Песков: Настанет черед, и Россия предметно займется планом США по Украине

"Сейчас единственное, что есть субстантивно — это американский проект, проект Трампа. Мы считаем, что это может стать очень хорошей основой для переговоров. Об этом тоже говорил наш президент. Мы по-прежнему придерживаемся этой точки зрения. Но настанет черед, и мы этим предметно займемся", — сказал он.