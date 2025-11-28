Умное будущее: в Узбекистане стартовала программа "Пять миллионов лидеров ИИ"

https://uz.sputniknews.ru/20251128/uzbekistan-startoval-proekt-pyat-millionov-liderov-iskusstvennogo-intellekta-53808635.html
По оценкам иностранных экспертов, технологии искусственного интеллекта в ближайшие пять лет могут создать в экономике Узбекистана дополнительную стоимость не менее чем на $10 млрд. Существующие условия и потенциал позволяют достигнуть таких высоких показателей.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия международного форума по искусственному интеллекту, состоявшейся в Международном конгресс-центре в Ташкенте.Перед началом мероприятия глава государства ознакомился с презентацией проектов и стартапов в области искусственного интеллекта, созданных молодежью страны.В беседе с молодыми специалистами президент особо подчеркнул стратегическое значение сферы информационных технологий, ее решающую роль в устойчивом развитии и конкурентоспособности государства. Одновременно подчеркнул важность новых механизмов поддержки стартапов и технологических инициатив, широкого внедрения разработок в национальную экономику и вывода успешных проектов на международный рынок.Выступая на открытии форума, глава государства отметил, что в XXI веке информационные технологии и процессы цифровизации становятся главным критерием прогресса любой страны.Было отмечено, что искусственный интеллект превращается в фундаментальный фактор, глубоко проникающий во все сферы экономики, систему государственного управления и повседневную жизнь. Президент подчеркнул, что молодежь должна быть открыта новым технологиям и превратить их в мощную опору дальнейшего развития страны.Цель — к 2030 году довести экспорт IT-услуг до $5 млрд и создать тысячи высокодоходных рабочих мест для молодых специалистов.В ходе форума были озвучены планы на ближайший период. На реализацию всех этих задач будет выделено $100 млн.В рамках проекта до 2030 года планируется обучить 4 миллиона 750 тысяч школьников и студентов, 150 тысяч учителей и 100 тысяч госслужащих. Искусственный интеллект будет интегрирован в школьное, профессиональное и высшее образование.Президент предложил ежегодно объявлять ноябрь месяцем искусственного интеллекта для молодежи и в его рамках проводить "Форум искусственного интеллекта Шелкового пути".А также призвал международные организации и ведущие мировые компании, участвующие в форуме, к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта в Узбекистане.В завершение церемонии дан старт реализации в Узбекистане проекта "Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта".
Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия международного форума по искусственному интеллекту, состоявшейся
в Международном конгресс-центре в Ташкенте.
Перед началом мероприятия глава государства ознакомился с презентацией проектов и стартапов в области искусственного интеллекта, созданных молодежью страны.
В беседе с молодыми специалистами президент особо подчеркнул стратегическое значение сферы информационных технологий, ее решающую роль в устойчивом развитии и конкурентоспособности государства. Одновременно подчеркнул важность новых механизмов поддержки стартапов и технологических инициатив, широкого внедрения разработок в национальную экономику и вывода успешных проектов на международный рынок.
Выступая на открытии форума, глава государства отметил, что в XXI веке информационные технологии и процессы цифровизации становятся главным критерием прогресса любой страны.
Было отмечено, что искусственный интеллект превращается в фундаментальный фактор, глубоко проникающий во все сферы экономики, систему государственного управления и повседневную жизнь. Президент подчеркнул, что молодежь должна быть открыта новым технологиям и превратить их в мощную опору дальнейшего развития страны.
Цель — к 2030 году довести экспорт IT-услуг до $5 млрд и создать тысячи высокодоходных рабочих мест для молодых специалистов.
В ходе форума были озвучены планы на ближайший период.
Для широкого внедрения экосистемы искусственного интеллекта в 2026 году совместно с американской компанией Nvidia в Узбекистане запустят крупный суперкомпьютерный кластер.
"Наша стратегическая цель — превратить Узбекистан не только в потребителя современных технологий, но и в страну, которая создает их, экспортирует и успешно конкурирует на глобальном рынке, — отметил президент. — Для продвижения отечественных разработок на мировом уровне мы откроем Национальный офис трансфера технологий в Кремниевой долине США, обеспечив прямые связи наших молодых специалистов и основателей стартапов с ведущими компаниями, инвесторами и акселераторами".
Молодежь страны будет обучаться навыкам работы с ИИ не только в школах, но и в рамках системы центров "Келажак" во всех регионах.
Ежегодно будет проводиться национальный конкурс лучших стартап-идей в сфере искусственного интеллекта среди школ.
В школах-победителях в каждом из 14 регионов будут созданы современные лаборатории искусственного интеллекта и налажено сотрудничество с ведущими компаниями по коммерциализации разработок.
Для выявления талантливой молодежи и ее поддержки будет учрежден Президентский конкурс по искусственному интеллекту.
Каждый год на республиканском уровне будут отбираться 100 наиболее одаренных молодых специалистов. Они пройдут стажировки в ведущих технологических компаниях США, ОАЭ и Европы. На втором этапе аналогичная система будет внедрена для вузов.
На реализацию всех этих задач будет выделено $100 млн.
"Сегодня мы совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами запускаем проект "Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта" — логическое продолжение программы "Один миллион программистов". Это не просто программа — это новые горизонты возможностей для нашей молодежи", — заявил президент.
В рамках проекта до 2030 года планируется обучить 4 миллиона 750 тысяч школьников и студентов, 150 тысяч учителей и 100 тысяч госслужащих. Искусственный интеллект будет интегрирован в школьное, профессиональное и высшее образование.
"Уверен, что программа "Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта" станет драйвером экономики и придаст мощный импульс стремительному развитию нашей страны", — отметил Мирзиёев.
Президент предложил ежегодно объявлять ноябрь месяцем искусственного интеллекта для молодежи и в его рамках проводить "Форум искусственного интеллекта Шелкового пути".
А также призвал международные организации и ведущие мировые компании, участвующие в форуме, к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта в Узбекистане.
В завершение церемонии дан старт реализации в Узбекистане проекта "Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта".