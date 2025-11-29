https://uz.sputniknews.ru/20251129/vs-rossii-nanesli-massirovannyy-udar-po-obektam-vpk-ukrainy-minoborony-53825508.html
ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины – Минобороны
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Российские военные атаковали предприятия украинского ВПК и энергетические объекты, сообщили в Минобороны РФ.По информации вдомства, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.Ночью воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Местные СМИ сообщали о четырех сериях взрывов в Киеве, в столице и Киевской области начались перебои со электроснабжением. По последним данным, без света остались более 600 тысяч человек.Также взрывы зафиксировали в Днепропетровске, Харькове и Херсоне.Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
15:02 29.11.2025 (обновлено: 15:10 29.11.2025)
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik.
Российские военные атаковали предприятия украинского ВПК и энергетические объекты, сообщили
в Минобороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу", — говорится в сводке.
По информации вдомства, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Ночью воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Местные СМИ сообщали о четырех сериях взрывов в Киеве, в столице и Киевской области начались перебои со электроснабжением. По последним данным, без света остались более 600 тысяч человек.
Также взрывы зафиксировали в Днепропетровске, Харькове и Херсоне.
Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.