ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины – Минобороны

Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Российские военные атаковали предприятия украинского ВПК и энергетические объекты, сообщили в Минобороны РФ.По информации вдомства, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.Ночью воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Местные СМИ сообщали о четырех сериях взрывов в Киеве, в столице и Киевской области начались перебои со электроснабжением. По последним данным, без света остались более 600 тысяч человек.Также взрывы зафиксировали в Днепропетровске, Харькове и Херсоне.Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

