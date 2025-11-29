Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20251129/vs-rossii-nanesli-massirovannyy-udar-po-obektam-vpk-ukrainy-minoborony-53825508.html
ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины – Минобороны
ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины – Минобороны
Sputnik Узбекистан
Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
2025-11-29T15:02+0500
2025-11-29T15:10+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
украина
минобороны рф
всу
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0b/53382047_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_9c4c363aa0e7ff5c111a86bc91ab91ea.jpg
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Российские военные атаковали предприятия украинского ВПК и энергетические объекты, сообщили в Минобороны РФ.По информации вдомства, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.Ночью воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Местные СМИ сообщали о четырех сериях взрывов в Киеве, в столице и Киевской области начались перебои со электроснабжением. По последним данным, без света остались более 600 тысяч человек.Также взрывы зафиксировали в Днепропетровске, Харькове и Херсоне.Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://uz.sputniknews.ru/20251128/svo-rossiyskie-voennye-nanesli-shest-gruppovyx-udarov-po-obekt-vsu-53810594.html
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0b/53382047_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_e2dd47198264ff8bdf38a2765dc06f5e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
украина россия сво всу спецоперация минобороны
украина россия сво всу спецоперация минобороны

ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины – Минобороны

15:02 29.11.2025 (обновлено: 15:10 29.11.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.11.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Российские военные атаковали предприятия украинского ВПК и энергетические объекты, сообщили в Минобороны РФ.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу", — говорится в сводке.

По информации вдомства, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Ночью воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Местные СМИ сообщали о четырех сериях взрывов в Киеве, в столице и Киевской области начались перебои со электроснабжением. По последним данным, без света остались более 600 тысяч человек.
Также взрывы зафиксировали в Днепропетровске, Харькове и Херсоне.
Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Боевая работа самоходной пушки 2С7 Пион группировки Запад - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.11.2025
Спецоперация России по защите Донбасса
СВО: российские военные нанесли за неделю шесть групповых ударов по объектам ВСУ
Вчера, 18:02
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0