Топ-5: туристы из каких стран чаще всего приезжали в Узбекистан
Топ-5: туристы из каких стран чаще всего приезжали в Узбекистан
Sputnik Узбекистан
По данным Национального комитета РУз по статистике за прошедшие 10 месяцев 2025 года страну с туристическими целями посетили 9,7 млн иностранцев
2025-11-25T18:35+0500
2025-11-25T18:35+0500
2025-11-25T18:35+0500
В пятерке стран, из которых в январе–октябре этого года чаще всего приезжали в Узбекистан туристы, продолжает лидировать Кыргызстан.Согласно данным Нацкомстата, в этот период республику посетили 9,7 млн иностранных туристов. Это на 3,2 млн человек или 50% больше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
