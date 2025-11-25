https://uz.sputniknews.ru/20251125/svo-rossiyskiy-shturm-ukreprayona-vsu-v-gulyaypole-53716692.html

СВО: российский штурм укрепрайона ВСУ в Гуляйполе

СВО: российский штурм укрепрайона ВСУ в Гуляйполе

Sputnik Узбекистан

Контроль над Гуляйполем позволит российской армии быстрее продвигаться к городу Запорожье, обходя укрепрайон ВСУ в Орехове с севера

2025-11-25T11:15+0500

Динамичное наступление российских войск в Запорожье приближает разгром крупнейшего укрепрайона ВСУ и освобождение города Гуляйполя. Это не просто крупный укрепрайон и важный логистический центр ВСУ на одном из самых горячих участков фронта. Контроль над Гуляйполем позволит российской армии быстрее продвигаться к городу Запорожье, обходя укрепрайон ВСУ в Орехове с севера."Восточный экспресс" 5-й общевойсковой армии идет без остановок – с начала ноября в Днепропетровской и Запорожской областях освобождены более 12 населенных пунктов. Наступающие войска группировки "Восток" 24 ноября преодолели глубоко эшелонированную оборону противника, освободили населенный пункт Затишье, а ранее – Новое Запорожье. И с боями вышли на окраины Гуляйполя. Начался штурм мощного укрепрайона ВСУ с нескольких направлений – Дорожнянка, Марфополь, Затишье. Бои идут также в селе Зеленом – в двух километрах от северной окраины Гуляйполя.По информации Минобороны РФ, за минувшие сутки группировка "Восток" нанесла поражение формированиям двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гуляйполе, Малиновка, Доброполье, Воздвижевка Запорожской области и Отрадное Днепропетровской области. Заметим, Воздвижевка находится в 10 км к северо-западу от Гуляйполя – российские клещи неумолимо сжимаются.Гуляйпольский гарнизон ВСУ находится в "огневом мешке" – интенсивно работают российские беспилотники, авиация и артиллерия. Танкисты накануне разгромили опорные пункты и склады боеприпасов противника. Кадры объективного контроля уничтожения арсеналов ВСУ по-настоящему впечатляют.В районе Гуляйполя необратимо рушится украинский фронт, и формируется еще один "котел". Отдельные формирования ВСУ оценили риск окружения, и начали отступать. Ранее киевский режим объявил эвакуацию населения Гуляйполя, а украинская Верховная рада констатировала: с этим городом "можно попрощаться". Обстановка для ВСУ безнадежная.Освобожденное 22 ноября село Новое Запорожье находится примерно в 15 км от Гуляйполя – на границе Днепропетровской и Запорожской областей, и позволяет "добить" логистику ВСУ на автотрассе ТО401. Ограниченное снабжение противника в Гуляйполе возможно лишь из Орехова, и этот маршрут находится в пределах досягаемости для ударов российских FPV-дронов.Сопротивление бессмысленноБандеровцам приказано удержать Гуляйполе любой ценой, однако мобилизационных резервов и западных военных ресурсов для этого нет. На всякий случай, Киев эвакуировал своих чиновников из "столицы Махно" еще 15 ноября. Обвал фронта в Запорожье вынуждены признать даже "свидомые" украинские журналисты. Кроме Гуляйполя, российские войска уверенно продвигаются сквозь эшелонированную оборону ВСУ к городу Орехову, и при сохранении темпа могут оказаться в непосредственной близости от города Запорожье до Нового 2026 года.Западные аналитики в середине ноября пришли к выводу: "Украина движется к стратегическому поражению". Американская делегация под руководством гражданского министра Сухопутных войск США Дэна Дрисколла на прошедшей неделе в Киеве жестко оценила перспективы ВСУ: для полного освобождения Донбасса российским войскам потребуется не более 12 месяцев, а потом они пойдут дальше – на запад. Если американцы "обрежут" данные разведки и космическую связь Starlink, крах украинской обороны наступит гораздо раньше. Дальнейшее сопротивление ВСУ и западное финансирование – бессмысленны.Системные провалы ВСУ в Купянске, Северске, Покровске, Гуляйполе и на других участках фронта обнажили суровую истину: наступательная операция Вооруженных сил РФ развивается успешно, а США и НАТО терпят поражение в прокси-войне с Россией. "Мирный план Трампа" – вынужденная мера самосохранения США на краю пропасти. Альтернативное безрассудство Европейских союзников по НАТО – подталкивает украинскую армию к полному уничтожению, что принципиально устраивает Россию, и соответствует стратегическим целям СВО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

