Президентская Олимпиада в Узбекистане: завершились соревнования по вольной борьбе
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В рамках Президентской Олимпиады, проходящей в Узбекистане, завершились поединки по вольной борьбе, сообщает пресс-служба НОК.
"В рамках Президентской Олимпиады завершились поединки по вольной борьбе. Кроме того, в программе тяжелой атлетики определились победители и призеры еще в четырех весовых категориях, а в боксе продолжились очередные отборочные бои", — говорится в сообщении.
Победители
Вольная борьба
48 кг:
1.Демис Сандекидис (Бухара)
2.Миржалол Мукаммилов (г. Ташкент)
3.Султон Аллаберганов (Хорезм)
4.Бехрузбек Олимжонов (Наманган)
55 кг:
1.Улугбек Рашидов (г. Ташкент)
2.Хайрулло Ахмадиллаев (Андижан)
3.Озодбек Алийонов (Фергана)
4.Асадбек Хушнудов (Хорезм)
65 кг:
1.Шохиддин Алиев (Самарканд)
2.Абдуллох Холмирзаев (Андижан)
3.Умаржон Жураев (Бухара)
4.Кудрат Сарсенбаев (Ташкентская область)
80 кг:
1.Бунёд Руфатов (г. Ташкент)
2.Оламгир Собиров (Сурхандарья)
3.Акобир Самаров (Джизак)
4.Имомаддин Азизуллаев (Хорезм)
–110 кг:
1.Бехруз Аширов (г. Ташкент)
2.Бахром Рашидов (Сырдарья)
3.Улугбек Пардабоев (Сырдарья)
4.Султонбек Шукриллаев (Андижан)
Тяжелая атлетика
–55 кг (юноши):
1.Азизбек Дадажонов (Андижан)
2.Омирбек Мирзабоев (Каракалпакстан)
3.Нурислом Гафуржонов (Наманган)
–55 кг (девушки):
1.Комила Худойкулова (Кашкадарья)
2.Шахризода Комилова (Хорезм)
3.Мухлиса Бозорова (Бухара)
–59 кг:
1.Маржона Абдумуталова (Навои)
2.Камола Камилова (Хорезм)
3.Зарина Абдуллахакива (Андижан)
–61 кг:
1.Асилбек Болтаев (Самарканд)
2.Абдуллобек Абдурахимов (Наманган)
3.Алишер Пардаев (Навои)
Борьбу за медали ведут сильнейшие юные спортсмены республики в возрасте от 15 до 17 лет. Соревнования включают 10 олимпийских видов спорта: бокс, вольную и греко-римскую борьбу, дзюдо, тяжелую атлетику, легкую атлетику, баскетбол 3x3, художественную гимнастику, таэквондо WT и настольный теннис.
Они проходят в Олимпийской деревне, Чирчикском центре подготовки по Олимпийским и Паралимпийским видам спорта, а также в Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва по гимнастике.