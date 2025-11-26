https://uz.sputniknews.ru/20251126/kak-v-tashkente-boryutsya-za-chistyy-vozdux-stolichnyy-xokimiyat-otchitalsya-za-sutki-53748144.html

Как в Ташкенте борются за чистый воздух: столичный хокимият отчитался за сутки

Глава республики подписал указ "О неотложных мерах по улучшению экологической ситуации в городе Ташкенте". В соответствии с документом в городе создали спецкомиссию по реализации оперативных мер в сфере экологии.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Пресс-служба Ташкентского городского хокимията представила информацию о работе по снижению загрязнения атмосферного воздуха в столице. В частности, 25 ноября 2025 года: Глава республики 24 ноября подписал указ "О неотложных мерах по улучшению экологической ситуации в городе Ташкенте". В соответствии с документом в городе создали спецкомиссию по реализации оперативных мер в сфере экологии. В частности, она вправе приостанавливать или прекращать работу теплиц и других объектов, загрязняющих воздух. Также в зоне ответственности спецкомиссии — проверка всех стройплощадок в Ташкенте площадью более 500 квадратных метров. Критерии проверки: Кроме того, грузовики, перевозящие стройматериалы и отходы, должны быть накрыты тентом. Согласно документу, все теплицы в Ташкенте и области в течение недели переведут на газ. Минэнерго в этот период заключит соответствующие договоры. Указ также предусматривает: Кроме того, в Ташкенте отменили ограничение на полив деревьев и других растений питьевой водой в весенне-летний период. Это касается участков, принадлежащих физическим и юридическим лицам. При этом ограничения на использование питьевой воды в других целях сохраняются. Кроме того, в будущем возле многоквартирных домов появятся специальные резервуары для полива растений. В указе также определено, что в Узбекистане создадут специальную лабораторию для глубокого изучения атмосферного воздуха. Кроме того, в весенне-осенний период следующего года вдоль ташкентской малой кольцевой автодороги реализуют проект "Зеленый коридор", а до 1 апреля — разработают мастер-план "Зеленого Ташкента". В каждом районе столицы на малоозелененных улицах появятся по 3 тенистые прогулочные зоны. Владельцы старых машин, загрязняющих воздух, смогут обменять их по системе trade-in. Это коснется всех автомобилей, выпущенных до 2010 года и не соответствующих стандарту "Евро-4". Ответственные ведомства разработают порядок закупки грузового и легкового транспорта по новой системе в течение месяца. МВД, в свою очередь, проведет техосмотр автомобилей всех категорий до конца 2026-го. Кроме того, в Ташкенте испытания дисперсионной установки, распыляющей воду на большие расстояния — это один из инновационных инструментов для снижения запыленности и улучшения качества воздуха. Одной из первых локаций, где разместят установку, станет детская инфекционная больница № 1 на массиве Тахтапуль Шайхантахурского района.

