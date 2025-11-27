Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20251127/kak-vyrastit-zdorovogo-rebenka-53766387.html
Врач: как вырастить здорового ребенка
Врач: как вырастить здорового ребенка
Sputnik Узбекистан
Специалист рассказала о трех факторах, обеспечивающих здоровье с детских лет
2025-11-27T22:02+0500
2025-11-27T22:02+0500
это интересно
мнение эксперта
дети
здоровье
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/1b/45860850_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_4b2b0f58a98dbb63420298828c418dfa.jpg
Формула роста здорового ребенка заключается в сбалансированном питании, физической активности и соблюдении графика медосмотров, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-педиатра, гастроэнтеролога Светлану Жучкову.Она также отметила, что дети, посещающие спортивные секции, становятся более крепкими и реже болеют. Кроме того, улучшается их нервно-психическое состояние.
https://uz.sputniknews.ru/20251102/mify-o-detskom-zrenii-53172114.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/1b/45860850_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_b22804d0f61bcc7be234553dda49bb27.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
врач ребенок здоровье
врач ребенок здоровье

Врач: как вырастить здорового ребенка

22:02 27.11.2025
© iStock / Marco_PiuntiНоворожденный ребенок. Архивное фото
Новорожденный ребенок. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2025
© iStock / Marco_Piunti
Подписаться
Специалист рассказала о факторах, обеспечивающих здоровье с детских лет.
Формула роста здорового ребенка заключается в сбалансированном питании, физической активности и соблюдении графика медосмотров, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-педиатра, гастроэнтеролога Светлану Жучкову.

"Она (формула — прим. ред.) очень проста. Чтобы вырастить здорового ребенка, необходимо обеспечить ему сбалансированное питание, регулярную физическую активность, соблюдать режим дня и график медицинских осмотров", — поделилась специалист.

Она также отметила, что дети, посещающие спортивные секции, становятся более крепкими и реже болеют. Кроме того, улучшается их нервно-психическое состояние.

"Спортивных занятий достаточно одного часа два-три раза в неделю. Например, детям с хроническими заболеваниями носоглотки мы рекомендуем занятия зимними видами спорта. Фигурное катание или непрофессиональный хоккей — лучшее лекарство от ларингитов, ринитов, фарингитов", — резюмировала Светлана Жучкова.

Офтальмолог и пациент - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2025
Это интересно
Мифы о детском зрении: офтальмолог перечислил самые частые заблуждения
2 ноября, 22:01
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0