На какой стадии находятся переговоры Узбекистана и России по присоединению к ВТО

В Москве состоялась встреча узбекской стороны с российской переговорной командой во главе с министром экономического развития Максимом Решетниковым

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Узбекистан и Россия согласовали все ключевые позиции по вступлению страны в ВТО, сообщил представитель президента республики по ВТО Азизбек Урунов.По его словам, в Москве состоялась встреча с российской переговорной командой во главе с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Цель — "продвинуться в согласовании нерешенных вопросов по вступлению Узбекистана в ВТО".Он отметил, что Узбекистан надеется в декабре завершить с Россией переговоры по вступлению республики во Всемирную торговую организацию (ВТО).Он выразил благодарность всей российской команде за ясность в отношении ключевых запросов, а также за конструктивное взаимодействие и поддержку на протяжении всего этого процесса.Урунов также добавил, что узбекской стороне осталось еще завершить двусторонние переговоры с Тайванем.

