Преподаватели из России и Узбекистана собрались на Ушаковских чтениях в Ташкенте

Ежегодная конференция способствует развитию научного диалога и укреплению российско-узбекского гуманитарного сотрудничества

2025-11-25T19:00+0500

2025-11-25T19:00+0500

2025-11-25T19:00+0500

В столице Узбекистана в Русском доме прошла IV международная научно-практическая конференция "Ушаковские чтения в Ташкенте", посвященная памяти выдающегося лингвиста и педагога Дмитрия Николаевича Ушакова. Мероприятие, ставшее уже традиционным, собрало на одной площадке ведущих ученых, исследователей и педагогов из России и Узбекистана. В числе гостей также были магистранты, аспиранты, практики, участники проектов Русского дома: Ташкентской методической лаборатории, "NOTA TERRA" и "Российский учитель за рубежом".Также она отметила, что Русский дом занимается продвижением российских культуры и образования и, конечно же, продвижением обучения, изучения русского языка.На пленарном заседании прозвучали интересные и полезные доклады. Были рассмотрены современные методики преподавания русского языка, анализ дискурсивных практик, международный опыт гуманитарных проектов, а также исследовательские подходы в области лингвокультуры и межкультурной коммуникации. Обсуждения затронули вопросы интеграции образовательных технологий, подготовки кадров и совершенствования преподавания русского языка в Узбекистане.Профессор Курского государственного университета Сергей Праведников рассказал о специфике отражения этнической ментальности в языке и культуре. Профессор Государственного университета по землеустройству Елена Антонова говорила об опыте вуза в обучения русскому языку как иностранному.Узбекистанские вузы представляли преподаватель кафедры иностранных языков Ташкентского государственного медицинского университета Самат Каримбеков и и. о. заместителя по учебной работе филиала Казанского федерального университета в Джизаке Алия Шагаева.Особый интерес у присутствующих вызвал доклад директора Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (Республика Крым) о международном фестивале "Великое русское слово" в новейшей истории Крыма.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

