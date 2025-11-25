https://uz.sputniknews.ru/20251125/lavrov-za-chto-na-zapade-ne-lyubyat-rt-i-sputnik-53737778.html

Лавров: За что на Западе не любят RT и Sputnik





ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог" рассказал, за что на Западе не любят RT и Sputnik. Об этом сообщает РИА Новости.Он отметил, что данные информационные ресурсы находятся на передовых позициях в западных странах по посещаемости, и их не любят на Западе из-за того, что они говорят правду.Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что западные журналисты, работающие на RT и Sputnik, во многом делают это не потому, что они хотят, чтобы Россия была самой главной, и не потому, что им, наверное, хорошо платят, а потому, что они профессионалы и им стыдно, когда их заставляют лгать с экранов или в электронных СМИ.Другие заявления Сергея Лаврова:

