем, у кого диагностированы гастрит, язва желудка, а также гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь(ГЭРБ), сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Елену Пехотину.
"При гастрите и язве желудка в анамнезе, а также гастроэзофагеальной рефлюсной болезни они (мандарины — прим. ред.) полностью исключаются", — предупредила специалист.
Также она перечислила полезные свойства мандаринов.
"Мандарины являются источником витамина C, органических кислот и флавоноидов, способствующих укреплению иммунной системы и нормализации обмена веществ. Они улучшают пищеварение и повышают настроение благодаря содержанию эфирных масел", — сказала Пехотина.
В заключение она добавила, что при чрезмерном употреблении мандаринов даже у людей без противопоказаний могут появиться аллергические реакции, раздражение слизистой желудка и повышение кислотности. Поэтому оптимальная ежедневная порция — один-два мандарина.