Кому противопоказаны мандарины — врач

При злоупотреблении мандаринами даже у людей без противопоказаний могут появиться аллергические реакции, раздражение слизистой желудка и повышение кислотности

Мандарины противопоказаны тем, у кого диагностированы гастрит, язва желудка, а также гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь(ГЭРБ), сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Елену Пехотину.Также она перечислила полезные свойства мандаринов.В заключение она добавила, что при чрезмерном употреблении мандаринов даже у людей без противопоказаний могут появиться аллергические реакции, раздражение слизистой желудка и повышение кислотности. Поэтому оптимальная ежедневная порция — один-два мандарина.

