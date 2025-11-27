https://uz.sputniknews.ru/20251127/v-tashkente-priostanovili-raboty-na-15-stroykax-53769640.html

В Ташкенте приостановили работы на 15 стройках — причина

В Ташкенте приостановили работы на 15 стройках — причина

Sputnik Узбекистан

Проверки прошли на 96 строительных площадках в 12 районах столицы. По их итогам приняли строгие меры

2025-11-27T12:23+0500

2025-11-27T12:23+0500

2025-11-27T12:24+0500

экология

загрязнение воздуха

ташкент

узбекистан

хокимият ташкента

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/06/20798201_310:340:2684:1675_1920x0_80_0_0_679a812c1a7b495ee3abd7172658f420.jpg

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Ташкенте приостановили строительные работы на 15 объектах, сообщает пресс-служба Нацкомитета по экологии и изменению климата РУз. Такое решение приняли по результатам комплексной проверки, проведенной на 96 стройках в 12 районах сотрудниками Национального комитета по экологии и изменению климата, Генпрокуратуры, Министерства строительства, Энерго и Строительной инспекций, санитарно-эпидемиологической службы и других профильных ведомств. Как в Ташкенте борются за чистый воздух: столичный хокимият отчитался за суткиВ 60 случаях выявили нарушения обязательных требований по предотвращению загрязнения воздуха пылью и песком. Кроме того, в 47 случаях не были выполнены требования по озеленению 25% стройплощадки. Кроме того,

https://uz.sputniknews.ru/20251126/53747263.html

ташкент

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент загрязнение воздуха