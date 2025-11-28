https://uz.sputniknews.ru/20251128/prezident-podcherknul-vajnost-dalneyshego-razvitiya-innovatsionnogo-partnerstva-s-oae--53799052.html

Узбекистан совместно с ОАЭ обучит 5 миллионов специалистов в области ИИ

Президент Шавкат Мирзиёев и министр делам Правительства ОАЭ Мухаммад аль-Гергави обсудили на встрече в Ташкенте развитие узбекско-эмиратских отношений.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Узбекистан совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами планирует обучить порядка 5 миллионов промпт-инженеров в области искусственного интеллекта. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.Как сообщается, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию ОАЭ во главе с министром по делам Правительства Мухаммадом бин Абдуллой аль-Гергави.В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-эмиратских отношений дружбы и стратегического партнерства, практической реализации договоренностей визита на высшем уровне в ОАЭ в январе этого года.Было отмечено, что за последние годы с правительством ОАЭ реализовано свыше 300 инициатив в более чем 40 направлениях, включая такие важные программы, как "Правительственный акселератор", "Один миллион программистов" и "Молодые лидеры".Также подчеркнута необходимость полномасштабной реализации принимаемой новой пятилетней программы взаимовыгодного сотрудничества в сфере повышения эффективности государственного управления.По завершении встречи Шавкат Мирзиёев и Мухаммад аль-Гергави ознакомились с выставкой, посвященной истории узбекско-эмиратских отношений.

