Посол России в Узбекистане вручил верительные грамоты президенту Шавкату Мирзиёеву
17:43 27.11.2025 (обновлено: 17:48 27.11.2025)
Посол РФ в Узбекистане Алексей Ерхов вручил верительные грамоты президенту Шавкату Мирзиёеву
© Пресс-служба президента Узбекистана
Алексея Ерхова назначили руководителем посольства РФ в Узбекистане 5 сентября 2025 года. На данном посту он сменил Олега Мальгинова. Ранее он возглавлял российскую дипмиссию в Турции.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Новый посол России в Узбекистане Алексей Ерхов вручил верительные грамоты президенту республики Шавкату Мирзиёеву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечалось, что Российская Федерация — это испытанный временем стратегический партнер и союзник Узбекистана.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В прошлом году объем взаимной торговли приблизился к $12 млрд. В республике работают более 3 тыс. предприятий с участием российского капитала. С начала года освоены инвестиции в размере $4 млрд. Эффективно действуют филиалы 15 вузов РФ.
Стороны отметили успешное проведение этом году заседания Межпарламентской комиссии, Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ", Совета глав регионов, политических консультаций, Форума ректоров, Дней культуры России и других мероприятий, подчеркнули важность плодотворного проведения заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, активизации межрегионального диалога.
Президент Узбекистана также принял верительные грамоты у чрезвычайных и полномочных послов Греческой Республики Параскеви Цевелеки, Республики Индонезия Сити Рухайни Жухаятин, Латвийской Республики Гиртса Яунземса, Французской Республики Валида Фука, Японии Кэндзи Хираты и Республики Таджикистан Насриддина Исматулло.
Он поздравил руководителей диппредставительств с началом их миссии в Новом Узбекистан, отметив, что в нынешний непростой период, когда в мире стремительно обостряются сложные геополитические и экономические проблемы, деятельность дипломатов приобретает все более актуальное значение.
"Глава государства пожелал вновь назначенным послам больших успехов в их почетной миссии, призвал эффективно использовать все имеющиеся возможности для укрепления партнерства, рекомендовал активно взаимодействовать с регионами и представителями частного бизнеса", — говорится в сообщении.
В свою очередь дипломаты выразили признательность за теплый прием и созданные условия для их плодотворной работы, подчеркнули готовность использовать весь профессиональный опыт и знания для активного продвижения многопланового сотрудничества с Узбекистаном.
