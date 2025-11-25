https://uz.sputniknews.ru/20251125/samarkand-vsemirnaya-konferentsiya-po-dikoy-prirode-cites-cop20-53738537.html

В Самарканде проходит Всемирная конференция по дикой природе CITES CoP20

Мероприятие объединило представителей из более чем 180 стран, которые на протяжении двух недель обсудят немало важных вопросов, связанных с защитой дикой природы

САМАРКАНД, 25 ноя — Sputnik. С первых дней работы 20-я конференция сторон CITES CoP20 превратила Самарканд в центр международной природоохранной дипломатии, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Мероприятие проходит под девизом: "CITES: 50 лет в Самарканде — объединяя природу и людей".Советник президента, председатель Национального комитета по экологии и изменению климата Азиз Абдухакимов во время торжественной церемонии открытия отметил, что устойчивое управление природными ресурсами — один из ключевых приоритетов страны.В свою очередь генеральный секретарь CITES Ивонн Игуэро отметила символичность проведения саммита в Самарканде — городе, который на протяжении веков объединял культуры и торговые пути.В рамках открытия объявили победителей и финалистов фотоконкурса, посвященного 50-летию CITES. Работы поступили в четырех категориях. Все они отражают связь людей с природой.После этого делегаты перешли к рабочей части заседаний: избрали руководящие структуры CoP20, утвердили повестку и программу работ, а также обсудили доклады Постоянного комитета, Комитета по животным и Комитета по растениям. Особое внимание уделили вопросам эффективности работы комитетов и оптимизации нагрузки.После пленарной части состоялись региональные совещания, на которых делегации координировали позиции перед предстоящими переговорами.В течение двух недель участники также рассмотрят предложения по изменению Приложений CITES, обсудят состояние сохранения различных видов, меры усиления межведомственного взаимодействия, совершенствование национального законодательства, а также устойчивость торговли ключевыми видами флоры и фауны.Кроме того, затронут бюджетные и административные вопросы, определяющие возможности CITES отвечать на глобальные вызовы: от утраты биоразнообразия до незаконной торговли.

