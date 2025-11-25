Лавров: За что на Западе не любят RT и Sputnik
17:48 25.11.2025 (обновлено: 18:04 25.11.2025)
© Sputnik / Алексей Майшев
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что информационные ресурсы RT и Sputnik находятся на передовых позициях в западных странах по посещаемости.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог" рассказал, за что на Западе не любят RT и Sputnik. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что данные информационные ресурсы находятся на передовых позициях в западных странах по посещаемости, и их не любят на Западе из-за того, что они говорят правду.
"Тот факт, что такие ресурсы, как RT и Sputnik по посещаемости находятся на самых передовых позициях, говорит о том, что есть и другой показатель: насколько пользователь доверяет источнику информации. С этих позиций у RT и Sputnik серьезная репутация. Их за это и не любят, потому что они говорят правду", — сказал он.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что западные журналисты, работающие на RT и Sputnik, во многом делают это не потому, что они хотят, чтобы Россия была самой главной, и не потому, что им, наверное, хорошо платят, а потому, что они профессионалы и им стыдно, когда их заставляют лгать с экранов или в электронных СМИ.
Другие заявления Сергея Лаврова:
трудно прокомментировать с позиции здравого смысла ситуацию с подписанием Владимиром Зеленским соглашения о покупке у Франции 100 истребителей Rafale;
в международной торговле и инвестициях сейчас царит нечто близкое к хаосу;
Кая Каллас демонстрирует незнание истории, отрицая вклад СССР в победу;
десятилетия нейтралитета Финляндии не заглушили ростки от нацистского прошлого в финском государстве, они вместе с Германией Адольфа Гитлера занимались оккупацией Советского Союза и организацией блокады Ленинграда;
Россия никогда не предавала европейские идеалы, это сделала сама Европа, и об этом говорят факты;
премьер-министры Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо, а также главный кандидат на пост главы правительства Чехии Андрей Бабиш прагматичны и думают о своих гражданах, а не о поддержке киевского режима;
страны Запада всегда хотели России вреда и беды, прятались за улыбками и объятиями;
заявления лидеров Франции, Германии и генсека НАТО по Украине отражают их растерянность;
Россия предпочитает дипломатическое урегулирование конфликта на Украине;
документ, принятый странами "Группы семи" (страны G7) об отстаивании принципов свободного рынка, в том числе в сфере редкоземельных металлов, — это саморазоблачение;
позицию Европы по украинскому кризису никто не слушает;
непредоставление списка жертв в Буче Организацией Объединенных Наций (ООН) является позором для всей Организации, которая опубликует любые факты только тогда, когда ей это нужно;
министр иностранных дел РФ заявил, что президент Владимир Путин очень честный человек;
западные спецслужбы безуспешно пытались завербовать дипломатов из РФ;
нет ни одного доказательства, что Россия собирается нападать на Францию;
большинство стран БРИКС не будут рады видеть Францию в организации;
пропагандистская машина Запада умеет высасывать из пальца антироссийские и русофобские новости. Москва по каждому случаю готова сесть за стол с представителями ООН и Красного Креста и послушать о фактах, которыми они располагают;
Россия подумает, о чем говорить с Западом, если тот выразит готовность сесть за стол переговоров. Сначала необходимо посмотреть, с чем западные страны готовы прийти, а только потом решать;
Россия не собирается выгонять или ущемлять в правах иностранный бизнес, который остался в стране, несмотря на все обстоятельства.