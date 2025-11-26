https://uz.sputniknews.ru/20251126/v-uzbekistane-pod-regulyatornuyu-gilotinu-popadut-okolo-800-zakonodatelnyx-aktov-53752451.html

В Узбекистане под регуляторную гильотину попадут около 800 законодательных актов

В Узбекистане под регуляторную гильотину попадут около 800 законодательных актов

Соответствующий указ подписал глава республики. Документом также утверждена дорожная карта по упрощению регулирования в предпринимательской и иных сферах

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В Узбекистане отменят около 800 утративших актуальность законодательных актов, сообщает Минюст. В процессе будут использовать механизм регуляторной гильотины — инструмент масштабного пересмотра и отмены нормативных правовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-климат и регуляторную среду. Соответствующий указ подписал глава республики. Документ направлен на ликвидацию правовых пробелов в законодательстве и снижение регуляторной нагрузки. Указом утверждена дорожная карта по упрощению регулирования в предпринимательской и иных сферах. В частности, Кроме того, лица с инвалидностью смогут пользоваться налоговыми льготами на основании альтернативных документов в случаях, когда регистрация права на земельный участок не была осуществлена по причинам, не зависящим от них.

