Новости
На какой стадии находятся переговоры Узбекистана и России по присоединению к ВТО
13:50 25.11.2025 (обновлено: 14:06 25.11.2025)
В Москве состоялась встреча узбекской стороны с российской переговорной командой во главе с министром экономического развития Максимом Решетниковым.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik.
Узбекистан и Россия согласовали все ключевые позиции по вступлению страны в ВТО, сообщил
представитель президента республики по ВТО Азизбек Урунов.
По его словам, в Москве состоялась встреча с российской переговорной командой во главе с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Цель — "продвинуться в согласовании нерешенных вопросов по вступлению Узбекистана в ВТО".
"Все существенные элементы согласованы, остаются лишь несколько технических пунктов, требующих финальной проверки и подтверждения", — написал Урунов на своей странице в Linkedin.
Он отметил, что Узбекистан надеется в декабре завершить с Россией переговоры по вступлению республики во Всемирную торговую организацию (ВТО).
"По мере продолжения нашей работы я с большим ожиданием смотрю на возможность представить итоговые договоренности с российской стороной на заседании Генерального совета Всемирной торговой организации в декабре в Женеве", — отметил Урунов.
Он выразил благодарность всей российской команде за ясность в отношении ключевых запросов, а также за конструктивное взаимодействие и поддержку на протяжении всего этого процесса.
Урунов также добавил, что узбекской стороне осталось еще завершить двусторонние переговоры с Тайванем.