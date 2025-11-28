Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251128/prezident-podcherknul-vajnost-dalneyshego-razvitiya-innovatsionnogo-partnerstva-s-oae--53799052.html
Узбекистан совместно с ОАЭ обучит 5 миллионов специалистов в области ИИ
Узбекистан совместно с ОАЭ обучит 5 миллионов специалистов в области ИИ
Sputnik Узбекистан
Президент Шавкат Мирзиёев и министр делам Правительства ОАЭ Мухаммад аль-Гергави обсудили на встрече в Ташкенте развитие узбекско-эмиратских отношений.
2025-11-28T13:45+0500
2025-11-28T14:33+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
шавкат мирзиёев
инновации
сотрудничество
программирование
искусственный интеллект
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/17/47660373_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_c00a2050b4b50b5c1e6da3ac5ece3cbc.jpg
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Узбекистан совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами планирует обучить порядка 5 миллионов промпт-инженеров в области искусственного интеллекта. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.Как сообщается, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию ОАЭ во главе с министром по делам Правительства Мухаммадом бин Абдуллой аль-Гергави.В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-эмиратских отношений дружбы и стратегического партнерства, практической реализации договоренностей визита на высшем уровне в ОАЭ в январе этого года.Было отмечено, что за последние годы с правительством ОАЭ реализовано свыше 300 инициатив в более чем 40 направлениях, включая такие важные программы, как "Правительственный акселератор", "Один миллион программистов" и "Молодые лидеры".Также подчеркнута необходимость полномасштабной реализации принимаемой новой пятилетней программы взаимовыгодного сотрудничества в сфере повышения эффективности государственного управления.По завершении встречи Шавкат Мирзиёев и Мухаммад аль-Гергави ознакомились с выставкой, посвященной истории узбекско-эмиратских отношений.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/17/47660373_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_8c26a9da35fb07c057ef3f9e3950d39a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан оаэ ии инновационное партнерство искусственный интеллект
узбекистан оаэ ии инновационное партнерство искусственный интеллект

Узбекистан совместно с ОАЭ обучит 5 миллионов специалистов в области ИИ

13:45 28.11.2025 (обновлено: 14:33 28.11.2025)
© iStock / SARINYAPINNGAMПрограммисты за работой
Программисты за работой - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.11.2025
© iStock / SARINYAPINNGAM
Подписаться
Президент Шавкат Мирзиёев и министр делам Правительства ОАЭ Мухаммад аль-Гергави обсудили на встрече в Ташкенте развитие узбекско-эмиратских отношений.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Узбекистан совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами планирует обучить порядка 5 миллионов промпт-инженеров в области искусственного интеллекта. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
Как сообщается, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию ОАЭ во главе с министром по делам Правительства Мухаммадом бин Абдуллой аль-Гергави.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.11.2025
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-эмиратских отношений дружбы и стратегического партнерства, практической реализации договоренностей визита на высшем уровне в ОАЭ в январе этого года.

"Особое внимание уделено совместным планам по внедрению передового опыта ОАЭ в вопросах снижения бюрократии, обучения 5 миллионов промпт-инженеров в области искусственного интеллекта и также продвижения проектов "Молодое поколение" и "Книжный челендж", — говорится в сообщении.

© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.11.2025
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов
© Пресс-служба президента Узбекистана
Было отмечено, что за последние годы с правительством ОАЭ реализовано свыше 300 инициатив в более чем 40 направлениях, включая такие важные программы, как "Правительственный акселератор", "Один миллион программистов" и "Молодые лидеры".
Также подчеркнута необходимость полномасштабной реализации принимаемой новой пятилетней программы взаимовыгодного сотрудничества в сфере повышения эффективности государственного управления.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.11.2025
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов
© Пресс-служба президента Узбекистана
По завершении встречи Шавкат Мирзиёев и Мухаммад аль-Гергави ознакомились с выставкой, посвященной истории узбекско-эмиратских отношений.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0