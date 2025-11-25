В Самарканде проходит Всемирная конференция по дикой природе CITES CoP20
18:03 25.11.2025 (обновлено: 18:06 25.11.2025)
Мероприятие объединило представителей из более чем 180 стран, которые на протяжении двух недель обсудят немало важных вопросов, связанных с защитой дикой природы.
САМАРКАНД, 25 ноя — Sputnik. С первых дней работы 20-я конференция сторон CITES CoP20 превратила Самарканд в центр международной природоохранной дипломатии, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Мероприятие проходит под девизом: "CITES: 50 лет в Самарканде — объединяя природу и людей".
Советник президента, председатель Национального комитета по экологии и изменению климата Азиз Абдухакимов во время торжественной церемонии открытия отметил, что устойчивое управление природными ресурсами — один из ключевых приоритетов страны.
"Объявление 2025 года Годом охраны окружающей среды и зеленой экономики отражает стратегическую приверженность Узбекистана экологической устойчивости. Мы уверенно становимся ведущей страной региона в решении экологических вызовов", — подчеркнул он.
В свою очередь генеральный секретарь CITES Ивонн Игуэро отметила символичность проведения саммита в Самарканде — городе, который на протяжении веков объединял культуры и торговые пути.
"Мы отмечаем пять десятилетий совместной работы стран, благодаря которой международная торговля дикой природой не ставит под угрозу ее выживание. Этот принцип сегодня столь же актуален, как и в 1975 году", — заявила она.
В рамках открытия объявили победителей и финалистов фотоконкурса, посвященного 50-летию CITES. Работы поступили в четырех категориях. Все они отражают связь людей с природой.
После этого делегаты перешли к рабочей части заседаний: избрали руководящие структуры CoP20, утвердили повестку и программу работ, а также обсудили доклады Постоянного комитета, Комитета по животным и Комитета по растениям. Особое внимание уделили вопросам эффективности работы комитетов и оптимизации нагрузки.
После пленарной части состоялись региональные совещания, на которых делегации координировали позиции перед предстоящими переговорами.
В течение двух недель участники также рассмотрят предложения по изменению Приложений CITES, обсудят состояние сохранения различных видов, меры усиления межведомственного взаимодействия, совершенствование национального законодательства, а также устойчивость торговли ключевыми видами флоры и фауны.
Кроме того, затронут бюджетные и административные вопросы, определяющие возможности CITES отвечать на глобальные вызовы: от утраты биоразнообразия до незаконной торговли.