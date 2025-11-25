https://uz.sputniknews.ru/20251125/rossiyskie-boytsy-osvobodili-ivanopole-v-dnr-53732404.html
Российские бойцы освободили Иванополье в ДНР
Российские бойцы освободили Иванополье в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Юг"
2025-11-25T16:21+0500
2025-11-25T16:21+0500
2025-11-25T16:31+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
днр
всу
безопасность
в мире
минобороны рф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/18/52952999_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_5fcbf1670b02b4cc88dc57aab57b6ffe.jpg
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Российская армия освободила Иванополье в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Юг".Кроме того, они нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Северск, Славянск и Степановка ДНР.ВСУ потеряли:С освобождением Иванополья российскую армию поздравил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Он отметил храбрость и отвагу, проявленную военными четвертой отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Георгия Победоносца, 78-го и 1194-го мотострелковых полков.
россия
днр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/18/52952999_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_379c40d333b07c8c70172b05ba1ecfa8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия бойцы освобождение населенный пункт днр
россия бойцы освобождение населенный пункт днр
Российские бойцы освободили Иванополье в ДНР
16:21 25.11.2025 (обновлено: 16:31 25.11.2025)
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Юг".
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik.
Российская армия освободила Иванополье в ДНР, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Юг".
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Иванополье Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, они нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Северск, Славянск и Степановка ДНР.
более 225 военнослужащих;
шесть боевых бронированных машин;
три орудия полевой артиллерии;
радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США;
станцию радиоэлектронной борьбы;
два склада материальных средств.
С освобождением Иванополья российскую армию поздравил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Он отметил храбрость и отвагу, проявленную военными четвертой отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Георгия Победоносца, 78-го и 1194-го мотострелковых полков.