Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251127/v-tashkente-priostanovili-raboty-na-15-stroykax-53769640.html
В Ташкенте приостановили работы на 15 стройках — причина
В Ташкенте приостановили работы на 15 стройках — причина
Sputnik Узбекистан
Проверки прошли на 96 строительных площадках в 12 районах столицы. По их итогам приняли строгие меры
2025-11-27T12:23+0500
2025-11-27T12:24+0500
экология
загрязнение воздуха
ташкент
узбекистан
хокимият ташкента
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/06/20798201_310:340:2684:1675_1920x0_80_0_0_679a812c1a7b495ee3abd7172658f420.jpg
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Ташкенте приостановили строительные работы на 15 объектах, сообщает пресс-служба Нацкомитета по экологии и изменению климата РУз. Такое решение приняли по результатам комплексной проверки, проведенной на 96 стройках в 12 районах сотрудниками Национального комитета по экологии и изменению климата, Генпрокуратуры, Министерства строительства, Энерго и Строительной инспекций, санитарно-эпидемиологической службы и других профильных ведомств. Как в Ташкенте борются за чистый воздух: столичный хокимият отчитался за суткиВ 60 случаях выявили нарушения обязательных требований по предотвращению загрязнения воздуха пылью и песком. Кроме того, в 47 случаях не были выполнены требования по озеленению 25% стройплощадки. Кроме того,
https://uz.sputniknews.ru/20251126/53747263.html
ташкент
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/06/20798201_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_166c9eef0da05cdad076f9f9f74e2824.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ташкент загрязнение воздуха
ташкент загрязнение воздуха

В Ташкенте приостановили работы на 15 стройках — причина

12:23 27.11.2025 (обновлено: 12:24 27.11.2025)
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабочие на строительной площадке
Рабочие на строительной площадке - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2025
© Sputnik / Павел Лисицын
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Проверки прошли на 96 строительных площадках в 12 районах столицы. По их итогам приняли строгие меры.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Ташкенте приостановили строительные работы на 15 объектах, сообщает пресс-служба Нацкомитета по экологии и изменению климата РУз.
Такое решение приняли по результатам комплексной проверки, проведенной на 96 стройках в 12 районах сотрудниками Национального комитета по экологии и изменению климата, Генпрокуратуры, Министерства строительства, Энерго и Строительной инспекций, санитарно-эпидемиологической службы и других профильных ведомств.
Как в Ташкенте борются за чистый воздух: столичный хокимият отчитался за сутки
В 60 случаях выявили нарушения обязательных требований по предотвращению загрязнения воздуха пылью и песком. Кроме того, в 47 случаях не были выполнены требования по озеленению 25% стройплощадки.

"Приняты строгие меры: на 15 объектах строительные работы временно приостановлены, 70 человек привлечены к административной ответственности, 68 человек официально предупреждены", — говорится в сообщении.

Кроме того,
на 24 объектах установили водяные мойки для техники;
на 62 объектах создали бассейны для мойки шин автомобилей.
В Ташкенте за день приостановили работу 890 строительных объектов из-за плохого качества воздуха, сообщает столичный хокимият - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2025
В Ташкенте за день приостановили работу 890 строительных объектов из-за плохого качества воздуха, сообщает столичный хокимият.
Вчера, 11:01
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0