https://uz.sputniknews.ru/20251127/jenschiny-uchenye-iz-stran-tsa-forum-tashkent-53778290.html

SheScience 2025: женщины-ученые из стран ЦА впервые собрались на форуме в Ташкенте

SheScience 2025: женщины-ученые из стран ЦА впервые собрались на форуме в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Более 60 исследовательниц из шести стран обсуждают совместные проекты, научные инновации и роль женщин в развитии науки

2025-11-27T17:15+0500

2025-11-27T17:15+0500

2025-11-27T17:42+0500

женщины

ученые

центральная азия

форум

ташкент

наука

научные исследования

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/1b/53778605_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_3f49e25b1fbe9aa283b76a8d3dceb73d.jpg

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В столице Узбекистана проходит первый Форум женщин-ученых стран Центральной Азии SheScience 2025, сообщает корреспондент Sputnik.В нем участвуют ученые Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Азербайджана. Основная цель мероприятия — объединить научные экосистемы региона, расширить участие женщин в науке и запустить совместные исследовательские проекты. Дискуссии развернулись вокруг искусственного интеллекта, энергоэффективности, климатически устойчивых решений, академического предпринимательства, трансграничных стартапов и совместной работы ученых из разных лабораторий.Вице-президент Академии наук Узбекистана Шахло Турдикулова отметила важность роли науки в решении региональных проблем.Представитель Всемирного банка Ералы Бексултан отметил высокий уровень участия женщин в научной деятельности региона.Доктор исторических наук, профессор Нодира Мустафаева отметила устойчивый рост участия женщин в научной сфере Узбекистана.Кроме того, Турдикулова упомянула исследования, связанные с оценкой генетического потенциала женщин региона.По итогам форума примут совместное коммюнике — дорожную карту сотрудничества. Документ направлен на укрепление научного взаимодействия, расширение участия женщин в исследованиях и развитие совместных проектов в регионе.

центральная азия

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

женщины ученые страны центральная азия форум ташкент