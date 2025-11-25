Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251125/peskov-kommentariy-plan-ssha-ukraina-53724408.html
Песков: Настанет черед, и Россия предметно займется планом США по Украине
Песков: Настанет черед, и Россия предметно займется планом США по Украине
Sputnik Узбекистан
Официальный представитель Кремля назвал заявления о деталях плана США информационной вакханалией
2025-11-25T14:20+0500
2025-11-25T14:20+0500
в мире
россия
сша
украина
дмитрий песков
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/07/51795518_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_98bb94fddc8ee26576423c4f837d6f28.jpg
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Настанет черед, и Россия предметно займется планом США по украинскому урегулированию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Другие заявления Пескова
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/07/51795518_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_db6ebd30772f7dbeca0907742245f840.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия сша украина дмитрий песков
россия сша украина дмитрий песков

Песков: Настанет черед, и Россия предметно займется планом США по Украине

14:20 25.11.2025
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2025
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Официальный представитель Кремля назвал заявления о деталях плана США информационной вакханалией.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Настанет черед, и Россия предметно займется планом США по украинскому урегулированию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сейчас единственное, что есть субстантивно — это американский проект, проект Трампа. Мы считаем, что это может стать очень хорошей основой для переговоров. Об этом тоже говорил наш президент. Мы по-прежнему придерживаемся этой точки зрения. Но настанет черед, и мы этим предметно займемся", — сказал он.

Другие заявления Пескова
Публикуется очень много противоречивых данных и заявлений о мирном плане США по украинскому урегулированию, происходит информационная вакханалия.
Россия заинтересована достигать своих целей именно политико-дипломатическими средствами.
Проект Трампа по Украине может стать хорошей основой для переговоров;
Москве не поступал обновленный мирный план по Украине, состоящий из 19 пунктов.
В Кремле ожидают, когда США официально поделятся планами по урегулированию.
Официальный представитель Кремля не исключил, что в какой-то момент настанет время для контактов РФ и США по мирному плану президента США Дональда Трампа.
Россия остается полностью открыта для переговорного процесса по Украине.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0