Совет постпредов стран СНГ соберется на очередное заседание — что в повестке
Совет постпредов стран СНГ соберется на очередное заседание — что в повестке
Участники планируют рассмотреть актуальные вопросы субъектной юрисдикции Экономического Суда Содружества Независимых Государств
2025-11-25T10:30+0500
2025-11-25T10:30+0500
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Сегодня в белорусском Минске состоится очередное заседание Совета постпредов стран СНГ, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Постпреды обсудят:Также на заседании планируют рассмотреть актуальные вопросы субъектной юрисдикции Экономического Суда Содружества Независимых Государств.
Совет постпредов стран СНГ соберется на очередное заседание — что в повестке

10:30 25.11.2025
© Sputnik/Зафар ХалиловФлаги стран участников заседание министров иностранных дел содружества независимых государств в Самарканде 14 апреля 2023года
Участники планируют рассмотреть актуальные вопросы субъектной юрисдикции Экономического Суда Содружества Независимых Государств.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Сегодня в белорусском Минске состоится очередное заседание Совета постпредов стран СНГ, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.

"25 ноября 2025 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоится очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества", — говорится в сообщении.

Постпреды обсудят:
деятельность Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли в 2021–2024 годы;
работу Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в 2019–2024 годы.
Также на заседании планируют рассмотреть актуальные вопросы субъектной юрисдикции Экономического Суда Содружества Независимых Государств.
