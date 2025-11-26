Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251126/prezidentskaya-olimpiada-v-uzbekistane-zavershilis-sorevnovaniya-po-volnoy-borbe-53743712.html
Президентская Олимпиада в Узбекистане: завершились соревнования по вольной борьбе
Президентская Олимпиада в Узбекистане: завершились соревнования по вольной борьбе
Sputnik Узбекистан
Борьбу за медали ведут сильнейшие юные спортсмены республики в возрасте от 15 до 17 лет. Состязания включают 10 олимпийских видов спорта
2025-11-26T09:45+0500
2025-11-26T09:45+0500
спорт
узбекистан
ташкент
спортивные соревнования
вольная борьба
президент
олимпиада
юниоры
тяжелая атлетика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1a/53743544_0:121:2560:1561_1920x0_80_0_0_ef49486dc5a6276efefd63b68fef54b4.jpg
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В рамках Президентской Олимпиады, проходящей в Узбекистане, завершились поединки по вольной борьбе, сообщает пресс-служба НОК. Победители Вольная борьба 48 кг: 55 кг: 65 кг: 80 кг: –110 кг: Тяжелая атлетика –55 кг (юноши): –55 кг (девушки): –59 кг: –61 кг: Борьбу за медали ведут сильнейшие юные спортсмены республики в возрасте от 15 до 17 лет. Соревнования включают 10 олимпийских видов спорта: бокс, вольную и греко-римскую борьбу, дзюдо, тяжелую атлетику, легкую атлетику, баскетбол 3x3, художественную гимнастику, таэквондо WT и настольный теннис. Они проходят в Олимпийской деревне, Чирчикском центре подготовки по Олимпийским и Паралимпийским видам спорта, а также в Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва по гимнастике.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1a/53743544_160:0:2401:1681_1920x0_80_0_0_fd3554cbd9b9d379e8042c4f3409e66a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
президент олимпиада узбекистан соревнования вольная борьба
президент олимпиада узбекистан соревнования вольная борьба

Президентская Олимпиада в Узбекистане: завершились соревнования по вольной борьбе

09:45 26.11.2025
© Пресс-служба НОК УзбекистанаВ рамках Президентской Олимпиады в Узбекистане завершились соревнования по вольной борьбе
В рамках Президентской Олимпиады в Узбекистане завершились соревнования по вольной борьбе - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2025
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Подписаться
Борьбу за медали ведут сильнейшие юные спортсмены республики в возрасте от 15 до 17 лет. Состязания включают 10 олимпийских видов спорта.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В рамках Президентской Олимпиады, проходящей в Узбекистане, завершились поединки по вольной борьбе, сообщает пресс-служба НОК.
"В рамках Президентской Олимпиады завершились поединки по вольной борьбе. Кроме того, в программе тяжелой атлетики определились победители и призеры еще в четырех весовых категориях, а в боксе продолжились очередные отборочные бои", — говорится в сообщении.
Победители
Вольная борьба
48 кг:
1.
Демис Сандекидис (Бухара)
2.
Миржалол Мукаммилов (г. Ташкент)
3.
Султон Аллаберганов (Хорезм)
4.
Бехрузбек Олимжонов (Наманган)
55 кг:
1.
Улугбек Рашидов (г. Ташкент)
2.
Хайрулло Ахмадиллаев (Андижан)
3.
Озодбек Алийонов (Фергана)
4.
Асадбек Хушнудов (Хорезм)
65 кг:
1.
Шохиддин Алиев (Самарканд)
2.
Абдуллох Холмирзаев (Андижан)
3.
Умаржон Жураев (Бухара)
4.
Кудрат Сарсенбаев (Ташкентская область)
80 кг:
1.
Бунёд Руфатов (г. Ташкент)
2.
Оламгир Собиров (Сурхандарья)
3.
Акобир Самаров (Джизак)
4.
Имомаддин Азизуллаев (Хорезм)
–110 кг:
1.
Бехруз Аширов (г. Ташкент)
2.
Бахром Рашидов (Сырдарья)
3.
Улугбек Пардабоев (Сырдарья)
4.
Султонбек Шукриллаев (Андижан)
Тяжелая атлетика
–55 кг (юноши):
1.
Азизбек Дадажонов (Андижан)
2.
Омирбек Мирзабоев (Каракалпакстан)
3.
Нурислом Гафуржонов (Наманган)
–55 кг (девушки):
1.
Комила Худойкулова (Кашкадарья)
2.
Шахризода Комилова (Хорезм)
3.
Мухлиса Бозорова (Бухара)
–59 кг:
1.
Маржона Абдумуталова (Навои)
2.
Камола Камилова (Хорезм)
3.
Зарина Абдуллахакива (Андижан)
–61 кг:
1.
Асилбек Болтаев (Самарканд)
2.
Абдуллобек Абдурахимов (Наманган)
3.
Алишер Пардаев (Навои)
Борьбу за медали ведут сильнейшие юные спортсмены республики в возрасте от 15 до 17 лет. Соревнования включают 10 олимпийских видов спорта: бокс, вольную и греко-римскую борьбу, дзюдо, тяжелую атлетику, легкую атлетику, баскетбол 3x3, художественную гимнастику, таэквондо WT и настольный теннис.
Они проходят в Олимпийской деревне, Чирчикском центре подготовки по Олимпийским и Паралимпийским видам спорта, а также в Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва по гимнастике.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0