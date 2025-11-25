https://uz.sputniknews.ru/20251125/sovet-postpredov-stran-sng-ocherednoe-zasedanie-53716421.html

Совет постпредов стран СНГ соберется на очередное заседание — что в повестке

Участники планируют рассмотреть актуальные вопросы субъектной юрисдикции Экономического Суда Содружества Независимых Государств

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Сегодня в белорусском Минске состоится очередное заседание Совета постпредов стран СНГ, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Постпреды обсудят:Также на заседании планируют рассмотреть актуальные вопросы субъектной юрисдикции Экономического Суда Содружества Независимых Государств.

