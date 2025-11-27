https://uz.sputniknews.ru/20251127/kak-vyrastit-zdorovogo-rebenka-53766387.html

Врач: как вырастить здорового ребенка

Специалист рассказала о трех факторах, обеспечивающих здоровье с детских лет

Формула роста здорового ребенка заключается в сбалансированном питании, физической активности и соблюдении графика медосмотров, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-педиатра, гастроэнтеролога Светлану Жучкову.Она также отметила, что дети, посещающие спортивные секции, становятся более крепкими и реже болеют. Кроме того, улучшается их нервно-психическое состояние.

