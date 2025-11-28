Узбекистан совместно с ОАЭ обучит 5 миллионов специалистов в области ИИ
13:45 28.11.2025 (обновлено: 14:33 28.11.2025)
Президент Шавкат Мирзиёев и министр делам Правительства ОАЭ Мухаммад аль-Гергави обсудили на встрече в Ташкенте развитие узбекско-эмиратских отношений.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Узбекистан совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами планирует обучить порядка 5 миллионов промпт-инженеров в области искусственного интеллекта. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
Как сообщается, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию ОАЭ во главе с министром по делам Правительства Мухаммадом бин Абдуллой аль-Гергави.
В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-эмиратских отношений дружбы и стратегического партнерства, практической реализации договоренностей визита на высшем уровне в ОАЭ в январе этого года.
"Особое внимание уделено совместным планам по внедрению передового опыта ОАЭ в вопросах снижения бюрократии, обучения 5 миллионов промпт-инженеров в области искусственного интеллекта и также продвижения проектов "Молодое поколение" и "Книжный челендж", — говорится в сообщении.
Было отмечено, что за последние годы с правительством ОАЭ реализовано свыше 300 инициатив в более чем 40 направлениях, включая такие важные программы, как "Правительственный акселератор", "Один миллион программистов" и "Молодые лидеры".
Также подчеркнута необходимость полномасштабной реализации принимаемой новой пятилетней программы взаимовыгодного сотрудничества в сфере повышения эффективности государственного управления.
По завершении встречи Шавкат Мирзиёев и Мухаммад аль-Гергави ознакомились с выставкой, посвященной истории узбекско-эмиратских отношений.