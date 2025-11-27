https://uz.sputniknews.ru/20251127/kak-vyrastit-zdorovogo-rebenka-53766387.html
Врач: как вырастить здорового ребенка
Врач: как вырастить здорового ребенка
Sputnik Узбекистан
Специалист рассказала о трех факторах, обеспечивающих здоровье с детских лет
Формула роста здорового ребенка заключается в сбалансированном питании, физической активности и соблюдении графика медосмотров, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-педиатра, гастроэнтеролога Светлану Жучкову.
со ссылкой на врача-педиатра, гастроэнтеролога Светлану Жучкову.
со ссылкой на врача-педиатра, гастроэнтеролога Светлану Жучкову.
"Она (формула — прим. ред.) очень проста. Чтобы вырастить здорового ребенка, необходимо обеспечить ему сбалансированное питание, регулярную физическую активность, соблюдать режим дня и график медицинских осмотров", — поделилась специалист.
Она также отметила, что дети, посещающие спортивные секции, становятся более крепкими и реже болеют. Кроме того, улучшается их нервно-психическое состояние.
"Спортивных занятий достаточно одного часа два-три раза в неделю. Например, детям с хроническими заболеваниями носоглотки мы рекомендуем занятия зимними видами спорта. Фигурное катание или непрофессиональный хоккей — лучшее лекарство от ларингитов, ринитов, фарингитов", — резюмировала Светлана Жучкова.