В Ташкенте приостановили работы на 15 стройках — причина
Проверки прошли на 96 строительных площадках в 12 районах столицы. По их итогам приняли строгие меры
В Ташкенте приостановили работы на 15 стройках — причина
12:23 27.11.2025 (обновлено: 12:24 27.11.2025)
Проверки прошли на 96 строительных площадках в 12 районах столицы. По их итогам приняли строгие меры.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik.
В Ташкенте приостановили строительные работы на 15 объектах, сообщает
пресс-служба Нацкомитета по экологии и изменению климата РУз.
Такое решение приняли по результатам комплексной проверки, проведенной на 96 стройках в 12 районах сотрудниками Национального комитета по экологии и изменению климата, Генпрокуратуры, Министерства строительства, Энерго и Строительной инспекций, санитарно-эпидемиологической службы и других профильных ведомств.
В 60 случаях выявили нарушения обязательных требований по предотвращению загрязнения воздуха пылью и песком. Кроме того, в 47 случаях не были выполнены требования по озеленению 25% стройплощадки.
"Приняты строгие меры: на 15 объектах строительные работы временно приостановлены, 70 человек привлечены к административной ответственности, 68 человек официально предупреждены", — говорится в сообщении.
на 24 объектах установили водяные мойки для техники;
на 62 объектах создали бассейны для мойки шин автомобилей.