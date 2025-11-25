https://uz.sputniknews.ru/20251125/sovet-postpredov-stran-sng-ocherednoe-zasedanie-53716421.html
Совет постпредов стран СНГ соберется на очередное заседание — что в повестке
Участники планируют рассмотреть актуальные вопросы субъектной юрисдикции Экономического Суда Содружества Независимых Государств
2025-11-25T10:30+0500
2025-11-25T10:30+0500
2025-11-25T10:30+0500
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Сегодня в белорусском Минске состоится очередное заседание Совета постпредов стран СНГ, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Постпреды обсудят:Также на заседании планируют рассмотреть актуальные вопросы субъектной юрисдикции Экономического Суда Содружества Независимых Государств.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik.
Сегодня в белорусском Минске состоится очередное заседание Совета постпредов стран СНГ, сообщает
пресс-служба Исполкома Содружества.
"25 ноября 2025 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоится очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества", — говорится в сообщении.
деятельность Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли в 2021–2024 годы;
работу Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в 2019–2024 годы.
Также на заседании планируют рассмотреть актуальные вопросы субъектной юрисдикции Экономического Суда Содружества Независимых Государств.