Умное будущее: в Узбекистане стартовала программа "Пять миллионов лидеров ИИ"

По оценкам иностранных экспертов, технологии искусственного интеллекта в ближайшие пять лет могут создать в экономике Узбекистана дополнительную стоимость не менее чем на $10 млрд. Существующие условия и потенциал позволяют достигнуть таких высоких показателей.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия международного форума по искусственному интеллекту, состоявшейся в Международном конгресс-центре в Ташкенте.Перед началом мероприятия глава государства ознакомился с презентацией проектов и стартапов в области искусственного интеллекта, созданных молодежью страны.В беседе с молодыми специалистами президент особо подчеркнул стратегическое значение сферы информационных технологий, ее решающую роль в устойчивом развитии и конкурентоспособности государства. Одновременно подчеркнул важность новых механизмов поддержки стартапов и технологических инициатив, широкого внедрения разработок в национальную экономику и вывода успешных проектов на международный рынок.Выступая на открытии форума, глава государства отметил, что в XXI веке информационные технологии и процессы цифровизации становятся главным критерием прогресса любой страны.Было отмечено, что искусственный интеллект превращается в фундаментальный фактор, глубоко проникающий во все сферы экономики, систему государственного управления и повседневную жизнь. Президент подчеркнул, что молодежь должна быть открыта новым технологиям и превратить их в мощную опору дальнейшего развития страны.Цель — к 2030 году довести экспорт IT-услуг до $5 млрд и создать тысячи высокодоходных рабочих мест для молодых специалистов.В ходе форума были озвучены планы на ближайший период. На реализацию всех этих задач будет выделено $100 млн.В рамках проекта до 2030 года планируется обучить 4 миллиона 750 тысяч школьников и студентов, 150 тысяч учителей и 100 тысяч госслужащих. Искусственный интеллект будет интегрирован в школьное, профессиональное и высшее образование.Президент предложил ежегодно объявлять ноябрь месяцем искусственного интеллекта для молодежи и в его рамках проводить "Форум искусственного интеллекта Шелкового пути".А также призвал международные организации и ведущие мировые компании, участвующие в форуме, к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта в Узбекистане.В завершение церемонии дан старт реализации в Узбекистане проекта "Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта".

