Российские бойцы освободили Иванополье в ДНР

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Юг"

2025-11-25T16:21+0500

2025-11-25T16:21+0500

2025-11-25T16:31+0500

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Российская армия освободила Иванополье в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Юг".Кроме того, они нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Северск, Славянск и Степановка ДНР.ВСУ потеряли:С освобождением Иванополья российскую армию поздравил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Он отметил храбрость и отвагу, проявленную военными четвертой отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Георгия Победоносца, 78-го и 1194-го мотострелковых полков.

