Преподаватели из России и Узбекистана собрались на Ушаковских чтениях в Ташкенте
Ежегодная конференция способствует развитию научного диалога и укреплению российско-узбекского гуманитарного сотрудничества.
В столице Узбекистана в Русском доме прошла IV международная научно-практическая конференция "Ушаковские чтения в Ташкенте", посвященная памяти выдающегося лингвиста и педагога Дмитрия Николаевича Ушакова.
Мероприятие, ставшее уже традиционным, собрало на одной площадке ведущих ученых, исследователей и педагогов из России и Узбекистана. В числе гостей также были магистранты, аспиранты, практики, участники проектов Русского дома: Ташкентской методической лаборатории, "NOTA TERRA" и "Российский учитель за рубежом".
"Мы очень рады, что у нас есть возможность объединить русистов Узбекистана и России — и не просто русистов, а филологов, преподавателей высшей школы, чтобы они обменялись опытом, узнали что-то новое, познакомились и, конечно же, в первую очередь вспомнили Дмитрия Николаевича Ушакова", — рассказала в интервью Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская.
Также она отметила, что Русский дом занимается продвижением российских культуры и образования и, конечно же, продвижением обучения, изучения русского языка.
"Сегодня к нам приехали значимые федеральные университеты из России, чтобы поучаствовать в этом мероприятии и наладить контакты. Надеюсь, что мы не просто познакомили их, и в дальнейшем они будут партнерами с узбекистанскими вузами, с коллегами нашими из школ, и, конечно же, с учеными Узбекистана", — добавила она.
На пленарном заседании прозвучали интересные и полезные доклады. Были рассмотрены современные методики преподавания русского языка, анализ дискурсивных практик, международный опыт гуманитарных проектов, а также исследовательские подходы в области лингвокультуры и межкультурной коммуникации. Обсуждения затронули вопросы интеграции образовательных технологий, подготовки кадров и совершенствования преподавания русского языка в Узбекистане.
Профессор Курского государственного университета Сергей Праведников рассказал о специфике отражения этнической ментальности в языке и культуре. Профессор Государственного университета по землеустройству Елена Антонова говорила об опыте вуза в обучения русскому языку как иностранному.
Узбекистанские вузы представляли преподаватель кафедры иностранных языков Ташкентского государственного медицинского университета Самат Каримбеков и и. о. заместителя по учебной работе филиала Казанского федерального университета в Джизаке Алия Шагаева.
Особый интерес у присутствующих вызвал доклад директора Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (Республика Крым) о международном фестивале "Великое русское слово" в новейшей истории Крыма.
"В нашем вузе обучаются студенты из ближнего и дальнего зарубежья. Стараемся передавать им традиции русского языка, прививать любовь к русской литературе. Чтобы они сохранили все это и после возвращения в свои регионы распространяли на родине", — рассказал Sputnik Сергей Праведников.
