Президентская Олимпиада в Узбекистане: завершились соревнования по вольной борьбе

Борьбу за медали ведут сильнейшие юные спортсмены республики в возрасте от 15 до 17 лет. Состязания включают 10 олимпийских видов спорта

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В рамках Президентской Олимпиады, проходящей в Узбекистане, завершились поединки по вольной борьбе, сообщает пресс-служба НОК. Победители Вольная борьба 48 кг: 55 кг: 65 кг: 80 кг: –110 кг: Тяжелая атлетика –55 кг (юноши): –55 кг (девушки): –59 кг: –61 кг: Борьбу за медали ведут сильнейшие юные спортсмены республики в возрасте от 15 до 17 лет. Соревнования включают 10 олимпийских видов спорта: бокс, вольную и греко-римскую борьбу, дзюдо, тяжелую атлетику, легкую атлетику, баскетбол 3x3, художественную гимнастику, таэквондо WT и настольный теннис. Они проходят в Олимпийской деревне, Чирчикском центре подготовки по Олимпийским и Паралимпийским видам спорта, а также в Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва по гимнастике.

