Песков: Настанет черед, и Россия предметно займется планом США по Украине
Официальный представитель Кремля назвал заявления о деталях плана США информационной вакханалией.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Настанет черед, и Россия предметно займется планом США по украинскому урегулированию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сейчас единственное, что есть субстантивно — это американский проект, проект Трампа. Мы считаем, что это может стать очень хорошей основой для переговоров. Об этом тоже говорил наш президент. Мы по-прежнему придерживаемся этой точки зрения. Но настанет черед, и мы этим предметно займемся", — сказал он.
Публикуется очень много противоречивых данных и заявлений о мирном плане США по украинскому урегулированию, происходит информационная вакханалия.
Россия заинтересована достигать своих целей именно политико-дипломатическими средствами.
Проект Трампа по Украине может стать хорошей основой для переговоров;
Москве не поступал обновленный мирный план по Украине, состоящий из 19 пунктов.
В Кремле ожидают, когда США официально поделятся планами по урегулированию.
Официальный представитель Кремля не исключил, что в какой-то момент настанет время для контактов РФ и США по мирному плану президента США Дональда Трампа.
Россия остается полностью открыта для переговорного процесса по Украине.