SheScience 2025: женщины-ученые из стран ЦА впервые собрались на форуме в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Более 60 исследовательниц из шести стран обсуждают совместные проекты, научные инновации и роль женщин в развитии науки
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В столице Узбекистана проходит первый Форум женщин-ученых стран Центральной Азии SheScience 2025, сообщает корреспондент Sputnik.В нем участвуют ученые Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Азербайджана. Основная цель мероприятия — объединить научные экосистемы региона, расширить участие женщин в науке и запустить совместные исследовательские проекты. Дискуссии развернулись вокруг искусственного интеллекта, энергоэффективности, климатически устойчивых решений, академического предпринимательства, трансграничных стартапов и совместной работы ученых из разных лабораторий.Вице-президент Академии наук Узбекистана Шахло Турдикулова отметила важность роли науки в решении региональных проблем.Представитель Всемирного банка Ералы Бексултан отметил высокий уровень участия женщин в научной деятельности региона.Доктор исторических наук, профессор Нодира Мустафаева отметила устойчивый рост участия женщин в научной сфере Узбекистана.Кроме того, Турдикулова упомянула исследования, связанные с оценкой генетического потенциала женщин региона.По итогам форума примут совместное коммюнике — дорожную карту сотрудничества. Документ направлен на укрепление научного взаимодействия, расширение участия женщин в исследованиях и развитие совместных проектов в регионе.
17:15 27.11.2025 (обновлено: 17:42 27.11.2025)
Подписаться
Эксклюзив
Более 60 исследовательниц из шести стран обсуждают совместные проекты, научные инновации и роль женщин в развитии науки.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В столице Узбекистана проходит первый Форум женщин-ученых стран Центральной Азии SheScience 2025, сообщает корреспондент Sputnik.
В нем участвуют ученые Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Азербайджана. Основная цель мероприятия — объединить научные экосистемы региона, расширить участие женщин в науке и запустить совместные исследовательские проекты. Дискуссии развернулись вокруг искусственного интеллекта, энергоэффективности, климатически устойчивых решений, академического предпринимательства, трансграничных стартапов и совместной работы ученых из разных лабораторий.
Вице-президент Академии наук Узбекистана Шахло Турдикулова отметила важность роли науки в решении региональных проблем.
"Наши президенты обсуждают транспорт, климатические изменения и водные ресурсы — общие проблемы, которые важно решать сообща. Наука должна идти рядом с каждым процессом. Мы решили действовать через женщин, чтобы решать вопросы регионального уровня совместно", — сказала она.
Представитель Всемирного банка Ералы Бексултан отметил высокий уровень участия женщин в научной деятельности региона.
"Доля женщин-ученых в Центральной Азии достигает 48%, тогда как мировой показатель составляет около 30%. Этот разрыв отражает значительный научный потенциал региона", — подчеркнул он.
Доктор исторических наук, профессор Нодира Мустафаева отметила устойчивый рост участия женщин в научной сфере Узбекистана.
"Женщины составляют около 40% сотрудников Академии наук, среди научных сотрудников — 35%, среди докторов наук — 24%, среди кандидатов наук и PhD — 32%. Они вносят свой вклад в исследования климата, экологии, медицины, активно работают в сферах биотехнологий, ИТ и инженерных инноваций", — отметила она.
Кроме того, Турдикулова упомянула исследования, связанные с оценкой генетического потенциала женщин региона.
"Мы проводили популяционные исследования и обнаружили, что разнообразие митохондриальной ДНК у женщин в десять раз выше, чем разнообразие Y-хромосомы у мужчин. Такого нет ни в одном другом регионе мира. Представляете, у женщин Центральной Азии огромный генетический потенциал", — поделилась она.
По итогам форума примут совместное коммюнике — дорожную карту сотрудничества. Документ направлен на укрепление научного взаимодействия, расширение участия женщин в исследованиях и развитие совместных проектов в регионе.
